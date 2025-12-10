Rendkívüli

Gulyás Gergely: Semmilyen nyomásra nem fogadunk be migránsokat – Kövesse nálunk élőben! + videó

Merz durván nekiment Trumpnak, az amerikai elnök Németországba utazik

Friedrich Merz német kancellár úgy nyilatkozott, hogy az amerikai kormányzat frissen bemutatott kül- és biztonságpolitikai dokumentuma egyes részeiben érthetetlen, más elemeiben pedig elfogadhatatlan európai szemmel. A Politico beszámolója szerint Merz arra figyelmeztetett: Európának nem az a feladata, hogy az Egyesült Államok megmentse a demokráciáját, hanem az, hogy önállóbbá váljon Washingtonnal szemben biztonsági és védelmi kérdésekben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 8:12
Friedrich Merz német kancellár Fotó: AFP
Friedrich Merz német kancellár úgy fogalmazott: a Trump-adminisztráció új, múlt héten bemutatott nemzetbiztonsági stratégiája olyan megállapításokat tartalmaz, amelyek európai szempontból elfogadhatatlanok. Merz szerint nincs szükség arra, hogy az Egyesült Államok megmentse az európai demokráciát, mert – mint mondta – ha lenne mit megmenteni, azt maguktól is képesek lennének megtenni.

Friedrich Merz német kancellár
Friedrich Merz német kancellár. Fotó: AFP

A dokumentum több pontja is komoly visszhangot váltott ki a német politikában és diplomáciában. Trump stratégiája ugyanis azt állítja, hogy Európát „civilizációs törlés” fenyegeti a túlzott, elsősorban muszlim többségű országokból érkező migráció miatt. A Politico beszámolója szerint az amerikai kormányzat emellett arra is utal, hogy kész támogatni azokat az európai pártokat, amelyek ideológiailag közel állnak hozzá.

 

Merz: Európának nagyobb függetlenségre van szüksége Washingtonnal szemben

Merz – Rajna-vidék–Pfalz tartományból nyilatkozva, ahol több tízezer amerikai katona állomásozik – hangsúlyozta: a dokumentum tartalma nem lepte meg, inkább megerősítette abban, hogy az Európai Uniónak sokkal önállóbb politikára lenne szüksége.

A kancellár szerint az „America First” elv érthető amerikai nézőpontból, de szerinte az az elképzelés, hogy az Egyesült Államoknak egyedül kellene politizálnia, sem Európa, sem Washington érdekeit nem szolgálja.

Amerikának partnerekre van szüksége a világban. Európa lehet ilyen partner – de ha erre nem képes, akkor legalább Németországgal működjenek együtt

 – idézi a Politico Merz szavait.

 

Trump jövőre Németországba látogat

A Politico szerint Merz azt is bejelentette, hogy Donald Trump elfogadta a meghívását, és a következő évben hivatalos látogatást tervez Németországba.

 

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)

 

 

