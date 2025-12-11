Ukrán dróntámadás: masszív leállás a Kaszpi-tengeren

Az ukrán támadások célja az orosz erőfölény csökkentése

Az akció következtében több mint húsz olaj- és gázkút termelése állt le, a támadás célpontja pedig a Lukoil leányvállalatához tartozó tengeri platform volt. Az SZBU forrása, aki névtelenséget kért, a Kyiv Independent újságírójának nyilatkozva elmondta: „Legalább négy találat érte a tengeri platformot. A Kaszpi-tengeri robbanások újabb emlékeztetőként szolgálnak az Oroszországi Föderáció számára, hogy minden, a háborút támogató vállalkozása törvényes célpont.”

Az orosz védelmi minisztérium egyelőre nem kommentálta a támadást. Ugyanakkor a hivatalos közlemény szerint december 11-én éjszaka 287 ukrán drónt lőttek le, amelyek közül sok Moszkva felé tartott.

Az ukrán dróntámadások stratégiai célja Oroszország háborús gépezetének lassú kimerítése, még akkor is, ha Ukrajna emberi erőben és technológiai forrásokban hátrányban van. Az, hogy ezek a támadások milyen közvetlen hatással vannak az orosz hadsereg jelenlegi offenzív tevékenységére több frontszektorban, egyelőre nem teljesen világos. A Vlagyimir Filanovszkij-mező a Kaszpi-tenger északi részén található, és a Dutch Offshore Energy platform szerint Oroszország legnagyobb posztszovjet felfedezésének számít. A Lukoil 2005-ben fedezte fel a mezőt, a kereskedelmi termelés pedig 2016-ban kezdődött.