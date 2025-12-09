TrumpUkrajnaEurópaháborúmigrációvezetésgyenge

Trump: Európát gyenge vezetők irányítják, akik képtelenek véget vetni a háborúnak

Donald Trump amerikai elnök a Politicónak adott interjúban példátlanul éles hangon bírálta az európai politikai vezetést. Szerinte a kontinens „decens, de gyengülő” államok együttese, amelyet „gyenge és politikailag túl korrekt” vezetők irányítanak – miközben Európa képtelen megoldani az ukrajnai háborút, és a migrációval kapcsolatos válság is kezelhetetlenné vált.

Szabó István
Forrás: Politico2025. 12. 09. 14:16
Donald Trump amerikai elnök Fotó: Alex Wong Forrás: Getty Images/AFP
Trump az interjúban úgy fogalmazott: „Azt hiszem, gyengék. És azt is gondolom, hogy politikailag túlságosan korrektek. Európa nem tudja, mit tegyen.”

Trump
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Politico)

A beszélgetés során Trump nyíltan kijelentette, hogy kész támogatni azokat az európai vezetőket és politikai erőket, akik közelebb állnak az ő szemléletéhez. Úgy fogalmazott, továbbra is a kedvenc jelöltjeit fogja támogatni az európai parlamenti választásokon, még ha nem is tetszik mindenkinek.

Támogattam Orbán Viktort is

– mondta, kiemelve a magyar miniszterelnök határozott bevándorláspolitikáját és határvédelmét.

Trump ezzel egyértelművé tette: politikai befolyását az európai választásokon sem fogja félretenni.

US President Donald Trump (R) and Hungarian Prime Minister Viktor Orban hold a meeting in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC on November 7, 2025. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Fehér Ház kabinettermében, Washingtonban, 2025. november 7-én (Fotó: AFP/Saul Loeb)

Ukrajna: Moszkva erősebb pozícióban van

Az amerikai elnök szerint Oroszország jelenleg jobb helyzetben van a fronton, miközben Európa nem hajlandó a realitásokat figyelembe venni. Trump arról is beszélt, hogy Washington új békeajánlatot tett Kijevnek, de – ahogy fogalmazott – Volodimir Zelenszkij ezt el sem olvasta. Azt is kijelentette, hogy Európától nem vár komoly kezdeményezést a béke irányába:

Beszélnek, de nem cselekszenek, és a háború csak húzódik tovább.

(L-R) Germany's Chancellor Friedrich Merz, Britain's Prime Minister Keir Starmer, Ukraine's President Volodymyr Zelensky and France's President Emmanuel Macron sit down ahead of a meeting inside 10 Downing Street in central London on December 8, 2025. (Photo by Adrian DENNIS / POOL / AFP)
Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Emmanuel Macron francia elnök Londonban 2025. december 8-án (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

Trump élesen bírálta a migrációt

Trump külön kitért az európai nagyvárosokra, amelyek szerinte „a migráció súlya alatt roskadoznak”, köztük Londont és Párizst is megnevezve. 

Állítása szerint, ha nem változik a bevándorláspolitika, egyes európai államok „már nem lesznek életképesek”.

Különösen éles szavakkal illette London baloldali polgármesterét, Sadiq Khant, a pakisztáni bevándorlók fiát és a város első muszlim polgármesterét, és a bevándorlást hibáztatta megválasztásáért:

Azért választották meg, mert oly sokan jöttek ide. Most rá szavaznak.

Mayor of London Sadiq Khan speaks to members of the media at the annual Pride Parade, by members of the Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT+) community, in London on July 5, 2025. (Photo by BENJAMIN CREMEL / AFP)
Sadiq Khan, London muszlim polgármestere az éves Pride felvonuláson (Fotó: AFP/Benjamin Cremel)

Az interjú különösen érzékeny időben készült: Európában egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy Washington a jövőben feladja Ukrajna támogatását, és a kontinens magára marad az orosz agresszió árnyékában. 

A Politico mindeközben Trumpot „az európai politika legmeghatározóbb szereplőjének” nevezte a következő évre, olyan személyek mellé helyezve őt, mint korábban Zelenszkij vagy Orbán Viktor.

Trump új geopolitikai irányt jelölt ki Európának

Az interjúból világosan látszik: Trump külpolitikájában az európai status quo radikális átrendezése is cél lehet. A bevándorláspolitikától a háborúig minden kérdésben a jelenlegi európai vezetés alkalmatlanságát emelte ki, miközben jelezte: az ő szövetségesei Európában is megvannak.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Getty Images/AFP/Alex Wong)


 

