Az ICC válsága: kettős mérce és politikai befolyás a döntéshozatalban

A kettős mércét az is mutatja, hogy a bíróság több mint húsz év alatt elsősorban afrikai személyek ellen indított eljárásokat

– kifogásolta a szakértő. Közéjük tartozik többek között az ugandai LRA-vezér Joseph Kony, a kongói Thomas Lubanga, Laurent Gbagbo elefántcsontparti elnök és Omar al Bashir szudáni államfő. Míg az afrikai vezetőket a Nemzetközi Büntetőbíróság vizsgálata alá vonták,

a pusztító háborúkért és beavatkozásokért felelős nyugati vezetők nagyrészt elkerülték a felelősségre vonást

– emelte ki, majd azzal folytatta, hogy az Egyesült Államok például katonai beavatkozásokat vezetett Irakban, Afganisztánban, Líbiában és Szíriában, ahol a háborús bűncselekményekről szóló jelentések jól dokumentáltak. A Nemzetközi Büntetőbíróságnak azonban nem sikerült egyetlen amerikai tisztviselőt sem háborús bűncselekmények miatt büntetőeljárás alá vonnia – jóllehet az Egyesült Államok soha nem ratifikálta a római statútumot, és 2002-ben hivatalosan is visszavonta az aláírását.

Ugyanakkor vannak olyan országok, amelyek szintén nem részes államok, mégis az ICC joghatósága alá vonták őket. Erre jó példa a korábban említett Oroszország és Izrael esete: a Vlagyimir Putyin és a Benjamin Netanjahu elleni elfogatóparancs, annak ellenére, hogy egyik állam sem tagja a római statútumnak. Ez rávilágít arra, hogy az ICC gyakorlata következetlen: egyes nem tagállamokkal szemben is eljár, ha politikai akarat mutatkozik rá, míg más, befolyásos államok esetében az eljárás meg sem indul.