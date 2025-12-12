péntek 13templomosokMúlt-korókori rómaiakómenboszorkányapostolokvikingbabona

Miért balszerencsés péntek 13-a?

Számos teória él azzal kapcsolatban, hogy miért tartják sokan szerencsétlennek péntek 13-át. Ebben a cikkünkben a babona kialakulásának hátteréről szeretnénk pontosabb képet adni – nézzük tehát, mit tudunk erről a legendáról!

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2025. 12. 12. 21:35
Régóta övezi rettegés a péntek 13-át
Régóta övezi rettegés a péntek 13-át Forrás: Play Station
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mikor kezdték balszerencsésnek tartani péntek 13-át?

A babona gyökerét egyesek az utolsó vacsorához és Jézus tizenkét apostolához kötik. Jézus keresztre feszítése előtt ugyanis tizenhárman vettek részt ezen a lakomán – így sokan óhatatlanul párhuzamot vontak a borzalmas események és a vacsorán részt vevők létszáma között. Mások viszont a templomos lovagok 1307. október 13-án, pénteken történt letartóztatását tartják a babona forrásának.

Vannak, akik a templomosok bukásához kötik a baljós dátumot  Fotó: leemage/Pascal Deloche / Godong

Ezeket a fentebbi elméleteket talán többen is ismerik – az már ugyanakkor kevésbé közismert, hogy a 13-as számtól való félelem jóval a kereszténység megjelenése előtt is létezett. A számot ugyanis már évezredek óta sok kultúra tartja balszerencsésnek szerte a világon.

Miért számít szerencsétlennek a 13-as szám?

Az ókori rómaiak úgy hitték, hogy a tizenhármas szám bajt és halált hoz magával. A vikingek is tartottak tőle: az egyik északi mítosz szerint ugyanis tizenkét isten számára rendeztek lakomát, amelyre Loki, a cselszövő isten hívatlanul érkezett meg. Megjelenése után egy fagyöngy fegyvert adott Höðr-nek, aki Baldernek, a szeretet istenének vak testvére volt. Höðr egy óvatlan pillanatban akaratlanul megölte a fegyverrel testvérét – ami a mitológiában az istenek pusztulásának előjele volt.

Vannak, akik a viking mondakörhöz kapcsolják a rettegett dátumot  Fotó: IMBD

A szám a 16. századi boszorkányperek kapcsán is reflektorfénybe került. Ekkoriban a boszorkányüldözők gyakran azzal vádolták a gyanúsítottakat, hogy tizenhárman vettek részt ördögi összejöveteleiken. Ezen állítások igazságtartalma erősen vitatható, de az ebből a korszakból fennmaradt iratok alátámasztják, hogy a 13-as számnak ekkor is mágikus jelentőséget tulajdonítottak.

Miért éppen a péntek 13-a különösen balszerencsés?

Hogy a péntek és a 13-as szám együtt miért vált különösen baljóssá, nem teljesen világos. Az első írásos említés, amely kifejezetten együtt kezeli a pénteket és a 13-at mint szerencsétlen kombinációt, a 19. századból származik. 

A híres olasz zeneszerző, Gioachino Rossini is hitt péntek 13 babonájában   Fotó: Wikimedia Commons/Nadar

Egy olasz zeneszerző, Gioachino Rossini életrajzában a következő megjegyzés olvasható: „Haláláig csodáló barátok vették körül; és ha igaz, hogy – sok olaszhoz hasonlóan – a pénteket balszerencsés napnak, a tizenhármat pedig szerencsétlen számnak tartotta, figyelemre méltó, hogy 1868. november 13-án, pénteken hunyt el.” Ebből a szövegrészből is láthatjuk tehát, hogy – habár a babona eredetéről napjainkban sem tudunk sokat – Európában ekkor már elterjedt gondolat volt ez a párosítás.

A babona hatása 

Becslések szerint az Egyesült Államokban egy-egy péntek 13-a alkalmával akár 900 millió dollárnyi gazdasági veszteség is keletkezhet, pusztán az óvatosságból elhalasztott utazások és üzleti döntések miatt. A babona tehát napjainkban is él és virágzik – de hogy mióta, azt pontosan sajnos nem lehet tudni.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekbart de wever

A balga belgák hamarosan dühöngő diktatúrában élnek, ráadásul visszamenőleg

Békés Bence avatarja

Olvasom a hírt, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetése megfenyegette a belga miniszterelnököt: Orbán Viktor sorsára juthat, ha nem enged.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.