3I/ATLAS: újabb döbbenetes jelenséget produkált a rejtélyes objektum

A 3I/ATLAS a 2025. július elsején történt felfedezése óta folyamatos meglepetésekkel szolgál a csillagászok számára. A Tejútrendszer távoli vidékéről a Naprendszerbe érkezett látogatónak mind a kémiai összetétele, mind a fénykibocsátása, de még a pályája is eltér mindattól, amit eddig az intersztelláris térből származó objektumoknál, a 2017-ben felfedezett 1I/Oumuamua aszteroidánál, illetve a 2019-ben azonosított 2I/Borisov-üstökösnél tapasztaltak.

A 3I/ATLAS mindeddig a legszokatlanabb csillagközi objektum, ami a Naprendszerbe érkezett (Fotó: Space and Tech)

3I/ATLAS: röntgensugarakat detektáltak a kozmikus vándor körül

Legutóbb az amerikai űrkutatási szervezet, a NASA, továbbá az Európai Űrügynökség (European Space Agency, ESA) és Japán Űrkutatási Ügynökség (Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA) kutatói a Röntgenképalkotó és Spektroszkópiai Misszió ( X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission, XRISM) röntgentartományban működő űrteleszkópjával vizsgálták meg a Naptól távolodó 3I/ATLAS-t.

A Röntgenképalkotó és Spektroszkópiai Misszió-űrtávcső, amellyel felfedezték a 3I/ATLAS röntgensugárzását (Fotó: SciTechDaily)

A kutatók széles körű nemzetközi együttműködés keretében igyekeznek minél többet megtudni erről a szokatlan tulajdonságokat mutató csillagközi objektumról még azt megelőzően, mielőtt jövőre végleg elhagyná a Naprendszert. Az XRISM november 26. és 28. között figyelte meg a 3I/ATLAS üstököst, éppen akkor, amikor a kozmikus vándor elég messzire eltávolodott a Naptól ahhoz, hogy a teleszkóp műszerei észlelhessék. „Az üstökösöket gázfelhők borítják, amelyek akkor keletkeznek, amikor a napfény felmelegíti és elpárologtatja jeges felszínüket” – írták az XRISM képviselői az észlelésről kiadott nyilatkozatukban, amit a Live Science tudományos hírportál idéz.

A 3I/ATLAS csillagközi üstökös asztrofotója (Fotó: IInternational Gemini Observatory/NSF NOIRLab)

„Amikor ez a gáz kölcsönhatásba lép a Napból áramló energikus töltéssel rendelkező részecskék áramával – a napszéllel –, egy töltéscsere-reakciónak nevezett folyamat játszódik le, amely jellegzetes röntgensugárzást hoz létre” – írják a kutatók azt is hozzátéve, hogy

ez az első alkalom amikor röntgensugárzást mutattak ki egy Naprendszerbe érkezett intersztelláris objektumon.

Megjegyzendő, hogy a 2019-ben felfedezett csillagközi üstökös, a 2I/Borisov nem mutatott ehhez hasonló jelenséget, és a 3I/ATLAS-hoz képest jóval szokványosabb üstökösnek tűnt.