ICC, avagy a nemzetközi igazságszolgáltatás árnyoldalai

Az ICC (International Criminal Court), vagyis a Nemzetközi Büntetőbíróság az 1998-ban elfogadott római statútum alapján jött létre 2002-ben. Az ICC működése és politikai torzulásai egyre inkább a nemzetközi közvélemény figyelmének középpontjába kerülnek. A bíróságot 2002-es megalakulása óta számos kritika érte, amelyek szerint működése nem mentes a politikai befolyástól, és gyakran az erősebb államok érdekei érvényesülnek – derült ki az Eurasia Review elemzéséből. Az ICC politikai szervezetként működik. A Nemzetközi Büntetőbíróságnak sem az Egyesült Államok, sem Kína, sem India nem tagja.

Október 22-én, Hágában ülésezett az ICC (Fotó: ANP Mag/Koen Van Weel)

Korábban a Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy a Nemzetközi Büntető Bíróság alapító szerződése, a római statútum négy fő bűncselekményre biztosít joghatóságot az ICC számára, melyek a népirtás, az emberiesség elleni bűncselekmények, a háborús bűncselekmények és az agresszió bűncselekménye.

Három nagy probléma az ICC-vel

Rizal G. Buendia, politikai elemző arra hívja fel a figyelmet, hogy a nemzetközi közösségnek át kell gondolnia az ICC működését és reformokat kell eszközölnie annak érdekében, hogy valóban független és igazságos legyen a működése. Az elemző több fő problémát azonosított.

Globális lefedettség és földrajzi elfogultság

Több kulcsfontosságú ország, mint az Egyesült Államok, Oroszország, Kína és India nem csatlakozott a római statútumhoz, így nem vonhatók felelősségre az ICC előtt.

Ez azt jelenti, hogy a bíróság nem gyakorolhat joghatóságot az ottani állampolgárok felett, még akkor sem, ha súlyos nemzetközi bűncselekményeket követnek el.

Politikai befolyás az ügyek kiválasztásában

Az ICC és az ENSZ Biztonsági Tanács közötti kapcsolat lehetővé teszi, hogy a tanács döntései befolyásolják, mely esetek kerülnek a bíróság elé. Ez politikai torzulásokat eredményezhet, mivel egyes országok érdekei érvényesülhetnek az igazságszolgáltatásban.

Finanszírozás és politikai nyomás

Az ICC költségvetésének jelentős része donorállamoktól származik, ami politikai nyomást gyakorolhat a bíróság döntéseire. Ez különösen akkor problémás, ha a donorállamok érdekei ütköznek az igazságszolgáltatás függetlenségével.

Az ICC működése nem mentes a politikai befolyástól, és gyakran az erősebb államok érdekei érvényesülnek. Ez pedig aláássa a nemzetközi igazságszolgáltatás hitelességét és hatékonyságát.

Salvinit támadják a Nemzetközi Büntetőbíróságon

Írtunk róla, hogy a migrációs politika miatt tettek feljelentést a Nemzetközi Büntetőbíróságon Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes ellen. A vád szerint olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek súlyosan sértik az emberi jogokat és a migránsok szabad mozgásához való jogát.