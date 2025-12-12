Feszültségekhez vezetett az olasz kormányban Kijev támogatása

Egyre komolyabb feszültségeket szül az olasz jobbközép kormányban Ukrajna támogatásának kérdése. A belpolitikát illetően nincsenek nézeteltérések a koalíciós pártok nézőpontjában, a külpolitika azonban egyre jobban megosztja Olaszország kormányát. Giorgia Meloni miniszterelnök a konfliktus kirobbanása óta következetesen kiállt Ukrajna mellett.

Olaszország kormánya megosztott Ukrajna támogatásának ügyében (Fotó: NurPhoto via AFP)

Az olasz kormány az elmúlt négy évben 12 katonai segélycsomagot juttatott Kijevnek, azzal a céllal, hogy segítse a megtámadott országot a védekezésben. A támogatások kérdésében azonban már a kezdetekkor sem volt egyetértés a kormánykoalíciós tagok között.

Matteo Salivni a konfliktus kirobbanásakor azt az álláspontot vallotta, hogy a fegyverkészletek küldése a háború elhúzódásához vezet.

A kormánypártok állásfoglalása egyre távolabb kerül egymástól. Az elmúlt hetekben Matteo Salvini több alkalommal tett kijelentést, hogy pártjának nem áll szándékában Kijev további felfegyverzése, az olaszok pénzét nem lehet korrupt ukrán politikusoknak juttatni. A napokban kijelentette Ukrajna elvesztette a háborút, az olasz egészségügytől nem von el forrásokat egy vesztes ügy finanszírozására. Sőt a napokban a sajtó arról cikkezett, hogy Salvini haladékot kért Giorgia Meloni miniszterelnöktől, hogy a 2026-os évre vonatkozó fegyverszállítmányokról szóló szavazások egyelőre ne kerüljenek napirendre.

Giorgia Meloni miniszterelnök ugyanakkor ígéretet tett Vlodimir Zelenszkij ukrán elnöknek római látogatása alkalmával, hogy még idén megszavazzák a jövő évre vonatkozó támogatásokat.

A Hajrá Olaszország kormánypárt politikusa a sajtón keresztül üzent Matteo Salvininak és pártjának. Raffaele Nevi a képviselőház frakcióvezetője úgy nyilatkozott, komoly politikai problémát jelent, ha a 2026-os évre vonatkozó fegyverkészletek küldésérről szóló szavazáson tartózkodik a Liga. Ha a miniszterelnök ilyen fontos intézkedést terjeszt elő és egy többségi párt nem szavaz rá, akkor belpolitikai probléma merül fel. A Hajrá Olaszország képviselője hozzáfűzte, mindenki közös vágya a konfliktus lezárása, ugyanakkor támogatni kell Ukrajnát, hogy megfelelő feltételekkel ülhessen tárgyalóasztalhoz.

Massimiliano Romeo a Liga szenátusi frakcióvezetője hangsúlyozta, célravezető lenne, ha a további támogatást annak fényében határozzák meg, hogy hogyan alakulnak az Amerikai Egyesült Államok által kezdeményezett béketárgyalások. A jelenlegi helyzetben a béketeremtésre kell a figyelmet összpontosítani, nem a háború további gerjesztésére.

December 22-én, vagy 29-én az utolsó kormányülések egyikén dől majd el Ukrajna támogatásának kérdése. Sajtóértesülések szerint elkezdődtek a Giorgia Meloni és Matteo Salvini közti egyeztetések, nem kizárt, hogy a csupán két cikkelyből álló rendelet szövegét némiképp módosítják, a Liga kormánypárt kéréseinek megfelelően. Igaz Massimiliano Romeo, a Liga frakcióvezetője a támogatásokat a béketárgyalások eredményeinek függvényében határozná meg. A kiéleződött helyzetre reagálva az Olasz Fivérek legnagyobb kormánypárt közleményt adott ki, melyben hangsúlyozzák a Giorgia Meloni vezette alakulat, jelenleg is, ugyanúgy mint korábban, kiáll a szabadság és a nemzetközi jog védelmében.

Borítókép: Matteo Salvini (Fotó: NurPhoto via AFP)