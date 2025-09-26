Magyar Péter és Juhász Péter közös akcióban? Egyre több a gyanús egybeesés

Rendesen felforgatta a közéletet a Tuzson Bence igazságügyi miniszter által nyilvánosságra hozott jelentés. Ebből ugyanis kiderült, hogy a hetek-hónapok óta álprofilokon, manipulált TikTok-videók, mémek útján terjesztett vádaskodásnak, pedofíliával történő gyanúsítgatásnak nincs valóságalapja. A jelentés kimondta: nem volt kiskorú sértettje, és politikusok neve sem merült fel a Szőlő utcai büntetőügy kapcsán.

Az viszont jól látszik az Ellenpont cikke szerint, hogy a baloldalhoz sorolható politikai szereplők – Magyar Péter, Jámbor András, Dobrev Klára és a többiek –, na meg a csatlós influenszerek erőszakosan szerettek volna még egy kegyelmi botrányt összehozni, akár úgy is, hogy hamisítanak egyet. Ezért Juhász nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyben a megszólaltatott személy egy „Zsolti bácsiról” és egy ózdi gyermekotthonban történt visszaélésről értekezett. Azóta Fülöp Attila szakági államtitkár elmondta: Ózdon még gyerekotthon sincs.

A portál most megvizsgálta Juhász Péter tevékenységét, és érdekes információkra bukkantak.

Magyar Péterrel egyszerre reaktiválta magát

Mint írják, miután Juhász Péter egykori pártja, az Együtt a 2018-as választásokon mindössze 0,66 százalékot szerzett, a vereség után mintegy kétszázmillió forintot kellett visszafizetniük – ennek jó része állami kampánytámogatás volt. Végül – állítólag – közösségi adakozásból sikerült összegyűjteniük az összeget.

A választási fiaskó után Juhász egy időre visszavonult a közélettől, és csak helyreigazítási perekkel kapcsolatban hallatott magáról. 2024-ben újra próbálkozott a Belvárosban a polgármester-választáson, de ismét Szentgyörgyvölgyi Péter győzött.

YouTube-csatornáját 2020 decemberében indította el, és az azóta megjelent anyagok csaknem fele a 2022-ig tartó időszakban született. A magát csak Juhinak becéző aktivista-politikus felülete már elárul egyfajta dinamikát online aktivitásáról.

Érdekesség, hogy több száz, profin összerakott videó közzététele után 2022 decemberében hosszú szünet következett Juhász videós karrierjében.

Aztán egy év kihagyás után, 2024. január 26-án, alig két héttel Magyar Péter első partizános interjúja előtt adott életjelet újra, majd 2024 októbere óta ismét futószalagon jönnek az új anyagok. A rövid átmenet után a Tisza Pártot és vezetőjét támogató, NER-ellenes üzenetekkel a fókuszban.