Trump: Európát gyenge vezetők irányítják, akik képtelenek véget vetni a háborúnak

Trump az interjúban úgy fogalmazott: „Azt hiszem, gyengék. És azt is gondolom, hogy politikailag túlságosan korrektek. Európa nem tudja, mit tegyen.”

A beszélgetés során Trump nyíltan kijelentette, hogy kész támogatni azokat az európai vezetőket és politikai erőket, akik közelebb állnak az ő szemléletéhez. Úgy fogalmazott, továbbra is a kedvenc jelöltjeit fogja támogatni az európai parlamenti választásokon, még ha nem is tetszik mindenkinek.

Támogattam Orbán Viktort is

– mondta, kiemelve a magyar miniszterelnök határozott bevándorláspolitikáját és határvédelmét.

Trump ezzel egyértelművé tette: politikai befolyását az európai választásokon sem fogja félretenni.

Ukrajna: Moszkva erősebb pozícióban van

Az amerikai elnök szerint Oroszország jelenleg jobb helyzetben van a fronton, miközben Európa nem hajlandó a realitásokat figyelembe venni. Trump arról is beszélt, hogy Washington új békeajánlatot tett Kijevnek, de – ahogy fogalmazott – Volodimir Zelenszkij ezt el sem olvasta. Azt is kijelentette, hogy Európától nem vár komoly kezdeményezést a béke irányába:

Beszélnek, de nem cselekszenek, és a háború csak húzódik tovább.