UkrajnaLitvániauniós csatlakozásZelenszkijorosz-ukrán háború

Itt a céldátum az ukrán uniós csatlakozásra

Az ukrán EU-integráció több ponton is megtorpant: Brüsszel szerint csak a szükséges reformok következetes végrehajtása nyithatja meg a következő szakaszokat, ugyanakkor a magyar kormány vétója megakadályozta a hivatalos tárgyalások elindítását. Az Európai Bizottság egyik szóvivője úgy kalkulál, hogy Ukrajna uniós csatlakozás 2028 végére válhat realitássá, míg Litvánia külügyminisztere arról beszélt, hogy a 2027-es litván uniós elnökség alatt ez kiemelt prioritás lesz.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 10:26
Volodimir Zelenszkij és António Costa Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna továbbra is gyors tempóban igyekszik előrejutni az uniós csatlakozás útján, miközben Brüsszel világossá tette: a folyamat alapját a vállalt reformok következetes megvalósítása adja. Guillaume Mercier, az Európai Bizottság szóvivője arról beszélt, hogy a csatlakozási folyamat sebessége attól függ, mennyire sikerül Kijevnek előrelépnie a jogállamiság, a közigazgatás és a demokratikus intézmények működésével kapcsolatos vállalások terén – írja az Origo az RBC-Ukraine cikkére hivatkozva.

Brüsszel tovább erőlteti az ukrán uniós csatlakozást, ráadásul a magyar vétót is megkerülnék
Brüsszel tovább erőlteti az ukrán uniós csatlakozást, ráadásul a magyar vétót is megkerülnék (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

Oroszország könyörtelen agresszív háborúja ellenére Ukrajna továbbra is szilárdan elkötelezett az EU-tagság felé vezető útja mellett, sikeresen befejezte az átvilágítást és előrehaladást ért el a kulcsfontosságú reformokban

 – mondta Mercier. Kijev 2028 végére zárná le a tárgyalásokat, ám a bizottság kiemeli: a gyorsabb előrehaladáshoz különösen a jogállamisággal kapcsolatos reformok felgyorsítása szükséges, hozzátette, hogy nincs rögzített menetrend, mert a csatlakozás minden jelölt számára érdemalapú, és csak akkor lehetséges, ha valamennyi feltétel teljesül.

A folyamatot most politikai nehézségek is fékezik: Magyarország vétója miatt az unió hivatalosan még nem kezdhette meg a tárgyalásokat Ukrajnával. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban élesen bírálta Orbán Viktor álláspontját.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyarország továbbra is fenntartja vétóját Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival szemben, Brüsszelben mégis olyan megoldást fabrikáltak, amely lényegében megkerüli a magyar álláspontot. Az Európai Unió és Ukrajna ugyanis tízpontos cselekvési tervet fogadott el, amely – bár formálisan nem indítja el a csatlakozási fejezeteket – a technikai előkészítést lehetővé teszi, vagyis 

az uniós intézmények gyakorlatilag próbálnak úgy tenni, mintha a magyar vétó nem is létezne.

Litvánia már céldátumot is kitűzött

A litván külügyminiszter úgy véli, hogy Ukrajna uniós csatlakozása nem egyszerű bővítés, hanem alapvető feltétele Európa biztonságának. Kestutis Budrys szerint az EU ereje abból fakad, hogy képes rendet és kiszámíthatóságot biztosítani a kontinensen, ezért Ukrajna és Moldova előrehaladásának egyértelműen tükröződnie kell a közösségi döntésekben. Úgy látja, ha nem érkeznek határozott visszajelzések a tagsági esélyekről, a reformok lendülete is visszaeshet.

Azt is kiemelte, hogy az uniós bővítés Litvánia egyik kulcsfontosságú célkitűzése lesz az ország 2027-es EU Tanácsi elnöksége alatt 

Közben Brüsszelben továbbra is bizonytalan a csatlakozási tárgyalások helyzete. Bár az Európai Bizottság már készen állna munkacsoportok létrehozására Ukrajna és Moldova ügyében, a magyar kormány vétója azonban feltartóztatja a folyamatot.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és António Costa (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekamerika

Amerika irányt szab Európának

Horváth József avatarja

Vagy változtat eddigi politikáján Európa, vagy egyedül találja magát annak minden következményével együtt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu