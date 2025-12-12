Itt a céldátum az ukrán uniós csatlakozásra

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyarország továbbra is fenntartja vétóját Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival szemben, Brüsszelben mégis olyan megoldást fabrikáltak, amely lényegében megkerüli a magyar álláspontot. Az Európai Unió és Ukrajna ugyanis tízpontos cselekvési tervet fogadott el, amely – bár formálisan nem indítja el a csatlakozási fejezeteket – a technikai előkészítést lehetővé teszi, vagyis

az uniós intézmények gyakorlatilag próbálnak úgy tenni, mintha a magyar vétó nem is létezne.

Litvánia már céldátumot is kitűzött

A litván külügyminiszter úgy véli, hogy Ukrajna uniós csatlakozása nem egyszerű bővítés, hanem alapvető feltétele Európa biztonságának. Kestutis Budrys szerint az EU ereje abból fakad, hogy képes rendet és kiszámíthatóságot biztosítani a kontinensen, ezért Ukrajna és Moldova előrehaladásának egyértelműen tükröződnie kell a közösségi döntésekben. Úgy látja, ha nem érkeznek határozott visszajelzések a tagsági esélyekről, a reformok lendülete is visszaeshet.

Azt is kiemelte, hogy az uniós bővítés Litvánia egyik kulcsfontosságú célkitűzése lesz az ország 2027-es EU Tanácsi elnöksége alatt

Közben Brüsszelben továbbra is bizonytalan a csatlakozási tárgyalások helyzete. Bár az Európai Bizottság már készen állna munkacsoportok létrehozására Ukrajna és Moldova ügyében, a magyar kormány vétója azonban feltartóztatja a folyamatot.