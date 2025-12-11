A WP véleménycikke szerint a javasolt megállapodás három pilléren nyugszik: egy béke- és rendezési terven, biztonsági garanciákon, valamint Ukrajna gazdasági újjáépítésén.
Lehetséges béketervezet – közeleg a végjáték Ukrajna ügyében
Az Egyesült Államok vezetésével készülő békekoncepció új lendületet adhat a háborús Ukrajna rendezésének, bár a megállapodás részletei még távolról sem véglegesek, írja a The Washington Post.
A terv fő elemei
Gyors uniós csatlakozás és befektetések – A javaslat szerint Ukrajna 2027-re az Európai Unió tagja lehet, ami gyors kereskedelmi és beruházási lehetőségeket nyitna meg. Ez egyrészt ösztönözné az ország gazdasági helyreállását, másrészt erősebb jogállami garanciákat követelne.
„5. cikkely-szerű” biztonsági garanciák – A NATO-hoz hasonló kollektív védelem lehetősége, amely garantálná Ukrajna szuverenitását ellenőrzött nemzetközi keretek között. Az Egyesült Államok és európai partnerek vállalnák az ország védelmét orosz agresszió esetén.
Demilitarizált zóna és katonai restrukturálás – A tervezet részét képezné egy tűzszüneti zóna kijelölése a frontvonal mentén, fegyverzet- és haderő-korlátozásokkal, ugyanakkor Ukrajna megtarthatná önálló védelmi képességeit.
Gazdasági újjáépítés, külső befektetések – A háború utáni újjáépítést nemcsak amerikai és európai beruházások, hanem például egy új, nemzetközi forrásokat mozgósító ukrajnai befektetési alap is szolgálhatná.
Miért lett újra aktuális a béketerv?
Az elmúlt napok diplomáciai fordulatai, köztük az ukrán vezetés és az amerikai, európai partnerek közötti egyeztetések arra utalnak, hogy egy reális, kompromisszumos rendezési javaslat körvonalazódik.
A lap szerint ugyanakkor a béketerv sikeréhez elengedhetetlen, hogy az új javaslat megőrizze Ukrajna szuverenitását és földrajzi integritását. Enélkül valós veszély, hogy a konfliktus kiújul.
További Külföld híreink
A Fehér Ház múlt héten kiadott nemzetbiztonsági stratégiája tovább bonyolította a tárgyalásokat. Úgy tűnik, Trump egyenlő távolságban akar állni Európa és Oroszország között, „hogy csökkentse az orosz és az európai államok közötti konfliktus kockázatát” – áll a dokumentumban. Ez a barát és ellenség közötti egyenlőség azonban aggasztja Európát, írja a lap.
Ukrajna: Kockázatok és dilemmák
A javaslat egyik legnagyobb vitapontja a területi kérdés: az úgynevezett „területcsere” vagy az ukrajnai határok újrarajzolása továbbra is érzékeny kérdés. Sok európai ország és az ukrán vezetés is aggódik, hogy az ilyen engedmények hosszú távon gyengítenék Ukrajna helyzetét.
Egy demilitarizált övezetet hoznának létre a teljes tűzszüneti vonal mentén, egészen az északkeleti Donyeck megyétől Zaporizzsja és Herszon városokig délen. E demilitarizált övezet mögött egy mélyebb zóna húzódna, amelybe a nehézfegyverek nem lennének bevethetők. Ezt a vonalat szorosan megfigyelnék, hasonlóan az Észak- és Dél-Koreát elválasztó demilitarizált övezethez.
Azonban bizonytalan, mennyire megbízhatóak az amerikai és nemzetközi garanciák különösen egy új, átalakuló geopolitikai helyzetben.
Ha a béketervet elfogadják, és sikerül élesíteni a biztonsági garanciákat és a gazdasági csomagot, az Ukrajna számára stabil, európai integráció felé vezető útnak bizonyulhat. Az ország gyors újjáépítése, egyben biztonságos jövőjének előkészítése is realitássá válhat.
További Külföld híreink
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fehér Ház nyugati szárnya előtt 2025. október 17-én Washingtonban (Fotó: Getty Images/AFP/Andrew Harnik)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Újabb ország áll be a háborúval riogatók sorába
Az intézkedés óriási terhet róna a fiatalokra.
Látványos eszkaláció: kitört a rejtett orosz háború Európa ellen?
Szakértők szerint Moszkva hibrid fellépése már háborús logikát követő intenzitással zajlik.
Zelenszkij népszerűsége mélyponton, Trump türelme elfogyott
Napi összefoglaló.
Szexuális zaklatási botrány rázta meg a spanyol baloldalt
Sánchezék technikai hibára fogják a nők elhallgattatását.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Újabb ország áll be a háborúval riogatók sorába
Az intézkedés óriási terhet róna a fiatalokra.
Látványos eszkaláció: kitört a rejtett orosz háború Európa ellen?
Szakértők szerint Moszkva hibrid fellépése már háborús logikát követő intenzitással zajlik.
Zelenszkij népszerűsége mélyponton, Trump türelme elfogyott
Napi összefoglaló.
Szexuális zaklatási botrány rázta meg a spanyol baloldalt
Sánchezék technikai hibára fogják a nők elhallgattatását.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!