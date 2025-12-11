Lehetséges béketervezet – közeleg a végjáték Ukrajna ügyében

A terv fő elemei

Gyors uniós csatlakozás és befektetések – A javaslat szerint Ukrajna 2027-re az Európai Unió tagja lehet, ami gyors kereskedelmi és beruházási lehetőségeket nyitna meg. Ez egyrészt ösztönözné az ország gazdasági helyreállását, másrészt erősebb jogállami garanciákat követelne.

„5. cikkely-szerű” biztonsági garanciák – A NATO-hoz hasonló kollektív védelem lehetősége, amely garantálná Ukrajna szuverenitását ellenőrzött nemzetközi keretek között. Az Egyesült Államok és európai partnerek vállalnák az ország védelmét orosz agresszió esetén.

Demilitarizált zóna és katonai restrukturálás – A tervezet részét képezné egy tűzszüneti zóna kijelölése a frontvonal mentén, fegyverzet- és haderő-korlátozásokkal, ugyanakkor Ukrajna megtarthatná önálló védelmi képességeit.

Gazdasági újjáépítés, külső befektetések – A háború utáni újjáépítést nemcsak amerikai és európai beruházások, hanem például egy új, nemzetközi forrásokat mozgósító ukrajnai befektetési alap is szolgálhatná.

Miért lett újra aktuális a béketerv?

Az elmúlt napok diplomáciai fordulatai, köztük az ukrán vezetés és az amerikai, európai partnerek közötti egyeztetések arra utalnak, hogy egy reális, kompromisszumos rendezési javaslat körvonalazódik.

A lap szerint ugyanakkor a béketerv sikeréhez elengedhetetlen, hogy az új javaslat megőrizze Ukrajna szuverenitását és földrajzi integritását. Enélkül valós veszély, hogy a konfliktus kiújul.