Rendkívüli

Orbán Viktor: Ami pénzünk van, azt Magyarországra és a magyar családokra fordítjuk, nem Ukrajnára + videó

újévinagy lászlókeresztyén bibliai lexikonpénzószövetségélet

Újévi hiedelmek és fogadalmak

Az újévhez számos szokás, hiedelem kötődik. Újévi fogadalmakat már ókori elődeink is tettek. Január 1-je a rómaiaknál Janus isten ünnepe volt.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 01. 05. 11:49
Újévi kívánságok: szerencse és jólét.
Újévi kívánságok: szerencse és jólét.
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A januárt , az év első hónapját Janus római istenről nevezték el. Ha Rómában béke volt, akkor templomának ajtajait zárva tartották, háború idején pedig nyitva, ez utóbbi jelezte, hogy az isten nem tartózkodik otthon. Újévi fogadalom volt háborús időszakban a béke megteremtése is.

Újévi kívánságok: szerencse és jólét.
Újévi kívánságok: szerencse és jólét.

Újévi népszokásainkat a boldogság, a szerencse utáni vágy vezette

Az újévi fogadalmakhoz Janus isten személye ideálisnak számított Janus ugyanis az otthon, a család, a barátság istene volt. Január 1-jén a rómaiak áldozatot mutattak be neki és megfogadták, hogy a következő évben nem követnek el bűnöket, erkölcsös életet élnek.

Az újévhez népszokások, hiedelmek kötődnek évszázadok óta Ilyen például, hogy mit érdemes enni, újév napján így többek között malacot és lencsét. A malac meghozza a szerencsét, a lencse sok apró szeme pedig a pénzt, a gyarapodást jelképezi. 

Baromfit nem lehetett enni, mert a babona szerint elkaparja a szerencsét, halat sem, mert az a hiedelem társult hozzá, hogy elúszik vele a szerencse. Úgy gondolták, érdemes rétest sütni, mert minél hosszabb a tésztája és vastagabb a tölteléke, annál gazdagabb lesz a család az új évben. 

Fontos volt, hogy ki érkezett elsőként látogatóba: úgy tartották, hogy a férfi hozott szerencsét, nem pedig a női látogató. A népi hiedelem szerint nem volt szabad mosni sem, mert a mosással elmegy a szerencse is. Amit az újév napján teszünk, azt fogjuk tenni egész évben – ez is egy jellemző hiedelem volt. Ezért  aznap új ruhát vettek fel mi vel úgy hitték, hogy akkor egész évben lesz pénz rá. De az is szerencsét jelentett, ha újévkor kéményseprővel találkozott valaki.

A kétarcú Janus isten
A kétarcú Janus isten

Január elsején nem költöttek pénzt, nehogy az csak fogyjon  egész évben és ne gyarapodjanak. Az időjárásjóslás is fontosnak számított az év elején: az időjárástól függött ugyanis a mezőgazdasági termés, így az emberek megélhetése. Hosszú időre visszanyúló tapasztalat szerint, ha elsején jó volt az idő, akkor jó lett a termés is. A szeles idő pedig kiszámíthatatlan évet jelzett előre. 

Kéményseprők kívánnak boldog új évet 1970-ben. fortepan, Urbán Tamás.
Kéményseprők kívánnak boldog új évet 1970-ben (Fortepan, Urbán Tamás)

 

Újévi babonák segítették a pártalálást

Házassági jóslások is kötődtek újévhez. Például, aki hallotta a kukorékoló kakast hajnalban és megleste, hogy hová nézett, a hiedelem szerint abból az irányból fog érkeznie a lány udvarlója az elkövetkezendő évben.

Manapság az ú jév első napjához, az új év kezdetéhez a fogadalomtétel szokása kötődik, melynek története szintén több ezer évre nyúlik vissza.

A fogadalom szó eredeti értelmezése szerint „önként vállalt elköteleződés Isten felé, hálaáldozat bemutatására” – olvasható a Keresztyén bibliai lexikonban. Ennek szellemében már az Ószövetségben is számos példát találunk fogadalmakra, amelyeket az emberek valamilyen rendkívüli élethelyzet hatására tettek. Ilyen lehetett a betegségből való felgyógyulás, egy veszélyes helyzetből való megmenekülés vagy egy vállalkozás sikeres kimenetele.

Az újévi fogadalom különlegessége abban rejlik, hogy az év első napjához, az újrakezdés lehetőségéhez kapcsolódik. Gyakorlata évszázadokra nyúlik vissza, és mindig is megosztotta az embereket: vannak, akik elengedhetetlennek tartják a fogadalomtételt, míg mások tudatosan elutasítják azt.

Évszázadok óta fogadkozunk – mégsem tartjuk be

Már 1671-ből is ismerünk írásos emlékeket szilveszteri fogadalomtételről. A metodista egyház a 1740-es évektől kezdve tartott újévi fogadalmakat, amelynek gyakorlatát John Wesley angol lelkész, az egyház alapítója honosította meg. A világi fogadalomtétel sem új keletű jelenség: már a 19. században is találunk rá példákat. 

Az Amerikai Egyesült Államokban több fogadalmi napló is fennmaradt, köztük Jonathan Edwardsé, aki elhatározásait rendszerint az „elhatározom magam” fordulattal kezdte. Az amerikaiak leggyakrabban azt ígérték meg, hogy az új esztendőben mérséklik az alkoholfogyasztásukat, illetve igyekeznek betartani a tízparancsolat előírásait. Már a 20. század elején is az újévi fogadalmak jelentős része a rossz szokások elhagyására irányult. 

Az újévi fogadalmakat azért nehéz betartani, mert hirtelen szeretnénk nagy változásokat elérni az életünkben. Kis lépésekkel, egy-egy szokás átalakításával lehet tartósabb eredményeket elérni az életünkben.

Az új év:

1. új kezdet,

2. lehetőség a megújulásra,

3. és jó alkalom a rossz szokásaink elhagyására.


 

Gyakori újévi fogadalmak

1. Megértőbb leszek az emberekkel.

2. Jobb életet élek.

3. Leszokom a dohányzásról.

4. Pénzt spórolok.

5. Kevesebbet iszom.

6. Többet járok templomba.

7. Jobban vigyázok az egészségemre.

8. Egészségesebben étkezem.

9. Rendszeresen sportolni fogok.

 

Nagy László: ADJON AZ ISTEN

Adjon az Isten szerencsét,

szerelmet, forró kemencét;

üres vékámba gabonát,

árva kezembe parolát.

Lámpámba lángot, ne kelljen

korán az ágyra hevernem.

Kérdésre választ ő küldjön,

hogy hitem széjjel ne dűljön.

Adjon az Isten fényeket,

temetők helyett életet –;

nekem a kérés nagy szégyen,

adjon úgyis, ha nem kérem. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter most a határon túli magyarokat használja fel

Zsigmond Barna Pál avatarja

Amit a Tisza Párt művel, az nem szolidaritás, csak politikai számítás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.