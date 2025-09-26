Keményen odacsapott a 444-nek Kocsis Máté az álhírbotrány miatt

„Kedves 444-es propagandisták! Értem a kármentést, de ezt a vonalat is hamarosan korrigálniuk kell” – reagált közösségi oldalán a 444-nek a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán közölt cikkére Kocsis Máté. A balliberális hírportál azt állítja, „ez egy olyan fekete kampány, amit nem vezényelt le senki”.A Fidesz parlamenti frakcióvezetője azt írta: „Ó, dehogynem!”.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a politikus a Harcosok órája című műsorban arról beszélt, hogy az ügy egy államellenes szervezkedés, amit a magyar politikában eddig soha nem látott megtorlássorozatnak kell követnie.

Ha ezt a hálózatot nem számoljuk fel, akkor ez a társaság olyan zavargást kelt az országban, amit később lehet, hogy már nem tudunk egy idő után kezelni

– hangsúlyozta.