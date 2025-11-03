3I/ATLAS: sajtótájékoztatót tartott a NASA a legrejtélyesebb csillagközi objektumról

A 3I/ATLAS a 2017-ben felfedezett 1I/Oumuamua, valamint a 2019-ben azonosított 2I/Borisov-üstökös után a harmadik objektum, ami bizonyíthatóan a csillagközi térből érkezett a Naprendszerbe. Az előbbi kettőtől eltérően azonban a 3I/ATLAS olyan zavarba ejtő tulajdonságokat is mutatott, ami arra a feltevésre sarkallt egyeseket, hogy az objektum esetleg nem természetes eredetű égitest, hanem egy idegen technikai civilizáció „álcázott” űreszköze lehet. Részben ezért is várta felfokozott érdeklődés a NASA e hét szerdára meghirdetett sajtótájékoztatóját.

A 3I/ATLAS az eddigi legfurcsább a csillagközi térből a Naprendszerbe érkezett objektum Fotó: ESA/Hubble

3I/ATLAS: a legkülönlegesebb csillagközi látogató

2025. november 19-én, szerdán az amerikai úrkutatási szervezet, a NASA számos olyan eddig még nem publikált képet tett közzé a 3I/ATLAS üstökösről, amiket több űrszonda gyűjtött össze – így többek között a James Webb űrteleszkóp, a Mars Reconnaissance Orbiter, a Perseverance Mars-járó és a Lucy aszteroidakutató szonda.

Az ExoMars Trace Gas Orbiter művészi ábrája Fotó: ESA

„Tudományos eszközeinket a szokásos képességeiken túl is feszegettük, mint amire eredetileg tervezték őket, hogy megörökíthessük ezt a lenyűgöző csillagközi utazót” – mondta Nicky Fox, a NASA Tudományos Misszió Igazgatóságának igazgatóhelyettese a tegnap megtartott sajtótájékoztatón. A legújabb felvételek alapján a NASA szakértői megerősítették, amit már korábban is hangoztattak, vagyis hogy a 3I/ATLAS természetes kozmikus objektum, egy csillagközi térből származó üstökös – írja a Space.com csillagászati szakportál. „Úgy néz ki és úgy is viselkedik, mint egy üstökös, és minden bizonyíték arra utal, hogy az is” – hangsúlyozta Nicky Fox.

Avi Loeb asztrofizikusprofesszor, aki nem zárta ki a 31/ATLAS idegen eredetét Fotó: Harvard University

Az objektum szokatlan tulajdonságai alapján először Avi Loeb, a Harvard Egyetem asztrofizikaprofesszora és két munkatársa, Adam Hibber és Adam Crowl vetették fel, hogy a 3I/ATLAS esetleg nem természetes, hanem mesterséges eredetű objektum. Loeb professzor ezt hipotetikusan elsősorban az objektum szokatlan pályája, idő előtti kifényesedése, rendkívül nagy sebessége, extrémnek tekinthető szén-dioxid-, illetve nikkelkibocsátása és színváltozása alapján feltételezte, bár 2025 augusztusában, amikor még jóval kevesebb észlelési adat állt a kutatók rendelkezésére, ő maga is legfeljebb csak 30 százalék esélyt adott ennek valószínűségére.

„De ez az objektum a Naprendszeren kívülről érkezett, ami lenyűgözővé, izgalmassá és tudományosan nagyon fontossá teszi” – mondta Amit Kshatriya, a NASA társigazgatója a felfokozott érdeklődéssel várt sajtótájékoztatón.

Nicky Fox kijelentette, hogy mindeddig semmifajta olyan technológiai, vagy más egyéb mesterséges eredetű jelet nem azonosítottak, ami arra utalna, hogy a 3I/ATLAS esetleg egy idegen civilizáció űreszköze lenne.

De a 3I/ATLAS-nak nem is kell idegen űrhajónak lennie ahhoz, hogy egyedi legyen – mert egy ősi idegen üstökösről van szó, hangsúlyozták a NASA szakemberei.