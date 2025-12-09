Trump határidőt szabott Zelenszkijnek

Az amerikai elnök határidőt szabott az ukrán elnöknek. Donald Trump a különmegbízottján, Steve Witkoffon keresztül üzente meg Volodimir Zelenszkijnek, hogy csupán napjai vannak a döntésre – írja a Sky News.

Trump határidőt szabott, Zelenszkij eközben igyekszik minden követ megmozgatni. Fotó: AFP

A tárgyalásokra rálátó források szerint az ukrán elnök az európai vezetőknek elmondta, hogy Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja és Trump veje, Jared Kushner szombaton egy kétórás telefonbeszélgetés során gyors döntéshozatalra sürgették.