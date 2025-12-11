OroszországUkrajnaukrán dróntámadásorosz-ukrán háború

Ukrán dróntámadás: masszív leállás a Kaszpi-tengeren

Ukrajna nagy hatótávolságú drónokkal támadta meg a Vlagyimir Filanovszkij-olajmezőt a Kaszpi-tengeren, leállítva több mint húsz kút termelését. Az ukrán akció pontos katonai hatása még nem ismert.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 18:30
Ukrán drón bombával felszerelve
Ukrán drón bombával felszerelve Forrás: AFP
Az ukrán drónok támadása jelentős fennakadásokat okozott az orosz olaj- és gáziparban: az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) forrásai szerint leállt a termelés a Kaszpi-tengeri Vlagyimir Filanovszkij-mezőn, amely Oroszország egyik legnagyobb tengeri kitermelőhelye. Az SZBU december 11-én számolt be arról, hogy nagy hatótávolságú, hazai gyártású drónokkal első ízben támadták meg a Filanovszkij-olajmezőt – számolt be róla a The Kyiv Independent.

Ukrán dróntámadás érte Oroszország legnagyobb Kaszpi-tengeri olajmezejét
Ukrán dróntámadás érte Oroszország legnagyobb Kaszpi-tengeri olajmezőjét Fotó: AFP

Az ukrán támadások célja az orosz erőfölény csökkentése

Az akció következtében több mint húsz olaj- és gázkút termelése állt le, a támadás célpontja pedig a Lukoil leányvállalatához tartozó tengeri platform volt. Az SZBU forrása, aki névtelenséget kért, a Kyiv Independent újságírójának nyilatkozva elmondta: „Legalább négy találat érte a tengeri platformot. A Kaszpi-tengeri robbanások újabb emlékeztetőként szolgálnak az Oroszországi Föderáció számára, hogy minden, a háborút támogató vállalkozása törvényes célpont.”

Az orosz védelmi minisztérium egyelőre nem kommentálta a támadást. Ugyanakkor a hivatalos közlemény szerint december 11-én éjszaka 287 ukrán drónt lőttek le, amelyek közül sok Moszkva felé tartott.

Az ukrán dróntámadások stratégiai célja Oroszország háborús gépezetének lassú kimerítése, még akkor is, ha Ukrajna emberi erőben és technológiai forrásokban hátrányban van. Az, hogy ezek a támadások milyen közvetlen hatással vannak az orosz hadsereg jelenlegi offenzív tevékenységére több frontszektorban, egyelőre nem teljesen világos. A Vlagyimir Filanovszkij-mező a Kaszpi-tenger északi részén található, és a Dutch Offshore Energy platform szerint Oroszország legnagyobb posztszovjet felfedezésének számít. A Lukoil 2005-ben fedezte fel a mezőt, a kereskedelmi termelés pedig 2016-ban kezdődött.

Az SZBU forrása szerint a mező tartalékai mintegy 129 millió tonna olajra és 30 milliárd köbméter földgázra tehetők. Az olajat és gázt a Kazahsztánból induló, kulcsfontosságú Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorciumon keresztül exportálják. 

Borítókép: Ukrán drón bombával felszerelve (Fotó: AFP)

