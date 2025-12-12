Karim Khan főügyészt 15 évi szabadságvesztésre ítélték, amelyből az első kilenc évet börtönben, a fennmaradó időt pedig fegyházban kell letöltenie. A bírókat 3 és fél és 15 év közötti szabadságvesztésre ítélték.
A moszkvai bíróság célkeresztbe vette az ICC főügyészét és bíróit
A Moszkvai Városi Bíróság távollétükben elítélte a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) főügyészét és nyolc bíráját orosz állampolgárok jogsértő üldözése címén – közölték pénteken hivatalosan.
Az ICC tárgyalás-előkészítő kamarája 2023. március 17-én elrendelte Vlagyimir Putyin orosz elnök és Marija Lvova-Belova orosz gyerekjogi biztos letartóztatását, azzal vádolva meg őket, hogy
törvényellenesen hurcoltattak el gyerekeket Ukrajnából.
A moszkvai városi bíróság több vádpontban bűnösnek találta a főügyészt, mint ártatlanok elleni vádemelés, jogellenes fogva tartás és nemzetközi védelem alatt álló személyek elleni erőszak kísérlete. A főügyészt 15 év börtönre ítélték. A nyolc bíró mindegyike 3,5 év és 15 év közötti szabadságvesztést kapott. Az érintett bírák között van a volt ICC-elnök Petr Józef Hofmański, utódja Tomoko Akane, az első alelnök Rosario Salvatore Aitala, a második alelnök Reine Alapini-Gansou, valamint Sergio Gerardo Ugalde Godínez, Haikel Ben Mahfoud, Carranza Luz del Carmen Ibáñez és Bertram Schmitt. Mindannyian nemzetközi körözés alá kerültek – írja a The Moscow Times.
Az orosz főügyészség közlése szerint Karim Khan 2022 februárja és márciusa között jogellenesen indított eljárást orosz állampolgárok ellen Hágában, az ICC elnöksége pedig jogalap nélkül utasította a bírákat az elfogatóparancsok kiadására. A moszkvai döntés nem említette Putyint vagy Lvova-Belovát.
Korábban írtunk róla, hogy májusban szexuális visszaélés és hatalommal való visszaélés vádjával nézett szembe Karim Khan főügyész.
Borítókép: Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) bírái (Fotó: AFP)
