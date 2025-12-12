A légvédelem 64 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített az ország északi, keleti és déli részén, nyolc helyszínen 12 drón célba talált, három esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – jelentette pénteken az ukrán légierő parancsnokságának Telegram csatornája. A közlemény kiadásának időpontjában még tartott a támadás, néhány drón a légtérben tartózkodott.
Putyin lecsapott, hatalmas orosz dróntámadás Ukrajna ellen
Az orosz hadsereg nyolcvan csapásmérő, valamint álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen péntekre virradóra, a támadóeszközök nyolcvan százalékát a légvédelem megsemmisítette, az eddigi adatok szerint egy ember meghalt, többen pedig megsebesültek a csapásokban – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.
A Dnyipropetrovszk megyei Pavlohrad városában egy lakos meghalt, négyen pedig megsebesültek a péntek hajnali orosz dróntámadásban
– közölte az Interfax-Ukrajina hírügynökség Vladiszlav Hajvanenko megbízott katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán. A légicsapás következtében tűz keletkezett öt családi házban, amelyek közül az egyik megsemmisült – fűzte hozzá Hajvanenko.
Áram nélkül maradt több település az Odesszai járásban egy energetikai infrastrukturális létesítmény elleni éjszakai orosz támadás következtében – közölte Oleh Kiper katonai kormányzó a Telegramon. Az odesszai vízművek sajtószolgálata azt jelentette, hogy az áramkimaradás miatt a város egyes részein szünetel a vízszolgáltatás, a lakosság ivóvízzel való ellátását lajtoskocsikkal biztosítják.
Korábban írtunk róla, hogy Ukrajna is drónokkal támadta Oroszországot.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Orbán Viktor: A NATO főtitkára gyakorlatilag háborúba szólította Európát
„Mi nemet mondunk a háborúra, Trump és a béke mellett állunk."
