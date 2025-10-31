31/ATLAS: a rejtélyes csillagközi objektum újabb furcsaságai, a NASA leállította a frissítéseit

A 31/ATLAS mindeddig a legkülönösebb olyan égitest, ami a csillagközi térből érkezve lépett be a Naprendszerbe. Az objektumot 2025. július elsején a chilei Rio Hurtadóban működő és a potenciális veszélyt jelentő úgynevezett földsúroló aszteroidák időbeli kiszűrését végző Asteroid-Terrestial-Impact Last Alert System állomáson fedezték fel. Az intersztelláris üstökösként azonosított objektum azonban számos olyan szokatlan jelenséget produkál, ami a csillagászokat is zavarba ejti.

A 31/ATLAS bizonyíthatóan a galaxisunk egy másik csillagrendszeréből érkezett (Fotó: Wikimedia Commons)

31/ATLAS: a furcsaságok csillagközi objektuma

A csillagközi vándornak már eddig is több szokatlan tulajdonságát azonosították. Az egyik az objektum rendkívüli sebessége, ami a mérések szerint eléri a 210 ezer km/órát. (Ilyen sebességgel egy földi űrhajó bő másfél óra alatt érne el a Holdra. Az első Hold-expedíció űrhajójának, az Apolló-11-nek négy napba telt a Föld–Hold távolság megtétele.) Az objektum másik furcsasága az idő előtti kifényesedése, amire augusztus közepén figyeltek fel.

A 31/ATLAS felfedezése után az előzményi észlelési adatok átvizsgálásakor a kutatók rájöttek, hogy a TESS űrtávcső már május 7. és június 3. között véletlenül észlelte az objektumot, ami a Naphoz viszonyított távolságához képest szokatlanul fényesnek számított.

Avi Loeb, a Harvard Egyetem asztrofizika-professzora és csillagászati tanszékének vezetője szerint az objektum fénye erősebb annál, mint ami önmagában a napfény reflexióból adódna. Loeb professzor a mérési adatok összehasonlítása alapján egy augusztus 9-én publikált dolgozatában egyenesen azt állította, hogy az objektum saját fényt bocsát ki.

Avi Loeb, a Harvard Egyetem asztrofizika-professzora (Fotó: Harvard University)

További furcsaság, hogy szeptember 7-én amikor az aznapi teljes holdfogyatkozás miatt ideálissá váltak a feltételek az égitest földi távcsöves megfigyeléséhez, két namíbiai csillagász, Michael Jäger és Gerald Rhemann azt találta, hogy az objektum addigi halvány sárgás színe zöldre váltott át. A 31/ATLAS augusztus elején még túl messze volt a Naptól ahhoz, hogy a felszínén elinduljon az üstökösökre jellemző intenzív gázpárolgás, ám a megfigyelések szerint ennek ellenére jól észlelhető gázfelhő, úgynevezett kóma képződött körülötte. Ami talán még ennél is szokatlanabb, hogy a kómájában extrém sok szén-dioxidot mutattak ki, sokkal többet, mint ami általában az üstökösökre jellemző.