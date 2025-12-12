idezojelek
Bayer Zsolt: Itt a Kuslits!

Olyan éppen, mint a Petike…

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
kuslitskínmagyar péter 2025. 12. 12. 23:08
Már megint ez. Ez a kis hazudós. A kis piás Kuslits, akit mindenhonnan kirúgtak, azóta kínjában hazudozik.

Olyan éppen, mint a Petike…

Ezek ugyanazok: a már ismert álhírgyártó az egyik szerzője Magyar Péter „leleplező” dokumentumának.

               
       
       
       

