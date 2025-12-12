„Még egy bűnöző fiatallal sem lehet így bánni” – Orbán Viktor tisztázta a Szőlő utcai helyzetet + videó

Orbán Viktor elindította a decemberi, év végi interjúdömpinget, és a Mandinernek már adott is egy nagyinterjút. A Lentulai Krisztiánnal készült beszélgetés vasárnap kerül adásba, de egy rövid részletet már közölt belőle a lap. A miniszterelnök ezen a videórészleten kendőzetlenül elmondja az igazságot a Szőlő utcai intézetről.

„A Szőlő utca az egy speciális intézet.

Ott bűnöző fiatalkorúak vannak, mind követtek el bűncselekményeket. Leginkább súlyosakat, emberöléssel bezárólag.

Tulajdonképpen az a börtönnek egy fajtája. Ami mindannyiunkat felzaklatott, hogy egy nagyon nehéz közegben egy nehéz szituációt egy fogvatartó úgy oldott meg, ami elfogadhatatlan. Sőt, bűncselekményt valósított meg. Itt nem lehet mellébeszélni. Még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni, ahogy ez a fogvatartó bánt a fogvatartottal. Ez elfogadhatatlan, nincs mese”

– fogalmazott a kormányfő az internetre is kikerült videóról.

A miniszterelnök tisztázta, hogy összesen öt ilyen intézet van az országban, ezek élére pedig az elmúlt napokban váll-lapos rendőröket nevezett ki a belügyminiszter. Kiemelte, az intézmények felügyeletét a szociális igazgatásból áthelyezték a büntetés-végrehajtási területre, ahol megvan a rutin ezek működtetésére.

Orbán Viktor hangsúlyozta, azt várja az intézkedéstől, hogy a rendőrök rendet tesznek.



