Drónok ostroma alatt Moszkva – videó

Egy nappal korábban az ukrán fegyveres erők szintén nagyszabású dróntámadást kíséreltek meg Moszkva ellen, akkor a légvédelmi erők több mint harminc drónt semmisítettek meg – írja a RIA Novosztyi.

A hadsereg összesen kilencven drónt fogott el Oroszország különböző régiói felett tegnap este.

A The Kyiv Independent beszámolója szerint december 12-én egy drónrobbanás megrongálta egy lakóépület alsó szintjeit az oroszországi Tver városában, a regionális hatóságok és helyi Telegram-csatornák közlése alapján legalább hét ember megsérült.