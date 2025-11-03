üstököscsillagközi térNaprendszerobjektumNASAsajtótájékoztató

3I/ATLAS: sajtótájékoztatót tartott a NASA a legrejtélyesebb csillagközi objektumról

Fokozott várakozás előzte meg az amerikai űrkutatási szervezet, a NASA november 19-re bejelentett sajtótájékoztatóját. A NASA illetékesei az elmúlt hónapokban nagy port felvert, a mélyűr térségeiből a Naprendszerbe érkezett csillagközi objektumról megtartott tájékoztatójukon megerősítették, hogy a 3I/ATLAS az eddig rendelkezésre álló adatok alapján egy olyan szokatlan tulajdonságokat is mutató intersztelláris üstökös, ami a galaxisunk távoli vidékéről származhat. Noha a NASA szakértői is elismerték, hogy a 3I/ATLAS által produkált néhány furcsa jelenség további magyarázatra szorul, ám nyomatékosan hangoztatták, hogy eddig nem sikerült olyan jelet detektálni, ami arra utalna, hogy az objektum esetleg egy idegen civilizáció technikai eszköze lenne. A tájékoztatón bemutatták a csillagközi objektumról eddig készített legjobb űrfelvételeket is.

Elter Tamás
2025. 11. 20. 18:09
Sok találgatás hangzott el a sajtóban a legfurcsább csillagközi vándorról Fotó: Space and Tech
A 3I/ATLAS a 2017-ben felfedezett 1I/Oumuamua, valamint a 2019-ben azonosított 2I/Borisov-üstökös után a harmadik objektum, ami bizonyíthatóan a csillagközi térből érkezett a Naprendszerbe. Az előbbi kettőtől eltérően azonban a 3I/ATLAS olyan zavarba ejtő tulajdonságokat is mutatott, ami arra a feltevésre sarkallt egyeseket, hogy az objektum esetleg nem természetes eredetű égitest, hanem egy idegen technikai civilizáció „álcázott” űreszköze lehet. Részben ezért is várta felfokozott érdeklődés a NASA e hét szerdára meghirdetett sajtótájékoztatóját.

A 3I/ATLAS az eddigi legfurcsább a csillagközi térből a Naprendszerbe érkezett objektum
A 3I/ATLAS az eddigi legfurcsább a csillagközi térből a Naprendszerbe érkezett  objektum    Fotó: ESA/Hubble

3I/ATLAS: a legkülönlegesebb csillagközi látogató

2025. november 19-én, szerdán az amerikai úrkutatási szervezet, a NASA számos olyan eddig még nem publikált képet tett közzé a 3I/ATLAS üstökösről, amiket több űrszonda gyűjtött össze – így többek között a James Webb űrteleszkóp, a Mars Reconnaissance Orbiter, a Perseverance Mars-járó és a Lucy aszteroidakutató szonda. 

Az ExoMars Trace Gas Orbiter  művészi ábrája    Fotó: ESA

„Tudományos eszközeinket a szokásos képességeiken túl is feszegettük, mint amire eredetileg tervezték őket, hogy megörökíthessük ezt a lenyűgöző csillagközi utazót” – mondta Nicky Fox, a NASA Tudományos Misszió Igazgatóságának igazgatóhelyettese a tegnap megtartott sajtótájékoztatón. A legújabb felvételek alapján a NASA szakértői megerősítették, amit már korábban is hangoztattak, vagyis hogy a 3I/ATLAS természetes kozmikus objektum, egy csillagközi térből származó üstökös – írja a Space.com csillagászati szakportál. „Úgy néz ki és úgy is viselkedik, mint egy üstökös, és minden bizonyíték arra utal, hogy az is” – hangsúlyozta Nicky Fox.

Avi Loeb asztrofizikusprofesszor, aki nem zárta ki a 31/ATLAS idegen eredetét   Fotó: Harvard University

Az objektum szokatlan tulajdonságai alapján először Avi Loeb, a Harvard Egyetem asztrofizikaprofesszora és két munkatársa, Adam Hibber és Adam Crowl vetették fel, hogy a 3I/ATLAS esetleg nem természetes, hanem mesterséges eredetű objektum. Loeb professzor ezt hipotetikusan elsősorban az objektum szokatlan pályája, idő előtti kifényesedése, rendkívül nagy sebessége, extrémnek tekinthető szén-dioxid-, illetve nikkelkibocsátása és színváltozása alapján feltételezte, bár 2025 augusztusában, amikor még jóval kevesebb észlelési adat állt a kutatók rendelkezésére, ő maga is legfeljebb csak 30 százalék esélyt adott ennek valószínűségére.

„De ez az objektum a Naprendszeren kívülről érkezett, ami lenyűgözővé, izgalmassá és tudományosan nagyon fontossá teszi” – mondta Amit Kshatriya, a NASA társigazgatója a felfokozott érdeklődéssel várt sajtótájékoztatón. 

Nicky Fox kijelentette, hogy mindeddig semmifajta olyan technológiai, vagy más egyéb mesterséges eredetű jelet nem azonosítottak, ami arra utalna, hogy a 3I/ATLAS esetleg egy idegen civilizáció űreszköze lenne. 

De a 3I/ATLAS-nak nem is kell idegen űrhajónak lennie ahhoz, hogy egyedi legyen – mert egy ősi idegen üstökösről van szó, hangsúlyozták a NASA szakemberei. 

Szén-dioxidban extrém gazdag kóma képződött az üstökös magja körül

„Ritka lehetőség, hogy összehasonlítsunk egy távoli naprendszerből származó ősi kozmikus port a miénkből származóval” – mondta a tájékoztatón Shawn Domagal-Goldman, a NASA asztrofizikai osztályának megbízott igazgatója. Az első felvételt, ami a sajtótájékoztatón a NASA tisztviselői külön is kiemeltek, az üstököshöz legközelebb eső űrszonda, a Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) készítette.

                A NASA Mars Reconnaissance Orbiter űrszondája által a 3I/ATLAS üstökösről készített kép kommentált változata a csillagközi üstökös pályáját mutatja egy méretaránysávval együtt                              Fotó: NASA/JPL-Caltech

Az MRO október 2-án akkor örökítette meg HiRISE kamerájával a 3I/ATLAS üstököst, amikor az objektum körülbelül 31 millió kilométerre volt a Földtől. Ezen a felvételen az látható, hogy a 3I/ATLAS egy homályos fehér gömbhöz hasonlít – mondta Amit Kshatriya. „Ez olyan por- és jégfelhő, amit kómának hívunk, ami akkor alakul ki, amikor az üstökös megközelíti a Napot” – fűzte hozzá a szakember. A James Webb űrteleszkóp (JWST), valamint a SPHEREx űrtávcső adatainak együttes elemzése jóval több információt tárt fel, mint amennyit a 3I/ATLAS üstökös vizuális képei tudtak volna nyújtani.

A James Webb űrtávcső művészi ábrája   Fotó: NASA

Ez azért van így, mert a JWST és a SPHEREx specialitása a kozmosz infravörös fényben történő pásztázása, ami olyan, az emberi szem számára láthatatlan de különösen fontos jellemzőket tár fel, mint a objektum összetétele vagy hőmérsékleti adatai. „Bőséges szén-dioxidot észleltünk az üstökös kómájában és az objektumot körülvevő fényes gáz-, illetve porfelhőben, ahogy a Naphoz közeledett” – közölte a NASA asztrofizikai osztályának megbízott igazgatója. Az infravörös adatok a szén-dioxid mellett vízjég jelenlétét is kimutatták az üstökös magjában.

Nem olyan, mint a naprendszerbeli üstökösök

„Ugyanazt teszi, mint az üstökösök – elpárologtatja a szén-dioxidot és a vizet” – mondta Tom Statler, a NASA naprendszerbeli kis égitestekért felelős vezető tudósa a tájékoztatón. „De több szén-dioxidot párologtat el, mint a vizet – szóval ez egy nagyon érdekes dolog” – fűzte hozzá a szakértő elismerve, hogy a 3I/ATLAS számos tulajdonságában mégis másként viselkedik a naprendszerbeli üstökösökhöz képest. „Jó, hogy ilyen sok képünk van a 3I/ATLAS üstökösről, mivel rendkívül ritkán haladnak át a Naprendszerünkön a csillagközi térből érkezett égitestek” – magyarázta az eddigi megfigyelések tudományos jelentőségét a NASA vezető tudósa.

A JWST infratartományban készített  képeit is bemutatták a tájékoztatón  Fotó: NASA/James Webb Space Telescope

 Az ilyen távoli kozmikus objektumok dinamikájának és összetételének megértése segíthet megfejteni, hogy milyen lehet a más csillagok körüli környezet, milyen anyagok vannak jelen, illetve milyen körülmények okozhatják a 3I/ATLAS-hoz hasonló üstökösök kialakulását. 

Már most is meglehetősen különlegesnek találjuk a 3I/ATLAS-t

– hangoztatta Tom Statler a tájékoztatón. „Másképp néz ki, mert nem a mi Naprendszerünkből származik, és ettől olyan varázslatos” – fűzte hozzá Nicky Fox, a NASA Tudományos Misszió Igazgatóságának igazgatóhelyettese. A James Webb-űrtávcső lesz valószínűleg az utolsó olyan műszer, ami még akkor is megpillanthatja a 3I/ATLAS-t, amikor az már messze eltávolodott tőlünk.

A 3I/ATLAS pályája is szokatlannak számít   Fotó: NASA

Ennek az az oka, hogy a JWST más űrtávcsövekkel összehasonlítva messzebbre lát el az univerzum mélységeiben, így akkor is képes jeleket fogni amikor más űrszondák már elveszítették a célpontot. A 3I/ATLAS üstökös korábban is mutatott néhány meglepetésre okot adó szokatlan tulajdonságot, például a feltűnően gyors kifényesedésével, amikor október 29-én a legközelebb került a Naphoz. A 3I/ATLAS kómájában izzó nikkelgőzt is kimutattak, miközben az üstökös még nagyon távol volt a Naptól. Ez azért számít furcsa jelenségnek, mert a Naptól való ekkora távolságban a rendkívül hideg környezet miatt a „papírforma” szerint még nem alakulhattak volna ki a gázpárolgás feltételei.

Ez a gif a PUNCH 3I/ATLAS üstökösről készített képsorozatát  mutatja be 2025. szeptember 28. és október 10. között  Fotó: NASA/Southwest Research Institute

Tom Statler a sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy bár ismert, hogy az üstökösök nikkelt és vasat bocsátanak ki, de a 3I/ATLAS valamilyen ismeretlen okból sokkal több nikkelt bocsát ki, mint vasat. „Ez nagyon érdekes, nagyon figyelemre méltó, amit a jövőben tanulmányozni kell” – fűzte hozzá a NASA naprendszerbeli kis égitestekért felelős vezető tudósa.

Először láthattuk az űrszondák közeli felvételeit

A tájékoztató során világossá vált, miért fontos, hogy ennyi különböző űrszonda rögzítsen képeket és gyűjtsön adatokat a 3I/ATLAS-ról. Nemcsak a különböző műszerek adatainak kombinálása lehet előnyös, ahogyan az már a SPHEREx és a JWST esetében is bebizonyosodott, hanem mivel valójában minden a megfigyelési szögeken múlik amikor egy olyan rendkívül nagy sebességű objektumot tanulmányozunk mint a 3I/ATLAS, kifejezetten hasznos, ha minél több irányból sikerül felvételeket készíteni róla.

A 3I/ATLAS üstökös halvány képe, ahogyan azt az ESA/NASA SOHO missziója 2025. október 15. és 26.                közöttmegfigyelte. Az üstökös enyhe fénylésként jelenik meg a kép közepén                                                                      Fotó: Lowell Observatory/Qicheng Zhang

 „A 3I/ATLAS ellenkező irányú pályán haladt, így akkor érte el a Naphoz legközelebbi pontját, amikor a Föld (a megfigyelés szempontjából) éppen a rossz, a másik oldalon állt ahhoz, hogy kényelmesen megfigyelhessük” – mondta Tom Statler. „A Mars viszont a Nap megfelelő oldalán állt, ezért a Mars-eszközeink képesek voltak megfigyelni az üstököt csakúgy mint számos más űrszondánk is, amelyek a Naphoz képest szintén jó pozícióban voltak ehhez” – fűzte hozzá a NASA vezető tudósa. A sajtótájékoztatón bemutatták a különböző űrszondák által a csillagközi vándorról készített legjobb, illetve legnagyobb tudományos értékkel rendelkező felvételeket, így köztük a JWST, a SPHEREx, az ExoMars Trace Gas Orbiter, a TESS, a Swift, a SOHO, vagy a Parker Solar Probe szondák által készített felvételeket is.

A NASA szakértői szerint a 3I/ATLAS:

  • a csillagközi térből érkezett égitest, ami annak ellenére, hogy szokatlan tulajdonságokat is mutat, 
  • bizonyosan intersztelláris üstökös,
  • és nem egy idegen technikai civilizáció űreszköze.

Előfizetek az újságra

