Moszkva: az amerikai béketerv módosított változata több ponton is elfogadhatatlan lehet

Még nem láttuk az amerikai tervek módosított változatait. Amint megismerjük őket, lehet, hogy sok minden nem fog tetszeni – fogalmazott Usakov.
Moszkva átláthatóságot szeretne
A tanácsadó ugyanakkor hangsúlyozta: Oroszország szerint átláthatóságra lenne szükség, és a tárgyalások alapja csak olyan dokumentum lehet, amelyet minden érintett fél – így Moszkva is – megkap és véleményezhet, írta a TASZSZ.
Meg kell mutatni nekünk, hogy miben értenek egyet az amerikaiak az európaiakkal és az ukránokkal
– tette hozzá.
Amerikai források szerint a béketervet Kijev az elmúlt hetekben több ponton is módosította. Kijev beleegyezett a demilitarizált övezet létrehozásába, amit az Egyesült Államok javasolt és Volodimir Zelenszkij elfogadott – nyilatkozta a Le Monde-nak az ukrán tárgyalódelegáció tagja, Mihajlo Podoljak.
A területi engedmény fájdalmas Zelenszkij számára, aki megismételte, hogy sem joga, sem erkölcsi joga nincs ukrán terület átengedésére. Bármilyen Ukrajna és Oroszország közötti megállapodást ukrán választásokon vagy népszavazáson kell jóváhagyni.
A Kreml nyilatkozata rávilágít arra is, hogy a kontinens politikai vezetői háttérszereplői a békefolyamatnak.
