Gyurcsányékig érhetnek az elhallgatott pedofilbotrány szálai

Létezik egy zárt kulturális elit, amely évtizedek óta kiépített egy érinthetetlen kört, és ebben a körben szörnyű dolgok történtek. Itt az ideje ezt felgöngyölíteni. Szépen lassan végig kell menni ezen az úton, és ezt az egészet el kell pusztítani. Óriási segítség nekem, hogy a Szőlő utcai álhírbotrány után felébredtek a gyermekvédők: NoÁr, Pajor Tamás, a Pottyondy-klán, Dobrev Klára és Vályi István. Ezek az emberek eddig téli álmot aludtak, de most tudnak segíteni – fogalmazott a Kocsis Máté által megosztott videóban Ábrahám Róbert.

Egy évek óta elhallgatott pedofilbotrány szálai egészen a Gyurcsány–Dobrev házaspárig vezethetnek (Forrás: Facebook)

Emlékezetes: Lakatos Márkkal kapcsolatban korábban azután indult eljárás, mert Ábrahám műsorában egy egykori intézetis fiú azt állította: évekkel ezelőtt, amikor még csak tizenöt éves volt, fajtalankodott vele a baloldali véleményvezér. A rendőrségi dokumentum szerint

Lakatos Márk és társa 2003-ban vagy 2004-ben egy akkor tizenhárom éves fiúval léptek kapcsolatba, és a lakásukra hívták egy fotózásra.

Majd ott rázárták az ajtót, és szexuális tettekre vették rá. Az ügyről Lakatos Márk közleményt adott ki, amelyben arról írt: rágalom, amit a rendőrségi határozatban írnak. A rendőrség aztán egy hivatalos határozatot küldött meg az egyik feljelentőnek, amelyben közölték, hogy megszüntették az eljárást Lakatos Márk ellen. Ábrahám Róbert később a biatorbágyi ügy kapcsán is posztolt.

Újabb botrány

A fent említett influenszerek csendben voltak, amikor ezek az ügyek kiszivárogtak, ellenben, amikor a Szőlő utcai álhírbotrány terjedni kezdett a médiában, egyből felszólaltak. Ábrahám Róbert emlékeztetett: Havas Henrik egy műsorban elmondta,

nem érti, mi volt ebben a Lakatos Márk-sztoriban a pláne, mert mindenki tudta, hogy százával, ezrével árulták a gyerekeket. Mint fogalmazott, senki nem mert ennek nekimenni, ő sem.

Ábrahám Róbert elmesélt egy megdöbbentő történetet is. A Hír TV-nél volt egy műsor, ahol a rendőröket kísérte egy stáb bevetésekre. Egy rajtaütést azonban le kellett fújni, mert kiderült, hogy a magyar kereskedelmi televíziózás fellegvárából jelen vannak bizonyos személyek.