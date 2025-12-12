A 2010 és 2014 között hivatalban lévő kormányfő azt mondta, hogy abszolút lehetetlen tárgyalni Zelenszkijék új tervéről, amelyet Donald Trump amerikai elnök elé terjesztettek.
A volt ukrán kormányfő szerint esélytelen Zelenszkij új béketerve
Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök szerint teljesen illuzórikus tárgyalásokban bízni azzal az új békekoncepcióval, amelyet Volodimir Zelenszkij az európai vezetőkkel állított össze. Azarov úgy látja: karácsonyig biztosan nem várható előrelépés az ukrajnai konfliktus rendezésében – elsősorban a nyugati országok és maga Zelenszkij hajthatatlan álláspontja miatt.
Fogalmam sincs, mi lesz Trump reakciója, de a terv, amit elküldtek neki, gyakorlatilag alkalmatlan bármiféle érdemi egyeztetésre
– jelentette ki.
Ezért sem gondolom, hogy karácsonyig bármilyen megállapodás születhetne.
Azarov szerint a rendezés esélyeit elsősorban a nyugati országok és Zelenszkij merev álláspontja teszi lehetetlenné, írja az Origo.
Zelenszkij béketerveinek több változata
Washington korábban egy 28 pontos javaslatot dolgozott ki az ukrajnai konfliktus rendezésére. A terv azonban komoly elégedetlenséget váltott ki Kijevben és egyes európai fővárosokban, így az ukrán fél és háborúpárti európai partnerei igyekeztek jelentősen átdolgozni azt.
Trump később úgy nyilatkozott, hogy a módosított javaslat már mind Moszkva, mind Kijev aggályait figyelembe veszi, és csupán néhány vitás pont maradt. Az amerikai küldöttség Floridában tárgyalt az ukrán delegációval, majd Moszkvában az orosz féllel.
Újabb ukrán javaslatok érkeznek Washingtonba
Zelenszkij december 8-án bejelentette, hogy egy 20 pontos, európai vezetőkkel közösen kidolgozott béketervet kíván az Egyesült Államok elé terjeszteni. December 10-én ezt a dokumentumot át is adták Trumpnak, amely állítólag már a területi engedmények lehetőségét is felveti.
December 11-én pedig az ABC News arról számolt be, hogy Kijev újabb – ugyancsak 20 pontos – békejavaslatot küldött Washingtonba.
A konfliktus rendezése továbbra is bizonytalan
Azarov értékelése szerint egyik új terv sem hozta közelebb a háború lezárását. A volt miniszterelnök úgy véli, hogy a jelenlegi politikai feltételek mellett még a tárgyalások megkezdése is rendkívül nehéz, így a gyors béke esélye gyakorlatilag nulla.
Borítókép: Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök (Fotó: AFP/Vasily Maximov)
