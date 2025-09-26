  • Magyar Nemzet
Kocsis Máté: Az álhírbotrányról kiderült, hogy minden állítás hazugság + videó

A Fidesz frakcióvezetője szerint az összehangolt hazugságkampányban résztvevőknek megfelelő súlyú választ kell kapniuk.

Munkatársunktól
2025. 09. 26. 21:11
„A Szőlő utcai álhírbotrány bizonyítja, hogy politikai ellenfeleink eddig nem látott mélységbe jutottak” – írta a Zebra Digitális Polgári Kör legfrissebb hírlevelében Kocsis Máté, aki egyben felidézte, az ezzel kapcsolatos véleményét a Harcosok órája extra podcast adásában is kifejtette.

A Fidesz frakcióvezetője a műsorban elmondta: a magyar politikában eddig soha nem látott megtorlássorozatnak kell következnie. 

Ha ezt a hálózatot nem számoljuk fel, akkor ez a társaság olyan zavargást kelt az országban, amit később lehet, hogy már nem tudunk egy idő után kezelni 

– jelezte Kocsis Máté.

A  Zebra Digitális Polgári Kör alapítója arra is felhívta a figyelmet: „Minden alap nélkül indítottak összehangolt – külföldi szálat is magában foglaló – hazugságkampányt, a legsúlyosabb szálat is magában foglaló – hazugságkampányt, a legsúlyosabb bűncselekménnyel, pedofíliával vádolva kormánytagokat, amivel nem csak a minisztereket, hanem a rendőrségbe és az ügyészségbe vetett közbizalmat, végső soron a kormány megbénítását és megbuktatását tűzték ki célul” – sorolta a politikus, aki azzal folytatta:

Elbuktak. Minden állításukról kiderült, hogy hazugság.

Kocsis Máté úgy véli, ennek megfelelő súlyú választ kell, hogy kapjanak. 


Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook )

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

