Merz durván nekiment Trumpnak, az amerikai elnök Németországba utazik

Friedrich Merz német kancellár úgy fogalmazott: a Trump-adminisztráció új, múlt héten bemutatott nemzetbiztonsági stratégiája olyan megállapításokat tartalmaz, amelyek európai szempontból elfogadhatatlanok. Merz szerint nincs szükség arra, hogy az Egyesült Államok megmentse az európai demokráciát, mert – mint mondta – ha lenne mit megmenteni, azt maguktól is képesek lennének megtenni.

Friedrich Merz német kancellár. Fotó: AFP

A dokumentum több pontja is komoly visszhangot váltott ki a német politikában és diplomáciában. Trump stratégiája ugyanis azt állítja, hogy Európát „civilizációs törlés” fenyegeti a túlzott, elsősorban muszlim többségű országokból érkező migráció miatt. A Politico beszámolója szerint az amerikai kormányzat emellett arra is utal, hogy kész támogatni azokat az európai pártokat, amelyek ideológiailag közel állnak hozzá.