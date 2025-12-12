Putyin lecsapott, hatalmas orosz dróntámadás Ukrajna ellen

A Dnyipropetrovszk megyei Pavlohrad városában egy lakos meghalt, négyen pedig megsebesültek a péntek hajnali orosz dróntámadásban

– közölte az Interfax-Ukrajina hírügynökség Vladiszlav Hajvanenko megbízott katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán. A légicsapás következtében tűz keletkezett öt családi házban, amelyek közül az egyik megsemmisült – fűzte hozzá Hajvanenko.

Áram nélkül maradt több település az Odesszai járásban egy energetikai infrastrukturális létesítmény elleni éjszakai orosz támadás következtében – közölte Oleh Kiper katonai kormányzó a Telegramon. Az odesszai vízművek sajtószolgálata azt jelentette, hogy az áramkimaradás miatt a város egyes részein szünetel a vízszolgáltatás, a lakosság ivóvízzel való ellátását lajtoskocsikkal biztosítják.