Szergej Lavrov orosz külügyminiszter nagykövetségi kerekasztal-beszélgetésen számolt be az Egyesült Államokkal folytatott legutóbbi tárgyalások részleteiről. A miniszter szerint sikerült eloszlatni minden, Ukrajnával kapcsolatos félreértést, miközben Európa Oroszország elleni „villámháborúja” teljes kudarcot vallott. Lavrov úgy látja: az amerikai vezetés – Donald Trump visszatérését követően – valódi politikai-diplomáciai megoldást keres a konfliktus lezárására, ám a folyamatot továbbra is spekulációk és félretájékoztatás nehezítik – írja cikkében a Ria Novosztyi.

Lavrov elmondása szerint az egyeztetéseken sikerült minden, Ukrajnára vonatkozó „félreértést” rendezni. Fotó: AFP

Lavrov sikeresnek értékelte a találkozót

Az orosz külügyminiszter elmondása szerint az amerikai féllel folytatott egyeztetéseken sikerült minden, Ukrajnára vonatkozó „félreértést” rendezni. Emlékeztetett arra is, hogy Steve Witkoff, Trump elnök különmegbízottja nemrég ismét Moszkvában járt – és ennek eredményeképpen az orosz és az amerikai fél is megerősítette az Alaszkában korábban elért, Ukrajnára vonatkozó elvi megállapodást. A külügyminiszter szerint a megállapodás lényege változatlan:

Ukrajnának vissza kell térnie a blokkon kívüli, semleges, nukleáris fegyverzet nélküli államalapokhoz.

Moszkva ezzel párhuzamosan újabb javaslatokat adott át Washingtonnak a kollektív biztonsági garanciákról. A cél – Lavrov szerint – egy olyan hosszú távú, stabil békerendszer kialakítása, amely minden érintett ország számára egyértelmű és megbízható biztonsági feltételeket teremt. A miniszter pozitívan értékelte az amerikai elnök erőfeszítéseit is:

El kell ismerni a jelenlegi amerikai vezető érdemeit, aki visszatérése után a Fehér Házba valóban komolyan foglalkozni kezdett ezzel a kérdéssel. Értékelésünk szerint őszintén törekszik a konfliktus politikai-diplomáciai úton történő megoldására.

Ugyanakkor hangsúlyozta: a békés rendezés témáját továbbra is számos spekuláció és hamis információ övezi, amelyek akadályozzák az érdemi diplomáciai munkát.

Lavrov élesen bírálta az Európai Uniót is, amely szerinte figyelmen kívül hagyja a konfliktus valódi kiváltó okait, miközben politikai célú tűzszünetet sürget. „Az EU-országok nem beszélnek arról, mi indította el ezt a konfliktust. Csak azonnali tűzszünetet követelnek, hogy időt nyerjenek.” A külügyminiszter szerint Brüsszel stratégiája egyértelmű volt: az ukrán fegyveres erőkre támaszkodva kívántak „stratégiai vereséget” mérni Oroszországra, majd diktálni akarták feltételeiket a kontinens biztonsági kérdéseiben.

Az Ukrajnát felhasználó, Oroszország elleni villámháborús terv kudarcot vallott

– mondta.

Lavrov az ukrán haderő veszteségeiről is beszélt, arra utalva, hogy azok már rég meghaladták az egymillió főt. Mint hozzátette, Oroszország eddig több mint 11 ezer elesett ukrán katona holttestét adta át Kijevnek, miközben 201 orosz katonát kaptak vissza cserébe. A diplomáciai folyamat központi eleme továbbra is az amerikai békekezdeményezés, amelyről a múlt héten Vlagyimir Putyin orosz elnök folytatott többórás egyeztetést Steve Witkoff különmegbízottal és Trump vejével, Jared Kushnerrel. A feleknek egyelőre nem sikerült közös nevezőre jutniuk.

