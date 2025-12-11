Ukrajna, Washington, Brüsszel: ismét felgyorsult a diplomáciai mozgás. A háttérben politikai viták zajlanak, Brüsszel és a nemzetközi szereplők különböző nyomásgyakorlási stratégiákat mérlegelnek, és egyre nyilvánvalóbb, hogy az európai stabilitás egyensúlya most kritikus pontjára ért. Íme a nap legfontosabb külpolitikai fejleményei.

Magyar vétó, brüsszeli manőverek, amerikai sürgetés – Ukrajna sorsa a diplomácia mérlegén Fotó: AFP

Zelenszkij elolvasta Trump békejavaslatát, el is küldte válaszát

Ukrajna pontokba szedett válaszát adta át a Trump-adminisztrációnak az amerikai béketerv legutóbbi tervezetére – ezt ukrán és amerikai tisztviselők közölték. Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre egyre nagyobb amerikai nyomás nehezedik, hogy gyorsan fogadja el Trump húszpontos békejavaslatát, amely jelentős területi veszteségeket és más engedményeket tartalmaz.