Európa bezárkózik, Magyarország nyit

Hiába az ukrajnai korrupciós botrány és a megállíthatatlan orosz előrenyomulás, az uniós vezetők még mindig azt hangoztatják, hogy Ukrajna nem adhat fel területeket, tovább kell finanszírozni a háborút. Eközben az amerikai elnök teljesen kiszállt a háború finanszírozásából, egyre nagyobb nyomást helyez Zelenszkijre a béketerv elfogadása érdekében – mondta legújabb videóelemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: Európa ezzel az álláspontjával teljesen elszigeteli magát, nyílt konfliktusba kerül Amerikával, miközben Magyarország minden nagyhatalommal jó viszonyt ápol, kedden például egy nagy magyar üzleti delegáció érkezik Moszkvába.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 17:02
Ursula von der Leyen, Mette Frederiksen és Volodimir Zelenszkij Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
Hiába Donald Trump béketörekvése, a nyugat-európai vezetők mindent bevetnek annak érdekében, hogy ellehetetlenítsék azt, hétfőn például Zelenszkij ukrán elnök Friedrich Merz német kancellárral, Emmanuel Macron francia elnökkel és Keir Starmer brit miniszterelnökkel tárgyalt az amerikaiak új béketervéről Londonban. A nyugat-európai vezetők határozottan kiálltak a korrupciós botránytól hangos Zelenszkij mellett, és egyre nyíltabban üzengetnek az amerikai elnöknek – mondta a legújabb videóelemzésében Deák Dániel.

A nyugat-európai vezetők határozottan kiálltak a korrupciós botránytól hangos Zelenszkij mellett, és egyre nyíltabban üzengetnek az amerikai elnöknek. Fotó: AFP

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: Friedrich Merz német kancellár szerint továbbra is támogatni kell Ukrajnát, mert annak sorsa egész Európa sorsát meghatározza. Merz arról is beszélt, hogy szkeptikusak az amerikai béketerv bizonyos részleteivel szemben, ami szokatlan odaszúrásnak minősül szövetségesek között. Emmanuel Macron francia elnök pedig arról beszélt, rengeteg ütőkártyájuk van, ezzel Zelenszkij és Trump balhéba torkolló márciusi találkozójára utalt, ahol J. D. Vance azt mondta az ukrán elnöknek, hogy nem az ő kezében vannak a kártyák. 

Mindez annak a jele, hogy az európai vezetők nyílt konfliktusba kerülnek az amerikai vezetéssel, így lényegében már egyik nagyhatalommal sem ápolnak baráti kapcsolatot

– hívja fel rá a figyelmet a szakértő. 

Az ukrán elnök a londoni megbeszélés után Brüsszelbe utazott, ahol Mark Rutte NATO-főtitkárral, valamint EU-s vezetőkkel tárgyal, akik várhatóan ugyancsak arra biztatják az ukrán elnököt, hogy folytassa a harcokat. 

Ez már érződik is az ukrán elnök kommunikációján az elemző szerint, ugyanis Zelenszkij ukrán újságíróknak nyilatkozva elmondta, az Egyesült Államok által kidolgozott béketerv 28 pontról húsz pontra rövidült, és hangsúlyozta, hogy abból eltávolították a nyíltan Ukrajna-ellenes álláspontokat. Mindemellett újfent határozottan kizárta a területek átadását Oroszországnak. „A törvény szerint ehhez nincs jogunk – sem az ukrán törvények, sem az alkotmányunk, sem a nemzetközi jog szerint, ha őszinték vagyunk” – idézte Deák Dániel az ukrán elnököt, folytatva Zelenszkij szavait: „Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy területeket engedjünk át, de mi nem akarunk semmit átengedni, és ezért harcolunk.”

Magyarul az európai vezetőkkel történt egyeztetés után továbbra sem hajlandók belátni a realitásokat, folytatnák a harcokat.

Mindennek mindennek több oka is lehet: egyebek mellett az, hogy Zelenszkijnek nem érdeke a háború lezárása, mert egy utána tartandó választáson elbukná a hatalmát, az európai vezetők pedig nem hajlandók belátni, hogy ezt a háborút elvesztették – mondta az elemző. Az Egyesült Államokból diplomáciai csatornákon hamar meg is érkezett a reakció: azt követelik Volodimir Zelenszkijtől, hogy minél hamarabb fogadja el a béketervet, valamint az ezzel járó területi engedményeket.

Magyarország a legtöbb uniós tagállammal szemben nyíltan kiáll az amerikai béketörekvések mellett, továbbá a befagyasztott orosz vagyon Ukrajnába küldését és a közös uniós hitelfelvételt sem támogatja – mondta az elemző. Kiemelte: a jelek szerint a befagyasztott orosz vagyon kapcsán Orbán Viktor nincsen egyedül, sem Belgium, sem Franciaország nem támogatja a brüsszeli tervet, hiszen tudják, akár az egész gazdaságuk csődbe mehetne egy ilyen lépés támogatása után.

Az elemző a jövő heti uniós csúcson éles vitákra számít, ott minden erővel át akarják majd verni Magyarországon is a háborúpárti elképzeléseket.

A magyar álláspontot ugyanakkor erősíti, hogy Orbán Viktor az elmúlt hetekben Washingtonban, Moszkvában és Isztambulban is járt, így a NATO két legerősebb országával, illetve Amerika melletti egyik legerősebb szuperhatalom vezetőjével egyeztetett, akik támogatják a magyar békepárti törekvéseket – zárta a videóelemzését Deák Dániel.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

