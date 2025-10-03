3I/Atlas: újabb furcsaságokat produkál a rejtélyes csillagközi objektum

A 3I/Atlas a július elején történt felfedezése óta tartja lázban a csillagászokat és rejtélyesnek tűnő jelenségei miatt a közvéleményt is. Szokatlan kifényesedése, színváltozása, extrém mennyiségűnek számító szén-dioxid-, illetve fémesanyag-kibocsátása, rendkívül lapos pályaszöge és elképesztően nagy sebessége mellett most egy újabb döbbenetes tulajdonságát fedték fel a csillagászok.

A 3I/Atlas az eddig észlelt legfurcsább olyan objektum, ami a csillagközi térből érkezett Fotó: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA

A 3I/Atlas ismét olyat mutatott, amire nem számítottunk

A 3I/Atlas furcsaságai közül legutóbb az objektum szokatlan vas- és nikkelarányáról értesülhettünk. A 3I/Atlas sokkal több nikkelt bocsát ki, mint a Naprendszer üstökösei, sőt, ennek aránya jelentősen meghaladja a legutóbbi csillagközi vándor, a 2I/Borisov üstökösnél mért kibocsátást is. Egy még lektorálásra váró tanulmány arról is beszámol, hogy a harmadik csillagközi betolakodó hidrogén-cianidot szabadít fel, vagyis olyan prebiotikus molekulákat, amelyek az intersztelláris gázfelhőkben találhatók meg.

A NASA International Gemini Observatory műholdas megfigyelő platformjának felvétele a 3I/Atlas-ról Fotó: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientis / Ilf Science

Eközben a NASA Neil Gehrels Swift Obszervatóriuma a 3I/Atlas ultraibolya tartományban való tanulmányozására összpontosít, ami a Földről nem lenne elvégezhető, mivel az ózonréteg az ultraibolya sugarak nagy részét kiszűri.

A NASA Neil Gehrels Swift Obszervatóriuma egy olyan műholdas megfigyelő platform, amely a gamma-kitöréseket, az univerzum legerősebb robbanásait, valamint más kozmikus objektumokat és eseményeket vizsgálja. A Swift három többhullámú teleszkópnak ad otthont, amelyek a látható, az ultraibolya, a röntgen- és gammasugár-fényben gyűjtenek adatokat.

A Neil Gehrels Swift Observatory asztronómiai műhold Fotó: NASA

A 3I/Atlas ilyen módon történt megfigyelésével a kutatók most arról számoltak be, hogy először észleltek az objektum által kibocsátott hidroxil (OH) gázt, ami a víz kémiai ujjlenyomata.

Idegen bolygórendszer üzenetét hordozza a csillagközi objektum

A kutatócsoport becslése szerint a 3I/Atlas másodpercenként körülbelül 40 kilogramm tömegű vizet bocsát ki. Ez azt jelenti, hogy 18 óránként egy olimpiai medencényi vizet veszít az objektum. A mérési eredmények azt sugallják továbbá, hogy a furcsa csillagközi objektum felszínének körülbelül 8 százaléka aktív. Mindkét mért érték sokkal magasabb annál, mint amit a Naprendszerbeli üstökösöknél figyelhetünk meg abból a Naptól számított távolságból, ahol jelenleg a 3I/Atlas tartózkodik.