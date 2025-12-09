Trump határidőt szabott Zelenszkijnek

Az amerikai elnök határidőt szabott az ukrán elnöknek. Donald Trump a különmegbízottján, Steve Witkoffon keresztül üzente meg Volodimir Zelenszkijnek, hogy csupán napjai vannak a döntésre – írja a Sky News.
A tárgyalásokra rálátó források szerint az ukrán elnök az európai vezetőknek elmondta, hogy Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja és Trump veje, Jared Kushner szombaton egy kétórás telefonbeszélgetés során gyors döntéshozatalra sürgették.
A hírek szerint ugyanis Trump abban reménykedik, hogy akár már karácsonyra eljöhet a béke.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!