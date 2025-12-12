szőlő utcaminiszterelnöklentulai krisztiánorbán viktor

„Még egy bűnöző fiatallal sem lehet így bánni” – Orbán Viktor tisztázta a Szőlő utcai helyzetet + videó

Azt várja, hogy a rendőrök rendet tesznek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 23:27
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor elindította a decemberi, év végi interjúdömpinget, és a Mandinernek már adott is egy nagyinterjút. A Lentulai Krisztiánnal készült beszélgetés vasárnap kerül adásba, de egy rövid részletet már közölt belőle a lap. A miniszterelnök ezen a videórészleten kendőzetlenül elmondja az igazságot a Szőlő utcai intézetről. 

„A Szőlő utca az egy speciális intézet. 

Ott bűnöző fiatalkorúak vannak, mind követtek el bűncselekményeket. Leginkább súlyosakat, emberöléssel bezárólag. 

Tulajdonképpen az a börtönnek egy fajtája. Ami mindannyiunkat felzaklatott, hogy egy nagyon nehéz közegben egy nehéz szituációt egy fogvatartó úgy oldott meg, ami elfogadhatatlan. Sőt, bűncselekményt valósított meg. Itt nem lehet mellébeszélni. Még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni, ahogy ez a fogvatartó bánt a fogvatartottal. Ez elfogadhatatlan, nincs mese”

– fogalmazott a kormányfő az internetre is kikerült videóról. 

A miniszterelnök tisztázta, hogy összesen öt ilyen intézet van az országban, ezek élére pedig az elmúlt napokban váll-lapos rendőröket nevezett ki a belügyminiszter. Kiemelte, az intézmények felügyeletét a szociális igazgatásból áthelyezték a büntetés-végrehajtási területre, ahol megvan a rutin ezek működtetésére. 

Orbán Viktor hangsúlyozta, azt várja az intézkedéstől, hogy a rendőrök rendet tesznek.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekbart de wever

A balga belgák hamarosan dühöngő diktatúrában élnek, ráadásul visszamenőleg

Békés Bence avatarja

Olvasom a hírt, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetése megfenyegette a belga miniszterelnököt: Orbán Viktor sorsára juthat, ha nem enged.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.