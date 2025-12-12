dróntámadásMoszkvaorosz-ukrán háború

Drónok ostroma alatt Moszkva – videó

Újabb dróncsapások rázták meg Oroszországot: Moszkva fölött sorra semmisítette meg a légvédelem a főváros felé tartó pilóta nélküli eszközöket, miközben Tverben egy robbanás lakóházakat rongált meg és sebesülteket hagyott maga után. Az eszkalációt mutatja, hogy egyetlen este kilencven drónt fogtak el az orosz régiók légterében.

2025. 12. 12. 8:44
Ukrán dróntámadás érte Moszkvát
Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere arról tájékoztatott, hogy a légvédelmi erők visszaverték az Ukrajna felől érkező dróntámadást Moszkva ellen. Szobjanyin közlése szerint a hadsereg a nap eleje óta összesen nyolc olyan drónt lőtt le, amelyek a főváros megtámadására törekedtek – számolt be az Origo.

Dróntámadás után – illusztráció (Fotó: AFP)
Egy nappal korábban az ukrán fegyveres erők szintén nagyszabású dróntámadást kíséreltek meg Moszkva ellen, akkor a légvédelmi erők több mint harminc drónt semmisítettek meg – írja a RIA Novosztyi

A hadsereg összesen kilencven drónt fogott el Oroszország különböző régiói felett tegnap este.

A The Kyiv Independent beszámolója szerint december 12-én egy drónrobbanás megrongálta egy lakóépület alsó szintjeit az oroszországi Tver városában, a regionális hatóságok és helyi Telegram-csatornák közlése alapján legalább hét ember megsérült.

A lakók több hangos robbanásról számoltak be, és szemtanúk videói szerint füstoszlop emelkedett a térség fölé.

Az orosz Telegram-csatorna, az Astra közlése szerint a robbanás következtében a közeli épületek és a parkoló autók is megrongálódtak. Vitalij Koroljov megbízott kormányzó közölte, hogy az összes sérültet kórházba szállították, és a helyszínen dolgoznak a katasztrófavédelmi szolgálatok, az egészségügyi személyzet és a mentőcsapatok.

Miközben Oroszország fokozza légitámadásait Ukrajna ellen, és nő a civil halálos áldozatok száma, Ukrajna is fokozta dróntámadásait orosz területek ellen.

Borítókép: Ukrán dróntámadás

