Újabb ukrán provokáció Moszkva ellen

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint egyetlen éjszaka alatt 287 ukrán drónt semmisítettek meg tizenkét orosz régió felett, köztük 32-t, amelyek Moszkvát célozták. A támadások jelentős fennakadásokat okoztak a főváros repülőterein, több járatot töröltek vagy átütemeztek. Számos repülőtér működését is átmenetileg korlátozták. Voronyezsben egy lakóház sérülése miatt tizenhárom embert kellett kitelepíteni.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 11. 11:16
Robbanás a távolban Forrás: AFP
Tizenkét orosz régió felett 287 ukrán drónt lőtt le az éjjel az orosz légvédelem, közülük 32 Moszkvát célozta, ami fennakadást okozott a fővárosi repülőterek működésében – közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztérium. Pár nappal ezelőtt Temrjuk kikötőjét érte ukrán támadás, amelyről korábbi cikkünkben beszámoltunk.

Az ukrán drónok több orosz várost célba vettek

A tárca összesítése szerint közép-európai idő szerint szerda 21 óra és csütörtök hajnali 5 óra között megsemmisített repülőgép típusú pilóta nélküli repülő szerkezet közül a legtöbbet, 118-at a brjanszki, negyvenet-negyvenet pedig a kalugai és moszkvai régió légterében semmisítettek meg vagy fogtak el. Utóbbiak közül 32 az orosz főváros felé repült. Moszkva valamennyi repülőterén korlátozták a légi járművek fogadását és indítását, több tucat repülőgépet irányítottak át tartalék repülőterekre.

Ennek fényében az Aeroflot, a Pobeda és a Rosszija légitársaság járatok törléséről vagy átütemezéséről számolt be. 

A RIA Novosztyi hírügynökség szerint a fővárosi reptereken mintegy kétszáz járat érkezése és indulása késik.

 További 27 drónt a tulai, 19-et a novgorodi, 11-et a jaroszlavli, tízet a lipecki, hatot a szmolenszki, ötöt-ötöt a kurszki és az orjoli, négyet a voronyezsi terület felett és kettőt rjazanyi régió felett semlegesítettek. Átmenetileg Tambov, Jaroszlavl, Vlagyikavkaz, Groznij, Mahacskala és Magasz repterének működését is felfüggesztették. Voronyezsben egy megsérült többemeletes ház 13 lakóját ideiglenes szállásra telepítették át.

Borítókép: Robbanás a távolban (Fotó: AFP)

