Miért balszerencsés péntek 13-a?

Mikor kezdték balszerencsésnek tartani péntek 13-át?

A babona gyökerét egyesek az utolsó vacsorához és Jézus tizenkét apostolához kötik. Jézus keresztre feszítése előtt ugyanis tizenhárman vettek részt ezen a lakomán – így sokan óhatatlanul párhuzamot vontak a borzalmas események és a vacsorán részt vevők létszáma között. Mások viszont a templomos lovagok 1307. október 13-án, pénteken történt letartóztatását tartják a babona forrásának.

Vannak, akik a templomosok bukásához kötik a baljós dátumot Fotó: leemage/Pascal Deloche / Godong

Ezeket a fentebbi elméleteket talán többen is ismerik – az már ugyanakkor kevésbé közismert, hogy a 13-as számtól való félelem jóval a kereszténység megjelenése előtt is létezett. A számot ugyanis már évezredek óta sok kultúra tartja balszerencsésnek szerte a világon.

Miért számít szerencsétlennek a 13-as szám?

Az ókori rómaiak úgy hitték, hogy a tizenhármas szám bajt és halált hoz magával. A vikingek is tartottak tőle: az egyik északi mítosz szerint ugyanis tizenkét isten számára rendeztek lakomát, amelyre Loki, a cselszövő isten hívatlanul érkezett meg. Megjelenése után egy fagyöngy fegyvert adott Höðr-nek, aki Baldernek, a szeretet istenének vak testvére volt. Höðr egy óvatlan pillanatban akaratlanul megölte a fegyverrel testvérét – ami a mitológiában az istenek pusztulásának előjele volt.

Vannak, akik a viking mondakörhöz kapcsolják a rettegett dátumot Fotó: IMBD

A szám a 16. századi boszorkányperek kapcsán is reflektorfénybe került. Ekkoriban a boszorkányüldözők gyakran azzal vádolták a gyanúsítottakat, hogy tizenhárman vettek részt ördögi összejöveteleiken. Ezen állítások igazságtartalma erősen vitatható, de az ebből a korszakból fennmaradt iratok alátámasztják, hogy a 13-as számnak ekkor is mágikus jelentőséget tulajdonítottak.

Miért éppen a péntek 13-a különösen balszerencsés?

Hogy a péntek és a 13-as szám együtt miért vált különösen baljóssá, nem teljesen világos. Az első írásos említés, amely kifejezetten együtt kezeli a pénteket és a 13-at mint szerencsétlen kombinációt, a 19. századból származik.

A híres olasz zeneszerző, Gioachino Rossini is hitt péntek 13 babonájában Fotó: Wikimedia Commons/Nadar

Egy olasz zeneszerző, Gioachino Rossini életrajzában a következő megjegyzés olvasható: „Haláláig csodáló barátok vették körül; és ha igaz, hogy – sok olaszhoz hasonlóan – a pénteket balszerencsés napnak, a tizenhármat pedig szerencsétlen számnak tartotta, figyelemre méltó, hogy 1868. november 13-án, pénteken hunyt el.” Ebből a szövegrészből is láthatjuk tehát, hogy – habár a babona eredetéről napjainkban sem tudunk sokat – Európában ekkor már elterjedt gondolat volt ez a párosítás.