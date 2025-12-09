ZelenszkijUkrajnaTrump

Trump határidőt szabott Zelenszkijnek

Az amerikai elnök a különmegbízottján keresztül üzent az ukrán elnöknek. Donald Trump csupán napokat adott Volodimir Zelenszkijnek, hogy elfogadja az amerikai béketervet.

2025. 12. 09. 21:21
Fotó: ADRIAN DENNIS Forrás: POOL
Az amerikai elnök határidőt szabott az ukrán elnöknek. Donald Trump a különmegbízottján, Steve Witkoffon keresztül üzente meg Volodimir Zelenszkijnek, hogy csupán napjai vannak a döntésre – írja a Sky News. 

Trump határidőt szabott, Zelenszkij eközben igyekszik minden követ megmozgatni
Trump határidőt szabott, Zelenszkij eközben igyekszik minden követ megmozgatni. Fotó: AFP

A tárgyalásokra rálátó források szerint az ukrán elnök az európai vezetőknek elmondta, hogy Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja és Trump veje, Jared Kushner szombaton egy kétórás telefonbeszélgetés során gyors döntéshozatalra sürgették.

A hírek szerint ugyanis Trump abban reménykedik, hogy akár már karácsonyra eljöhet a béke. 

Az ukrán elnök egyébként láthatólag minden követ megmozgat, és igyekszik húzni az időt. Tegnap Zelenszkij Londonban tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, Emmanuel Macron francia elnökkel és Keir Starmer brit miniszterelnökkel. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy időre lesz szükségük a béketervek átbeszéléséhez. 

Azt ugyanakkor jelezte, hogy az ukránok kedden átadtak egy új, módosított béketervet, ami a 28-ról húsz pontra szűkült, miután kivették belőle az ukránellenes részeket. 

 

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

