3I/ATLAS: hatalmas és furcsa kitörések kezdődtek a rejtélyes objektumon

A 3I/ATLAS csillagközi üstökös erőteljes jégvulkán-sugarakat lövell ki drámai kriovulkáni aktivitással, szokatlan gázokkal és gyors színváltozásokkal lepve meg a tudósokat, miközben 2025 decemberében pályájának a Földhöz legközelebbi pontja felé száguld.

A 3I/ATLAS egyik új fotója, amelyen jól látszik az objektum kómája és csóvája Fotó: International Gemini Observatory/NSF NOIRLab

3I/ATLAS: újabb megdöbbentő jelenséget produkál a titokzatos csillagközi vándor

A 3I/ATLAS intersztelláris üstökös a modern csillagászat egyik legtöbbet emlegetett objektumává vált az elmúlt hónapokban, nagyrészt a Naprendszeren keresztüli mozgása során mutatott és a nem egyszer rendkívül furcsa viselkedése miatt. A NASA és más tudományos missziók legújabb képei az úgynevezett „jégvulkánok” jeleit mutatják a csillagközi objektum felszínén. Ezek a gáz- és fagyott anyagkitörések igencsak meglepték a tudósokat, elmélyítették a közvélemény érdeklődését, és a 3I/ATLAS-t -ritka lehetőségként- mint egy másik távoli csillag körül született látogatót pozicionálják.

A jégvulkánok, vagy más néven a kirovulkánok olyan sajátos vulkanikus képződmények, amelyek a "hagyományos" vulkánoktól eltérően a magma, vagyis az olvadt kőzetek helyett illékony anyagokat, mint például vizet, metánt vagy ammóniát lövellnek ki a kitöréseik során. A kirovulkánok elsősorban az úgynevezett jégholdakon, vagy más nagyon alacsony hőmérsékletű csillagászati objektumok felszínén találhatók meg.

A felfedezés világszerte igen nagy érdeklődést váltott ki főleg amiatt, hogy a titokzatos objektum a Földhöz legközelebbi pontja felé tart a pályáján ami most, 2025 decemberében válik esedékessé.

Az eddig elvégzett pályaszámítások alapján a 3I/ATLAS 2025. december 19-én lesz a legközelebb a Földhöz, 1,8 csillagászati egységre. A csillagászati egység -az eredeti definíciója szerint- a Föld Nap körül pályájának a keringési sugara, ami kerekítve 149,6 millió kilométer.

A 3I/ATLAS-nak az az egyik különlegessége, hogy ez csupán a harmadik olyan objektum ami bizonyíthatóan a kozmosz távoli mélységeiből, a csillagközi térből érkezett. Az első intersztelláris látogató a szokatlan, szivar alakú 1I/ʻOumuamua volt 2017-ben, amit egy másik csillagközi vándor, a 2I/Borisov üstökös követett 2019-ben.