3I/ATLAS: aggasztó hírek érkeztek a titokzatos csillagközi objektumról

A 3I/ATLAS csillagközi objektummal kapcsolatban továbbra sem csillapodnak a kedélyek. A kozmosz mélységeiből a Naprendszerbe érkezett intersztelláris vándornak eddig tizenegy olyan rendkívül szokatlan tulajdonságát azonosították, amelyek merőben eltérnek a Naprendszer üstökösiétől. Egy friss kutatás ezek közül az úgynevezett szén-dioxid anomália okára kereste a választ és a kapott eredmény még a kutatókat is megdöbbentette.

A 3I/ATLAS intersztelláris üstökös az eddigi legfurcsább csillagközi objektum Fotó: NASA/ESA

3I/ATLAS: a valaha látott legfurcsább csillagközi vándor

Az utóbbi hónapokban komoly hírnévre szert tett 3I/ATLAS a felfedezése, 2025. július elseje óta szinte heti rendszerességgel szerepel a vezető címlapi hírek között. A messze a Naprendszeren túlról, a csillagközi tér mélységeiből érkezett égitest iránti felfokozott érdeklődés abszolút érthető is, hiszen az objektum annyi szokatlan tulajdonságot mutat, amivel még egyetlen más hasonló égitestnél sem szembesültek a kutatók.

Az objektum néhány szokatlan, illetve rendellenes tulajdonsága: a 3I/ATLAS már azt megelőzően elkezdett kifényesedni, hogy elérte volna a Naprendszer belsőbb vidékét. Az üstökös kómájában extrém mennyiségben mutatták ki a nikkel jelenlétét, valamint a szén-dioxidot is, ami a naprendszerbeli üstökösökkel összehasonlítva anomáliának számít. Egy esetben az objektum megváltoztatta a színét is, és az ekliptikához viszonyított pályaszöge szintén rendkívülinek számít; egy ilyen pályaszögnek egy az ötszázhoz az esélye. A csillagközi üstökös más további különleges jelenségeket is produkált, így például ellencsóvát növesztett.

A 3I/ATLAS eddig a harmadik olyan égitest, amely bizonyíthatóan a Naprendszer határain túlról, a galaxis intersztelláris térségéből érkezett hozzánk. Már az első csillagközi látogató, a 2017-ben felfedezett Oumuamua aszteroida is nagy visszhangot váltott ki a szokatlan szivarszerű formájának köszönhetően, ami miatt egyesek még azt is felvetették, hogy nem természetes eredetű égitest, hanem egy idegen csillaghajó lehet a furcsa aszteroida.

A 2017-ben felfedezett Oumuamua szokatlan alakú csillagközi vándor volt Fotó: ESO/M. Kornmesser Derivative

A "csillaghajó-elmélet" a 3I/ATLAS-t sem kerülte el, amit még olyan elismert szaktekintélyek, mint a fekete lyukak kutatásában komoly tudományos eredményeket elért Avi Loeb, a Harvard Egyetem asztrofizika-professzora is lehetséges opciónak tartott. Noha még most is újra és újra terítékre kerül az az elképzelés, hogy a 3I/ATLAS esetleg idegen eredetű technikai eszköz, de az egyre gyarapodó észlelési adatok ennek az ellenkezőjét erősítik. Az amerikai űrkutatási szervezet, a NASA már október végén határozottan leszögezte, hogy a 3I/ATLAS nem idegen űrjármű, és semmiféle fenyegetést sem jelent az emberi civilizációra.