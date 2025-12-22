Rendkívüli

Magabiztos Fidesz előny, nyílik az olló a kormánypártok és a Tisza Párt között

Öles léptekkel készül a háborúra Berlin

Sikeresen lezajlottak a német TDW és a Stark Defence hadiipari vállalatok első éles harcifejes tesztjei a Virtus típusú kamikazedrónnal, megnyitva ezzel az utat az új drónfegyverek rendszerbe állítása előtt a Bundeswehrnél.

Háborúra készül Németország (Fotó: AFP)
A fegyvergyártó cégek egy bajorországi lőtéren tesztelték a kamikázedrónok hatékonyságát páncélozott célpontok ellen. Az úgynevezett „loitering munition" – kóborló vagy őrjáratozó lőszer – olyan robbanófejjel ellátott drón, amely hosszabb ideig képes egy célterület felett tartózkodni, majd adatkapcsolaton keresztül kapja meg a támadási parancsot. Az ilyen rendszerek jelenleg a Bundeswehr csapattesztjein is szerepelnek. A Bundeswehr beszállítói versenyében a Stark Defence mellett a Helsing és a Rheinmetall is részt vesz. 

A német hadsereg a háborúra készül (Fotó: AFP)
A TDW ügyvezetője, Andreas Seitz szerint az ukrajnai háborúban a különböző célpontoknak mintegy 70 százalékát a kóborló lőszerekkel semmisítették meg.

A TDW (Gesellschaft für verteidigungstechnische Wirksysteme) a francia–európai MBDA fegyveripari konszern leányvállalata, és robbanófejek fejlesztésére specializálódott. Seitz közölte: 

A vállalat már most arra készül, hogy évente több ezer, később akár több tízezer vagy százezer darab szabványosított harci fejet tudjon előállítani. Céljuk, hogy német gyártóként egységes ipari szabványt alakítsanak ki a jelenleg eltérő formátumok helyett. 

A Stark Defence alelnöke, Josef Kranawetvogl szerint a Virtus drón több mint 100 kilométeres hatótávolságú, egy óránál hosszabb ideig képes a levegőben maradni, és kifejezetten ellenséges harckocsik, légvédelmi rakétaállások és radarok elleni bevetésre tervezték. A mostani ipari teszt során a gyártó közlése szerint a harci fej több mint 800 milliméter vastag páncélacélt ütött át. 
A Bundeswehr párhuzamosan saját kísérleteket is folytat. A hadsereg egy korábbi teszt során Szász-Anhaltban, az altmarki gyakorlótéren felderítő drónokból, mesterséges intelligenciával támogatott vezetési szoftverből és különböző gyártók kamikazedrónjaiból álló rajokat próbált ki. A hadsereg ezt a jövő harcvezetése szempontjából fontos mérföldkőnek nevezte. A tesztek során a drónok éles robbanófej nélkül repültek. 

Christian Freuding altábornagy, a szárazföldi haderő főfelügyelője bejelentette: 2027-ig hadrendbe állítják az első, közepes hatótávolságú kamikazedrón-egységet, 2029-ig pedig további ötöt.

 Egy ilyen egység nagyjából egy század létszámának felel meg.
