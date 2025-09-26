Pankotai LiliálhírbotrányDeák Dániel

Pankotai Lili is elítéli az álhírbotrányt

A diáklány Deák Dániellel beszélgetett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 20:48
Fotó: Havran Zoltán
Pankotai Lili is elítéli az aljas álhírkampányt Semjén Zsolt ellen – írta közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője közölte, találkozott Pankotai Lilivel, aki a balliberális oldalon fontos véleményvezérnek számít. Deák Dániel beszámolója szerint Pankotai Lili azt is elmondta neki: már megbánta, hogy korábban a tüntetéseken trágár módon nyilvánult meg, ily módon hozzájárult a hazai közbeszéd színvonalának romlásához.

Az elmúlt hetek eseményei fényében ezt fontos dolognak tartom, és remélem, hogy hamarosan azok a véleményformálók vagy magukat humoristának nevező alakok is változtatnak, akik még ma is olyan videókat töltöttek fel az oldalukra, amelyekben minden alap nélkül rágalmaznak másokat a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetésével

– írta Deák Dániel.

Az elemző egyébként rákérdezett Pankotai Lilinél a tanulmányaira is, így kiderül: a diáklány kifejezetten elégedett az Orbán-kormány által létrehozott Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel.

Lilinek köszönöm a találkozást, kifejezetten értelmes volt a beszélgetés!

– közölte Deák Dániel, aki egy utóirattal zárta bejegyzését: Még nem fideszes, de pár év, és ki tudja – láttunk már ilyet!


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
