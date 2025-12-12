orosz-ukrán háborúUkrajnaorosz drón

Putyin lecsapott, hatalmas orosz dróntámadás Ukrajna ellen

Az orosz hadsereg nyolcvan csapásmérő, valamint álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen péntekre virradóra, a támadóeszközök nyolcvan százalékát a légvédelem megsemmisítette, az eddigi adatok szerint egy ember meghalt, többen pedig megsebesültek a csapásokban – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 12:02
Dróncsapás-sorozat ért hat ukrán régiót
Dróncsapás-sorozat ért több ukrán régiót - illusztráció Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A légvédelem 64 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített az ország északi, keleti és déli részén, nyolc helyszínen 12 drón célba talált, három esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – jelentette pénteken az ukrán légierő parancsnokságának Telegram csatornája. A közlemény kiadásának időpontjában még tartott a támadás, néhány drón a légtérben tartózkodott.

Lelőtt orosz drón
Lelőtt orosz drón. Fotó: NurPhoto

A Dnyipropetrovszk megyei Pavlohrad városában egy lakos meghalt, négyen pedig megsebesültek a péntek hajnali orosz dróntámadásban

– közölte az Interfax-Ukrajina hírügynökség Vladiszlav Hajvanenko megbízott katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán. A légicsapás következtében tűz keletkezett öt családi házban, amelyek közül az egyik megsemmisült – fűzte hozzá Hajvanenko.

Áram nélkül maradt több település az Odesszai járásban egy energetikai infrastrukturális létesítmény elleni éjszakai orosz támadás következtében – közölte Oleh Kiper katonai kormányzó a Telegramon. Az odesszai vízművek sajtószolgálata azt jelentette, hogy az áramkimaradás miatt a város egyes részein szünetel a vízszolgáltatás, a lakosság ivóvízzel való ellátását lajtoskocsikkal biztosítják.

Korábban írtunk róla, hogy Ukrajna is drónokkal támadta Oroszországot.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Drónok ostroma alatt Moszkva – videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekbart de wever

A balga belgák hamarosan dühöngő diktatúrában élnek, ráadásul visszamenőleg

Békés Bence avatarja

Olvasom a hírt, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetése megfenyegette a belga miniszterelnököt: Orbán Viktor sorsára juthat, ha nem enged.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu