A volt ukrán kormányfő szerint esélytelen Zelenszkij új béketerve

Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök szerint teljesen illuzórikus tárgyalásokban bízni azzal az új békekoncepcióval, amelyet Volodimir Zelenszkij az európai vezetőkkel állított össze. Azarov úgy látja: karácsonyig biztosan nem várható előrelépés az ukrajnai konfliktus rendezésében – elsősorban a nyugati országok és maga Zelenszkij hajthatatlan álláspontja miatt.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 12. 12. 11:42
Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök Fotó: Vasily Maximov Forrás: AFP
A 2010 és 2014 között hivatalban lévő kormányfő azt mondta, hogy abszolút lehetetlen tárgyalni Zelenszkijék új tervéről, amelyet Donald Trump amerikai elnök elé terjesztettek.

Zelenszkij
Zelenszkij új béketervet küldött Trumpnak (Fotó: AFP)

Fogalmam sincs, mi lesz Trump reakciója, de a terv, amit elküldtek neki, gyakorlatilag alkalmatlan bármiféle érdemi egyeztetésre

– jelentette ki.

Ezért sem gondolom, hogy karácsonyig bármilyen megállapodás születhetne.

Azarov szerint a rendezés esélyeit elsősorban a nyugati országok és Zelenszkij merev álláspontja teszi lehetetlenné, írja az Origo.

Zelenszkij béketerveinek több változata

Washington korábban egy 28 pontos javaslatot dolgozott ki az ukrajnai konfliktus rendezésére. A terv azonban komoly elégedetlenséget váltott ki Kijevben és egyes európai fővárosokban, így az ukrán fél és háborúpárti európai partnerei igyekeztek jelentősen átdolgozni azt.

Trump később úgy nyilatkozott, hogy a módosított javaslat már mind Moszkva, mind Kijev aggályait figyelembe veszi, és csupán néhány vitás pont maradt. Az amerikai küldöttség Floridában tárgyalt az ukrán delegációval, majd Moszkvában az orosz féllel.

Újabb ukrán javaslatok érkeznek Washingtonba

Zelenszkij december 8-án bejelentette, hogy egy 20 pontos, európai vezetőkkel közösen kidolgozott béketervet kíván az Egyesült Államok elé terjeszteni. December 10-én ezt a dokumentumot át is adták Trumpnak, amely állítólag már a területi engedmények lehetőségét is felveti.

December 11-én pedig az ABC News arról számolt be, hogy Kijev újabb – ugyancsak 20 pontos – békejavaslatot küldött Washingtonba.

(L-R) Ukraine's President Volodymyr Zelensky, Britain's Prime Minister Keir Starmer, France's President Emmanuel Macron and Germany's Chancellor Friedrich Merz chat on the 10 Downing Street doorstep after a meeting in central London on December 8, 2025. (Photo by Adrian DENNIS / POOL / AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár Londonban (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

A konfliktus rendezése továbbra is bizonytalan

Azarov értékelése szerint egyik új terv sem hozta közelebb a háború lezárását. A volt miniszterelnök úgy véli, hogy a jelenlegi politikai feltételek mellett még a tárgyalások megkezdése is rendkívül nehéz, így a gyors béke esélye gyakorlatilag nulla.

Borítókép: Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök (Fotó: AFP/Vasily Maximov) 

