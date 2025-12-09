Európa bezárkózik, Magyarország nyit

Hiába Donald Trump béketörekvése, a nyugat-európai vezetők mindent bevetnek annak érdekében, hogy ellehetetlenítsék azt, hétfőn például Zelenszkij ukrán elnök Friedrich Merz német kancellárral, Emmanuel Macron francia elnökkel és Keir Starmer brit miniszterelnökkel tárgyalt az amerikaiak új béketervéről Londonban. A nyugat-európai vezetők határozottan kiálltak a korrupciós botránytól hangos Zelenszkij mellett, és egyre nyíltabban üzengetnek az amerikai elnöknek – mondta a legújabb videóelemzésében Deák Dániel.

A nyugat-európai vezetők határozottan kiálltak a korrupciós botránytól hangos Zelenszkij mellett, és egyre nyíltabban üzengetnek az amerikai elnöknek. Fotó: AFP

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: Friedrich Merz német kancellár szerint továbbra is támogatni kell Ukrajnát, mert annak sorsa egész Európa sorsát meghatározza. Merz arról is beszélt, hogy szkeptikusak az amerikai béketerv bizonyos részleteivel szemben, ami szokatlan odaszúrásnak minősül szövetségesek között. Emmanuel Macron francia elnök pedig arról beszélt, rengeteg ütőkártyájuk van, ezzel Zelenszkij és Trump balhéba torkolló márciusi találkozójára utalt, ahol J. D. Vance azt mondta az ukrán elnöknek, hogy nem az ő kezében vannak a kártyák.

Mindez annak a jele, hogy az európai vezetők nyílt konfliktusba kerülnek az amerikai vezetéssel, így lényegében már egyik nagyhatalommal sem ápolnak baráti kapcsolatot

– hívja fel rá a figyelmet a szakértő.

Az ukrán elnök a londoni megbeszélés után Brüsszelbe utazott, ahol Mark Rutte NATO-főtitkárral, valamint EU-s vezetőkkel tárgyal, akik várhatóan ugyancsak arra biztatják az ukrán elnököt, hogy folytassa a harcokat.