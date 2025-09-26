  • Magyar Nemzet
  Magyar Péter és Juhász Péter közös akcióban? Egyre több a gyanús egybeesés
Magyar Péterszőlő utcaJuhász Péter

Magyar Péter és Juhász Péter közös akcióban? Egyre több a gyanús egybeesés

Rendesen felforgatta a közéletet Tuzson Bence igazságügyi miniszter jelentése, amely egyértelművé tette: sem pedofil bűncselekményről, sem politikusok érintettségéről nincs szó a Szőlő utcai ügyben. A botránykeltés egyik főszereplője Juhász Péter volt, aki hosszú szünetet követően napokkal Magyar Péter felbukkanása előtt tért vissza a közéletbe, és azóta is a Tisza Pártot támogatja. A vállalkozásainál – amelyeknek könyvelője ugyanaz, mint a Partizáné és a Bajnai-féle DatAdaté – nem áll össze a kép: a közzétett beszámolók nem magyarázzák a varázsütésre pozitívba forduló mínusz 133 milliós saját tőkét.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 11:21
Fotó: MN
Rendesen felforgatta a közéletet a Tuzson Bence igazságügyi miniszter által nyilvánosságra hozott jelentés. Ebből ugyanis kiderült, hogy a hetek-hónapok óta álprofilokon, manipulált TikTok-videók, mémek útján terjesztett vádaskodásnak, pedofíliával történő gyanúsítgatásnak nincs valóságalapja. A jelentés kimondta: nem volt kiskorú sértettje, és politikusok neve sem merült fel a Szőlő utcai büntetőügy kapcsán.

Az viszont jól látszik az Ellenpont cikke szerint, hogy a baloldalhoz sorolható politikai szereplők – Magyar Péter, Jámbor András, Dobrev Klára és a többiek –, na meg a csatlós influenszerek erőszakosan szerettek volna még egy kegyelmi botrányt összehozni, akár úgy is, hogy hamisítanak egyet. Ezért Juhász nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyben a megszólaltatott személy egy „Zsolti bácsiról” és egy ózdi gyermekotthonban történt visszaélésről értekezett. Azóta Fülöp Attila szakági államtitkár elmondta: Ózdon még gyerekotthon sincs.

A portál most megvizsgálta Juhász Péter tevékenységét, és érdekes információkra bukkantak.

 

Magyar Péterrel egyszerre reaktiválta magát

Mint írják, miután Juhász Péter egykori pártja, az Együtt a 2018-as választásokon mindössze 0,66 százalékot szerzett, a vereség után mintegy kétszázmillió forintot kellett visszafizetniük – ennek jó része állami kampánytámogatás volt. Végül  – állítólag  – közösségi adakozásból sikerült összegyűjteniük az összeget.

A választási fiaskó után Juhász egy időre visszavonult a közélettől, és csak helyreigazítási perekkel kapcsolatban hallatott magáról. 2024-ben újra próbálkozott a Belvárosban a polgármester-választáson, de ismét Szentgyörgyvölgyi Péter győzött.

YouTube-csatornáját 2020 decemberében indította el, és az azóta megjelent anyagok csaknem fele a 2022-ig tartó időszakban született. A magát csak Juhinak becéző aktivista-politikus felülete már elárul egyfajta dinamikát online aktivitásáról.

Érdekesség, hogy több száz, profin összerakott videó közzététele után 2022 decemberében hosszú szünet következett Juhász videós karrierjében. 

Aztán egy év kihagyás után, 2024. január 26-án, alig két héttel Magyar Péter első partizános interjúja előtt adott életjelet újra, majd 2024 októbere óta ismét futószalagon jönnek az új anyagok. A rövid átmenet után a Tisza Pártot és vezetőjét támogató, NER-ellenes üzenetekkel a fókuszban.

Ez az időzítés egyébként összecseng a Magyar Péter színre lépését övező ellenzéki gazdasági- és médiacsoportosulások mozgásainak ritmusával is.

Forrás: YouTube/Juhász Péter

A csatorna és az ott felsorolt kreatív anyagok, közösségi platformok, honlapok, webshop mögött kisebb cége, a Macskafogó Kft. áll. Másik vállalkozása a KözösÜgyünk Nonprofit Kft., amely főtevékenysége szerint hírügynökség.

 

A KözösÜgyünk Nonprofit Kft.

Juhász éppen létező, két aktív céges érdekeltsége közül a KözösÜgyünk az érdekesebb, és persze a nagyobb kérdőjel. A 2021 májusában alapított kft. 2024 végéig összesen 163 milliós veszteséget termelt és 284 millió forintos összbevételt tudott felmutatni. 

Ez új cégeknél természetesen előfordulhat, de a további részletek és az információk hiánya csak növeli az értetlenséget.

Lényeg, hogy számításaink szerint a három és fél év alatt generált 284 milliós ár- és egyéb bevételek nem fedezik az azonos időszakra felmerülő, többnyire közvetlen pénzmozgással járó költségeket sem (anyagjellegű- és személyi jellegű költségek, illetve egyéb ráfordítások), összesen 454 millió forintot.

Egy biztos pont mindenesetre van: a KözösÜgyünk 38,4 millió forintot költött 2022-ben a Nerpédia facebookos hirdetéseire a Meta hirdetéstár-jelentése alapján, illetve Juhász Péter facebookos oldalára is elment összesen 1,9 millió forint az elmúlt években, jórészt 2024-ben. Érdekesség, hogy Juhász saját forrásból is fizetett további 1,9 millió forintot ugyanerre a célra.

Ennél több részletet azonban a hivatalos beszámolókból is alig tudunk meg. A Nerpédia 4,7 ezer követővel rendelkező Facebook-oldala még létezik, a nerpedia.hu (adatvédelmi tájékoztatót, szerzőt, impresszumot nem tartalmazó) portálja viszont sokáig csak az időgéppel (Wayback Machine) volt elérhető, mostanában újra aktív.

Fotó: META Hirdetéstár-jelentés

A 2023-as eredménykimutatásból az is látszik, hogy a KözösÜgyünk nyolcmillió forintos éves bevétellel 21 milliós veszteséget hozott össze – igaz, 18 milliót fizetésre és járulékokra költött. Az Ellenpont feltételezése szerint 2023-ra Juhász Péter maradt az egyetlen alkalmazott – a korábbi években még hat-hét fős létszámmal dolgoztak. Ez egyébként havi bruttó 1,5 milliós bérköltséget jelent járulékokkal együtt, tehát hozzávetőleg havi bruttó 1,3 milliós fizetést, bárki is kapta.

2024-ben sem emelkedett a létszám: továbbra is egyetlen alkalmazottat fizet a cég, akire összesen járulékokkal együtt is csupán 4,4 millió forintot költött.

Mindez önmagában, rövid távon még védhető lenne, azonban a korábbi évek vizsgálata se magyarázza meg a sorra felmerülő anomáliákat Juhász cégénél. Ha tüzetesebben szemügyre vesszük a 2022-es vagy a 2023-as mérlegek adatait, akkor sem leszünk okosabbak, csak a kérdőjelek sokasodnak. 

A KözösÜgyünknél az is figyelemreméltó, ahogy a 2022-es negatív 107 milliós eredménytartalékot, a 2022-es 28,5 milliós, majd a 2023-as 21 milliós veszteséget is egyszerre fizette ki a tulajdonos, olyannyira, hogy 2023 év végi saját tőkéjük már enyhe többletet mutatott.

De eltűnt a 159 milliós kötelezettség is.

Volt azonban ezen felül 159 millió forintnyi rövid lejáratú kötelezettségük is (feltehetően szállítói tartozás) 2022 végén – ennek szintjét is ötmillióra csökkentették 2023 végére. Sajnos a társaság cash flow-kimutatást nem mellékelt a beszámolókhoz, így csak következtetni lehet egyes mozgásokra.

 

Nemzetközi pályázati pénzek ismeretlen forrásból

A 2022-es 262 milliós egyéb bevétel mögött Juhász saját állítása szerint jórészt nemzetközi pályázati pénzek álltak (a kifizetett 159 millió tartozás mögött biztosan) – ám ezekről részletesebb információkat a kiegészítő mellékletben sem osztottak meg végül. Juhász 2024 márciusában így nyilatkozott az RTL-nek:

Több nemzetközi alapítványhoz pályáztunk támogatásért, ezekből valósult meg a NERpedia. […] Nem hiszem, hogy lenne bármilyen értelme, hogy politikai támadásoknak tegyek ki olyan szervezeteket, amelyek civil programokat támogatnak. Minden törvényi előírásnak és beszámolási kötelezettségnek megfelelt a cégem, elszámolnivalója a támogatók felé van, amit meg is tett.

Későbbi önkormányzati kampányával kapcsolatban sem nagyobb a transzparencia. Juhász Péter – az ellene folyamatban lévő végrehajtásokra reagálva – úgy nyilatkozott még 2024 elején, hogy a kampányára érkező adományok, illetve kiadások heti szinten elérhetők honlapján. Sajnos ezt az elszámolást azóta elérhetetlenné tették, és az internetes archívumokban sem hozzáférhető. Az állítólagos pályázatok sem magyarázzák meg azonban a saját tőkét. A minisztérium honlapjára feltöltött kiegészítő melléklet és a taggyűlési határozatok semmit nem válaszolnak meg az előbbiekben felmerülő 2023-as, 2022-as kérdésekről, pótbefizetésről szóló alapítói határozatot sem látni. 

A 2024-es beszámoló se segít a megértésben. Árbevétele továbbra is csekély: kilencmillió forint, költségei ezt még mindig meghaladják, így csaknem hétmilliós veszteséget hoztak össze tavaly. Még úgy is, hogy saját magára már csak a negyedét költötte.

 

A Macskafogó Kft.

Juhász a Macskafogó Kft.-n keresztül üzemelteti személyes honlapját és webshopját, ez a kisebbik vállalkozás. A Macskafogó pénzügyi helyzetének tálalása sem segít bennünket a tisztánlátásban. A 2013-ban Tükörkutya Kft. néven alapított cég is folyamatosan veszteséget termel az utóbbi években, de itt legalább a „mínusz nulla” felé közelít.

Forrás: shop.juhaszpeter.eu

 

A saját tőkét a Macskafogónál is pozitív tartományban tartották – 2023-ban a lekötött tartalékot oldották fel a negatív eredménytartalékkal szemben. Sajnos a saját tőke rendezésének hátteréről ennél a kft.-nél se tettek közzé egyéb részletezést: csak a szokásos semmitmondó taggyűlési határozatot találjuk, hogy az éves beszámolót elfogadják, és osztalékfizetésre nem kerül sor. 

2024-ben a helyzet ugyanez: másfél milliós nettó árbevétel mellett 463 ezer forintos adózott eredmény, továbbra is negatív eredménytartalék, azaz kumulált veszteség. 

 

Bekötve a nemzetközi baloldalhoz

A hírek folyton arról szóltak, hogy az aktivista-politikus ellen rendszeres végrehajtások és lefoglalások zajlanak. 

Miután az MSZP-s vezetésű XIII. kerületi önkormányzat is felszámolást indított Juhász cége ellen rendezetlen bérleti díjak miatt, még politikai indíttatással sem vádaskodhat.

Hogy Juhász Péter és jelenleg életben lévő vállalkozásai a folyamatos veszteségek ellenére is miből, hogyan tesznek szert plusz forrásra, a nyilvános éves beszámolókból nem derül ki. az Ellenpont azt írja, megkockáztatják, hogy a cégek működése egyszerűen nem átlátható, a közzétett dokumentációk ebben a formában hiányosak, a könyvelési-közzétételi módszerek kérdésesek. Bár Juhász nyilatkozataiban az elnyert nemzetközi pályázatok tényét nem tagadta, a támogató szervezetek kilétét nem fedte fel – és 2024-es adománygyűjtéséről sem elérhető már az elszámolás.

Természetesen bárki tévedhet, mulaszthat. De arról a Tóth Józsefnéről ezt nem feltételezik, aki Juhász cégei mellett a Partizán Alapítvány és az ex-DatAdat-csoport könyvelését is párhuzamosan végezte, végzi.

A Partizánnal és DatAdat-csoportéval közös könyvelő után azonban még nincs vége az egybeeséseknek. A politikus-aktivista oldalának adatkezelési nyilatkozatát böngészve ugyanis ott sorakozik az észt DatAdat, az Action Network és a bécsi Estratos GmbH is – az egész, már jól ismert Bajnai–Szigetvári-féle hálózat.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

