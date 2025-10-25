Az ICC válsága: kettős mérce és politikai befolyás a döntéshozatalban

A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) – önmaga által megfogalmazott célja –, hogy igazságot szolgáltasson a nemzetközi bűncselekmények áldozatainak, valamint hogy elrettentsen a jövőbeni bűncselekményektől, azonban a szervezetet számos kritika éri amiatt, hogy túllépi hatáskörét és politikai döntéseket hoz. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég Alapítvány tudományos igazgatója válaszolt lapunk kérdéseire.
A szakértő elmondta, hogy az ICC az utóbbi években több esetben is kettős mércét alkalmazott. Egyes ügyekben gyorsan és határozottan fellépett, más esetekben viszont politikai megfontolások miatt visszafogottan járt el. Jó példa erre a Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Joáv Gallant volt védelmi miniszter elleni elfogatóparancs, amelyet számos nyugati állam politikailag motiváltnak minősített, miközben a bíróság a Vlagyimir Putyin elleni 2023-as parancsot üdvözölte – hangsúlyozta.