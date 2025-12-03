objektumcsillagközi térNaprendszerkóma (üstökös)jégüstökösjelenség

3I/ATLAS: hatalmas és furcsa kitörések kezdődtek a rejtélyes objektumon

Ismét hallatott magáról a csillagközi térből érkezett és a Naprendszeren keresztülszáguldó, hónapok óta a címlapokon szereplő kozmikus objektum. Legutóbb a NASA kutatói hatalmas kitöréseket figyeltek meg a 3I/ATLAS intersztelláris üstökösön, amely jelenleg irdatlan sebességgel száguld a Naprendszer legnagyobb bolygója, a Jupiter irányába , miközben a hónap második felében fog a Földhöz legközelebb kerülni.

Elter Tamás
Forrás: DCP News2025. 12. 03. 19:25
Újabb furcsa jelenségeket produkál a csillagközi térből érkezett vándor Fotó: Spectroscopy Online
A 3I/ATLAS csillagközi üstökös erőteljes jégvulkán-sugarakat lövell ki drámai kriovulkáni aktivitással, szokatlan gázokkal és gyors színváltozásokkal lepve meg a tudósokat, miközben 2025 decemberében pályájának a Földhöz legközelebbi pontja felé száguld.

a 3I/ATLAS egyik új fotója, amelyen jól látszik az objektum kómája és csóvája
                                                      A 3I/ATLAS egyik új fotója, amelyen jól látszik az objektum kómája és csóvája                                                                Fotó: International Gemini Observatory/NSF NOIRLab

3I/ATLAS: újabb megdöbbentő jelenséget produkál a titokzatos csillagközi vándor

A 3I/ATLAS intersztelláris üstökös a modern csillagászat egyik legtöbbet emlegetett objektumává vált az elmúlt hónapokban, nagyrészt a Naprendszeren keresztüli mozgása során mutatott és a nem egyszer rendkívül furcsa viselkedése miatt. A NASA és más tudományos missziók legújabb képei az úgynevezett „jégvulkánok” jeleit mutatják a csillagközi objektum felszínén. Ezek a gáz- és fagyott anyagkitörések igencsak meglepték a tudósokat, elmélyítették a közvélemény érdeklődését, és a 3I/ATLAS-t -ritka lehetőségként- mint egy másik távoli csillag körül született látogatót pozicionálják. 

A jégvulkánok, vagy más néven a kirovulkánok olyan sajátos vulkanikus képződmények, amelyek a "hagyományos" vulkánoktól eltérően a magma, vagyis az olvadt kőzetek helyett illékony anyagokat, mint például vizet, metánt vagy ammóniát lövellnek ki a kitöréseik során. A kirovulkánok elsősorban az úgynevezett jégholdakon, vagy más nagyon alacsony hőmérsékletű csillagászati objektumok felszínén találhatók meg.

A felfedezés világszerte igen nagy érdeklődést váltott ki főleg amiatt, hogy a titokzatos objektum a Földhöz legközelebbi pontja felé tart a pályáján ami most, 2025 decemberében válik esedékessé.

Az eddig elvégzett pályaszámítások alapján a 3I/ATLAS 2025. december 19-én lesz a legközelebb a Földhöz, 1,8 csillagászati egységre. A csillagászati egység -az eredeti definíciója szerint- a Föld Nap körül pályájának a keringési sugara, ami kerekítve 149,6 millió kilométer.

A 3I/ATLAS-nak az az egyik különlegessége, hogy ez csupán a harmadik olyan objektum ami bizonyíthatóan a kozmosz távoli mélységeiből, a csillagközi térből érkezett. Az első intersztelláris látogató a szokatlan, szivar alakú 1I/ʻOumuamua volt 2017-ben, amit egy másik csillagközi vándor, a 2I/Borisov üstökös követett 2019-ben. 

Az1I/Oumuamua furcsa, szivar formájú csillagközi aszteroidának bizonyult  Fotó: ESO/M. Kornmesser Derivative

Ezek az objektumok nem a Nap közelében keletkeztek hanem más bolygórendszerekben alakultak ki, és valószínűleg gravitációs zavarok (perturbációk) dobták ki őket az eredeti rendszerükből, hogy sok millió évig tartó vándorlás után áthaladjanak a Naprendszeren. Ez teszi a 3I/ATLAS-t kivételesen értékessé a tudományos kutatások számára. Olyan anyagokat, gázokat és port szállít ugyanis, amelyek egy teljesen más csillagrendszer viszonyairól hordoznak különleges információkat.

A jelek azt mutatják, hogy forgómozgást végez az objektum magja

Az eddigi egyik legfigyelemreméltóbb felfedezés, hogy a 3I/ATLAS kriovulkáni tevékenységhez hasonló jelenségre utaló jeleket produkál, olyan jeges kitöréseket, amelyek fagyott gázfelhőket szabadítanak fel, miközben a napsugárzás felmelegíti az üstökös felszínét. Ezek nagy kiterjedésű spirális gázfelhőket alkotnak, hasonlóan a Szaturnusz Enceladus nevű holdján látottakhoz, de ez az első alkalom, hogy ezt egy csillagközi objektumon is sikerült megfigyelni – írja a DCP News a NASA közleményére hivatkozva. 

Jégvulkán kitörések az Enceladus Szaturnusz-hold felszínén  Fotó: Kevin Gill / Wikimedia Commons

A jelenségről készített részletes felvételek keskeny gáz- és poráramokat mutatnak, amelyek a felszín alól törnek elő. A tudósok úgy vélik, hogy a kilökődést belső szén-dioxid-jég, szén-monoxid és vízjég zsebek válthatják ki, amelyek intenzíven párologni kezdtek ahogy az üstökös közel került a Naphoz. 

A sugarak spirális alakja arra utal, hogy a mag forog, és az anyagot kitörésekben, nem pedig egyenletes áramlásban bocsátja ki a felszín alól. 

Míg a Naprendszeren belüli üstökösök általában gázt bocsátanak ki a felmelegedésük során, a 3I/ATLAS aktivitása több szempontból is eltér ettől az ismert jelenségtől. Először is, a szén-dioxid-kibocsátás intenzitása jelentősen magasabb mint amit a klasszikus, naprendszerbeli üstökösöknél általában tapasztalnak. Másodszor, a jetek mintázata egy összetettebb belső szerkezetre utal, ami nem feltétlenül hasonlít a Nap közelében kialakult üstökösök belső struktúrájához. Ezek az érdekes különbségek arra utalnak, hogy a 3I/ATLAS észrevehetően hidegebbek vagy - szemben a Naprendszer üstököseivel- kémiailag eltérő környezetben keletkezett.

A 3I/ATLAS többször is megváltoztatta a színét és fényerejét   Fotó: Spectroscopy Online

 A kutatók most összehasonlítják a 3I/ATLAS összetételét a Naprendszer ismert üstököscsaládjainak kémiai összetételével, hogy megértsék, vajon a csillagközi üstökösök közös mintázattal rendelkeznek-e, vagy pedig nagy fokú változatosságot mutatnak az anyacsillag-rendszerüktől függően. 

Újabb fejlemények várhatók most decemberben 

A csillagászok a 3I/ATLAS megfigyelése során felfedezték, hogy az objektum színe többször is megváltozott. A korai megfigyelések vöröses árnyalatúnak mutatták, ami később zölddé változott, majd legutóbb kékessé vált. Úgy tűnik, ezek a színváltozások összefüggésben állnak azzal, hogy milyen gázok uralják a magot övező kómát egy adott időpontban. A szén alapú gázok általában zöld hullámhosszon világítanak, míg más ionizált részecskék kékesebb tónusú megjelenést produkálhatnak. 

A 3I/ATLAS először vöröses színben játszott, majd zöldre váltott a fénye  Fotó: Michael Jäger/Gerald Rhemann/ Space.com

Ezek a változások azt jelzik, hogy a csillagközi objektum felszíni anyaga aktívan reagál a napfényre és egyre illékonyabbá válik, ahogy a 3I/ATLAS befelé halad a Naprendszeren. A csillagászok számára ez a szokatlan viselkedés ritka betekintést kínál abba, hogyan viselkedik egy kémiailag ismeretlen objektum a napsugárzás hatására. Jelenleg több nagy teljesítményű teleszkóp is követi a csillagközi vándor mozgását. Az egyik legfontosabb frissítés az Európai Űrügynökségtől (ESA) érkezett, amely Mars-szondájával egy másik szögből figyelte meg a 3I/ATLAS-t. Ez a perspektíva segített még tovább finomítani a kozmikus vándor előrejelzett pályaadatainak pontosságát. 

                 A 3I/ATLAS-ról készített egyik legfrissebb fotó inzertjében jól láthatók az intenzív kirovulkán kitörések jetjei                                  Fotó: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientis

A pontosított számítások egyértelművé teszik, hogy az intersztelláris objektum biztonságosan elhalad a Föld mellett, méghozzá nagyjából 1,8 csillagászati ​​egység távolságra. Ennek ellenére mindeddig ez a bolygónkhoz valaha legközelebb került csillagközi üstökös, ami ritka lehetőséget teremt a részletes tanulmányozására. A kutatók arra készülnek, hogy a megfigyelések száma jelentősen megugrik decemberben, mivel  az üstökös ekkor lesz a legfényesebb.

Lelassulhatnak majd meg is szűnhetnek a furcsa kitörések

Az eddigi egyik legfontosabb tudományos felfedezés az objektum a kémiai összetételével kapcsolatos. A korai mérések azt mutatták, hogy a 3I/ATLAS szokatlanul nagy mennyiségű szén-dioxidot tartalmaz, kisebb mennyiségű vízgőzzel és szén-monoxiddal kombinálva. 

Ez a szokatlan keverék viszont éles ellentétben áll a legtöbb naprendszerbeli üstökössel, amelyeket jellemzően a víz ural. 

A magas szén-dioxid-szint egy hidegebb és távolabbi képződési régióra utal. Egyes kutatók úgy vélik, hogy a 3I/ATLAS a szülőcsillag CO₂-jégvonalán túl keletkezhetett, ahol az illékony vegyületek még a vízjég kialakulása előtt megfagynak. 

Az ESA Mars-szondái is megfigyelték a furcsa csillagközi vándort  Fotó: ESA/NASA

Ha ez beigazolódik, ez segít tisztább képet alkotni arról, hogyan alakulnak ki a jeges testek más bolygórendszerekben. A legújabb felfedezés – ami hatalmas jeges gázkitöréseket azonosított –, kriovulkáni tevékenységre utal ami több mint tudományos kuriózumnak számít egy csillagközi üstökös esetében. Ez a megfigyelés bővítheti az ismereteinket arról, hogy mennyire lehetnek aktívak a kis égitestek más csillagrendszerekben. Ha ezek a kitörések más csillagok körüli jeges objektumokon is gyakoriak, az arra utalhat, hogy a galaxis területén található bolygórendszerek sokféle üstökösszerű égitestet hozhatnak létre. Ezek a megállapítások abban is segítik a kutatókat, hogy összehasonlítsák a 3I/ATLAS viselkedését az 1I/Oumuamua és a 2I/Borisov viselkedésével. Ez a három csillagközi objektum együttesen azt bizonyítja, hogy egyes rendszerekből sokféle anyag kerülhet ki a csillagközi térbe. Némelyik vízben, mások szénvegyületekben gazdagok, néhány pedig inkább sziklás vagy fémes lehet.

A 3I/ATLAS az eddigi legfurcsább csillagközi vándor  Fotó: Space and Tech

 Minden új felfedezés hozzájárul a Naprendszerünkön túli bolygódiverzitás világosabb térképének megrajzolásához. Ahogy a 3I/ATLAS ismét kifelé halad a Naprendszerből, a tudósok arra számítanak, hogy a kriovulkáni kitörések is lelassulnak majd végül teljesen leállnak, 

bár  a számos tulajdonságában rendkívül furcsán viselkedő csillagközi objektum még okozhat nem várt meglepetéseket. 

Mind a szakemberek, mind pedig a közönség világszerte továbbra is nagy figyelemmel kíséri az objektummal kapcsolatos frissítéseket, mivel ez az égitest valami egészen rendkívülit képvisel: egy másik csillagrendszer fizikai darabja, ami elég közel került hozzánk ahhoz, hogy valós időben tanulmányozhassuk. A NASA legfrissebb képei olyan aktivitást tártak fel, amelyek megkérdőjelezik az objektummal kapcsolatos korai feltételezéseket, és további kutatásokra inspirálják a tudósokat.

A 3I/ATLAS intersztelláris objektumon:

  • a NASA kutatói szokatlan kitöréseket azonosítottak,
  • amelyek nagy erejű fagyott gázkitörések,
  • és amelyek erősen a kirovulkáni tevékenységre emlékeztetnek,
  • ami több mint szokatlan egy csillagközi térből érkezett üstökösnél.

 

