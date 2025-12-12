MoszkvaOroszországJurij UsakovZelenszkijbéketervTrump

Moszkva: az amerikai béketerv módosított változata több ponton is elfogadhatatlan lehet

A Kreml szerint Washington és Kijev egyeztetései nyomán jelentősen megváltozott az amerikai béketerv, és a módosítások akár tovább is nehezíthetik a tárgyalásos rendezés esélyét. Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója újságíróknak úgy fogalmazott: Moszkva még nem látta a frissített amerikai javaslatot, de könnyen lehet, hogy annak számos eleme nem lesz összeegyeztethető Oroszország érdekeivel.

Szabó István
2025. 12. 12.
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Jurij Usakov, a Kreml munkatársa Steve Witkoff amerikai különmegbízottal Fotó: Alexander Kazakov Forrás: AFP
Még nem láttuk az amerikai tervek módosított változatait. Amint megismerjük őket, lehet, hogy sok minden nem fog tetszeni – fogalmazott Usakov.

Moszkva
Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója (Fotó: AFP/Alexander Zemlianichenko)

Moszkva átláthatóságot szeretne

A tanácsadó ugyanakkor hangsúlyozta: Oroszország szerint átláthatóságra lenne szükség, és a tárgyalások alapja csak olyan dokumentum lehet, amelyet minden érintett fél – így Moszkva is – megkap és véleményezhet, írta a TASZSZ.

Meg kell mutatni nekünk, hogy miben értenek egyet az amerikaiak az európaiakkal és az ukránokkal

– tette hozzá.

Amerikai források szerint a béketervet Kijev az elmúlt hetekben több ponton is módosította. Kijev beleegyezett a demilitarizált övezet létrehozásába, amit az Egyesült Államok javasolt és Volodimir Zelenszkij elfogadott – nyilatkozta a Le Monde-nak az ukrán tárgyalódelegáció tagja, Mihajlo Podoljak.

A területi engedmény fájdalmas Zelenszkij számára, aki megismételte, hogy sem joga, sem erkölcsi joga nincs ukrán terület átengedésére. Bármilyen Ukrajna és Oroszország közötti megállapodást ukrán választásokon vagy népszavazáson kell jóváhagyni.

US President Donald Trump welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelensky as he arrives for a meeting at the White House in Washington, DC, on October 17, 2025. (Photo by TOM BRENNER / AFP)
Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Washingtonban (Fotó: AFP/Tom Brenner)

A Kreml nyilatkozata rávilágít arra is, hogy a kontinens politikai vezetői háttérszereplői a békefolyamatnak. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Jurij Usakov, a Kreml munkatársa Steve Witkoff amerikai különmegbízottal (Fotó: AFP/Alexander Kazakov) 

