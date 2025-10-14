Rendkívüli

Washingtonba rendelték Zelenszkijt, Trump intézkedik

Dobrev KláraGyurcsány FerencÁbrahám Róberthavas HenrikLakatos Márk

Gyurcsányékig érhetnek az elhallgatott pedofilbotrány szálai

Felkavaró információkat közölt legújabb videójában Ábrahám Róbert. A felvételen – amelyet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is megosztott – az újságíró azt állította: egy évek óta elhallgatott pedofilbotrány szálai egészen a Gyurcsány–Dobrev házaspárig vezethetnek. Az újságíró most arra kéri magukat gyermekvédőnek nevező influenszereket (NoÁrt, Pajor Tamást, a Pottyondy-klánt és Vályi Istvánt), segítsenek neki az ügy felgöngyölítésében. Megkérte őket: beszéljék rá Dobrev Klárát, hogy kérdezze meg esküvői tanúját az ügyről.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 10:46
Borítókép: Dobrev Klára, a DK EP-képviselője és Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke, volt szocialista miniszterelnök (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Létezik egy zárt kulturális elit, amely évtizedek óta kiépített egy érinthetetlen kört, és ebben a körben szörnyű dolgok történtek. Itt az ideje ezt felgöngyölíteni. Szépen lassan végig kell menni ezen az úton, és ezt az egészet el kell pusztítani. Óriási segítség nekem, hogy a Szőlő utcai álhírbotrány után felébredtek a gyermekvédők: NoÁr, Pajor Tamás, a Pottyondy-klán, Dobrev Klára és Vályi István. Ezek az emberek eddig téli álmot aludtak, de most tudnak segíteni – fogalmazott a Kocsis Máté által megosztott videóban Ábrahám Róbert.

Ábrahám Róbert újra jelentkezett. Gyurcsány, Dobrev, KOLOSI–KOTROCZÓ-
Egy évek óta elhallgatott pedofilbotrány szálai egészen a Gyurcsány–Dobrev házaspárig vezethetnek (Forrás: Facebook)

Emlékezetes: Lakatos Márkkal kapcsolatban korábban azután indult eljárás, mert Ábrahám műsorában egy egykori intézetis fiú azt állította: évekkel ezelőtt, amikor még csak tizenöt éves volt, fajtalankodott vele a baloldali véleményvezér. A rendőrségi dokumentum szerint 

Lakatos Márk és társa 2003-ban vagy 2004-ben egy akkor tizenhárom éves fiúval léptek kapcsolatba, és a lakásukra hívták egy fotózásra. 

Majd ott rázárták az ajtót, és szexuális tettekre vették rá.  Az ügyről Lakatos Márk közleményt adott ki, amelyben arról írt: rágalom, amit a rendőrségi határozatban írnak. A rendőrség aztán egy hivatalos határozatot küldött meg az egyik feljelentőnek, amelyben közölték, hogy megszüntették az eljárást Lakatos Márk ellen. Ábrahám Róbert később a biatorbágyi ügy kapcsán is posztolt.

 

Újabb botrány

A fent említett influenszerek csendben voltak, amikor ezek az ügyek kiszivárogtak, ellenben, amikor a Szőlő utcai álhírbotrány terjedni kezdett a médiában, egyből felszólaltak. Ábrahám Róbert emlékeztetett: Havas Henrik egy műsorban elmondta, 

nem érti, mi volt ebben a Lakatos Márk-sztoriban a pláne, mert mindenki tudta, hogy százával, ezrével árulták a gyerekeket. Mint fogalmazott, senki nem mert ennek nekimenni, ő sem. 

Ábrahám Róbert elmesélt egy megdöbbentő történetet is. A Hír TV-nél volt egy műsor, ahol a rendőröket kísérte egy stáb bevetésekre. Egy rajtaütést azonban le kellett fújni, mert kiderült, hogy a magyar kereskedelmi televíziózás fellegvárából jelen vannak bizonyos személyek.

Kisberk Szabolcs (aki a stáb tagjaként ment volna a helyszínre) nem sokkal ezután kamera elé ült, és elmesélte a történteket. Egy rendőrségi ismerőse füleseket adott neki. 

Szólt neki, hogy zajlik egy megfigyelés. 

Ürömön ugyanis az információ szerint hétvégenként megjelenik egy társaság, akiknek 10-12 év közötti kisfiúkat visznek ki. Ezeket megfürdetik, kijön egy csapat, akik ezekkel a gyerekekkel bedrogozva szexuális tevékenységet folytatnak. Ezt követően elmennek a férfiak egy szórakozóhelyre, drogoznak, majd visszamennek a helyre, és vasárnap hajnalig folytatják ezt a kisgyerekekkel, akik később kaptak mindezért egy bizonyos összeget. 

 

Kik azok a személyek? A botrányban Dobrev, Gyurcsány is érintett lehet

Ez hétről hétre folyt, hónapok óta tartott, amikor lett volna a rajtaütés. Később szóltak nekik, hogy mégsem csapnak le rájuk. 

Utólag a rendőrségi forrása azt mondta neki: a legfelső szintről állították le a rajtaütést. 

Azért, mert Kolosi Péter és Kotroczó Róbert is ott voltak a helyszínen (Kolosi Péter az RTL programigazgatói, Kotroczó Róbert a hírigazgatói feladatokat látta el).

Kisberk Szabolcs azt mondta: hazugságvizsgálóval is igazolná mindezt.

Ábrahám Róbert kiderítette: Kolosi Péternek volt egy villája Ürömön, ezt 2018-ban tudta csak eladni, közel 190 millió forintért. Az újságíró azt mondta:

amikor ez a történet játszódott, akkor Magyarország miniszterelnöke Gyurcsány Ferenc volt, akinek felesége akkor Dobrev Klára volt. 

Az ő esküvői tanújuk Kolosi Péter volt.

Kolosi Péter (pirossal bekarikázva) Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc esküvőjén (Forrás: Facebook/Dobrev Klára)

Ábrahám Róbert emlékeztetett Kisberk Szabolcs nyilatkozatára, amely szerint fentről szóltak le. Ábrahám Róbert közölte: a mostani Szőlő utcai álhírbotrány arról szól, hogy leválasztják az ügyről Lakatos Márkot.

Ábrahám Róbert reméli: az egész Pottyondy-klánnal együtt járhatnak utána mindennek. Kéri a segítséget ahhoz is, hogy beszéljék rá Dobrev Klárát, hogy kérdezze meg esküvői tanúját minderről.

Borítókép: Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.