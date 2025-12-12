Ukrajna továbbra is gyors tempóban igyekszik előrejutni az uniós csatlakozás útján, miközben Brüsszel világossá tette: a folyamat alapját a vállalt reformok következetes megvalósítása adja. Guillaume Mercier, az Európai Bizottság szóvivője arról beszélt, hogy a csatlakozási folyamat sebessége attól függ, mennyire sikerül Kijevnek előrelépnie a jogállamiság, a közigazgatás és a demokratikus intézmények működésével kapcsolatos vállalások terén – írja az Origo az RBC-Ukraine cikkére hivatkozva.
Itt a céldátum az ukrán uniós csatlakozásra
Az ukrán EU-integráció több ponton is megtorpant: Brüsszel szerint csak a szükséges reformok következetes végrehajtása nyithatja meg a következő szakaszokat, ugyanakkor a magyar kormány vétója megakadályozta a hivatalos tárgyalások elindítását. Az Európai Bizottság egyik szóvivője úgy kalkulál, hogy Ukrajna uniós csatlakozás 2028 végére válhat realitássá, míg Litvánia külügyminisztere arról beszélt, hogy a 2027-es litván uniós elnökség alatt ez kiemelt prioritás lesz.
Oroszország könyörtelen agresszív háborúja ellenére Ukrajna továbbra is szilárdan elkötelezett az EU-tagság felé vezető útja mellett, sikeresen befejezte az átvilágítást és előrehaladást ért el a kulcsfontosságú reformokban
– mondta Mercier. Kijev 2028 végére zárná le a tárgyalásokat, ám a bizottság kiemeli: a gyorsabb előrehaladáshoz különösen a jogállamisággal kapcsolatos reformok felgyorsítása szükséges, hozzátette, hogy nincs rögzített menetrend, mert a csatlakozás minden jelölt számára érdemalapú, és csak akkor lehetséges, ha valamennyi feltétel teljesül.
A folyamatot most politikai nehézségek is fékezik: Magyarország vétója miatt az unió hivatalosan még nem kezdhette meg a tárgyalásokat Ukrajnával. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban élesen bírálta Orbán Viktor álláspontját.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyarország továbbra is fenntartja vétóját Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival szemben, Brüsszelben mégis olyan megoldást fabrikáltak, amely lényegében megkerüli a magyar álláspontot. Az Európai Unió és Ukrajna ugyanis tízpontos cselekvési tervet fogadott el, amely – bár formálisan nem indítja el a csatlakozási fejezeteket – a technikai előkészítést lehetővé teszi, vagyis
az uniós intézmények gyakorlatilag próbálnak úgy tenni, mintha a magyar vétó nem is létezne.
Litvánia már céldátumot is kitűzött
A litván külügyminiszter úgy véli, hogy Ukrajna uniós csatlakozása nem egyszerű bővítés, hanem alapvető feltétele Európa biztonságának. Kestutis Budrys szerint az EU ereje abból fakad, hogy képes rendet és kiszámíthatóságot biztosítani a kontinensen, ezért Ukrajna és Moldova előrehaladásának egyértelműen tükröződnie kell a közösségi döntésekben. Úgy látja, ha nem érkeznek határozott visszajelzések a tagsági esélyekről, a reformok lendülete is visszaeshet.
Azt is kiemelte, hogy az uniós bővítés Litvánia egyik kulcsfontosságú célkitűzése lesz az ország 2027-es EU Tanácsi elnöksége alatt
Közben Brüsszelben továbbra is bizonytalan a csatlakozási tárgyalások helyzete. Bár az Európai Bizottság már készen állna munkacsoportok létrehozására Ukrajna és Moldova ügyében, a magyar kormány vétója azonban feltartóztatja a folyamatot.
