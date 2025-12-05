Ukrajnaorosz vagyonBrüsszelBelgium

Magyarország nemet mond a közös hitelre Ukrajnáért

Magyarország pénteken hivatalosan is kizárta, hogy eurókötvényeket bocsásson ki Ukrajna támogatására, ami a brüsszeli bizottság B terve lett volna, ha Belgium nem egyezik bele a zárolt orosz vagyon felhasználásába. Mindeközben Friedrich Merz német kancellár a belga miniszterelnököt győzködi.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 20:45
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: ANDREW MEDICHINI Forrás: POOL
Magyarország pénteken hivatalosan is kizárta, hogy eurókötvényeket bocsásson ki Ukrajna támogatására – ez a lépés megfosztja az Európai Bizottságot egy lehetséges B tervtől arra az esetre, ha nem sikerülne módot találni a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználására Ukrajna 165 milliárd eurós hitelének finanszírozásához – írja a Politico. A brüsszeli lap tudósítása szerint az Európai Bizottság azt szeretné, ha a 27 uniós tagállam még ebben a hónapban, egy csúcstalálkozón megállapodna abban, hogy hitellel támogatja Ukrajna csődben lévő gazdaságát, a befagyasztott orosz jegybanki tartalékok felhasználására alapozva. 

Friedrich Merz a belga miniszterelnököt győzködi, Magyarország vétózik Fotó: AFP
Friedrich Merz a belga miniszterelnököt győzködi, Magyarország vétózik
Fotó: AFP

Az eurókötvények alternatív finanszírozási forrást biztosítottak volna Ukrajna számára, de Budapest elutasította a közös adósságkibocsátás ötletét – közölte a Politicóval két diplomata a nagykövetek találkozóján.

Eközben Friedrich Merz német kancellár Belgiumban győzködi Bart De Wever belga miniszterelnököt, hogy járuljon hozzá az orosz befagyasztott vagyon felhasználásához. 

De Wever korábban pénteken hangsúlyozta, hogy Belgium továbbra is teljes mértékben kiáll Európa és Ukrajna mellett, és mindig a békét, a szabadságot és a demokráciát választja – közölte az Euractiv. Ugyanakkor kijelentette, hogy Belgiumtól nem lehet „lehetetlent kérni”, mivel az orosz vagyon döntő része a Brüsszel melletti Euroclear elszámolóházban található. Ez azt jelenti, hogy ha jogi vagy pénzügyi kockázatok merülnek fel, azok főleg Belgiumot érintenék.

Bart De Wever elismerte, hogy az Európai Bizottság valamelyest figyelembe vette a belga aggályokat, de szerinte még nem teljesen. Hozzátette: bármely más ország, ha Belgium helyzetében lenne, ugyanilyen feltételeket támasztana. 

A Hirado.hu tudósítása szerint a belga miniszterelnök hatalmas tapsot kapott a parlamentben, amikor visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint kevésbé lenne EU-párti vagy Ukrajna-párti csak azért, mert kritikusan viszonyul az Európai Bizottság javaslatához.

Mint ismert, az Európai Bizottság terve szerint az Európában befagyasztott, mintegy 140 milliárd eurónyi orosz vagyont használnák fel fedezetként egy Ukrajnának szánt hitelhez.

Az orosz vagyont elkobzása destabilizálhatja a globális pénzügyi rendszert

Jelentős pénzügyi kockázatokat jelentene Belgiumnak, és destabilizálhatja a globális pénzügyi rendszert, ha a befagyasztott orosz vagyont elkobozzák és Ukrajna finanszírozására használják fel – jelentette ki Valérie Urbain, a nemzetközi értékpapír-elszámolásokra szakosodott Euroclear pénzintézet belga vezérigazgatója Brüsszelben pénteken.

A vezérigazgató a belga közszolgálati rádióban nyilatkozott azzal összefüggésben, hogy az Európai Bizottság lefoglalná és Ukrajna finanszírozására használná az európai, köztük a belga pénzintézetekben tárolt, majd az uniós szankciók nyomán befagyasztott orosz pénzeszközöket. A rádióműsorban Valérie Urbain azon jogi lépésekre hívta fel a figyelmet, amelyeket Moszkva szerinte kétségtelenül megtenne a pénz visszaszerzése érdekében, majd kiemelte az orosz bankokban található belga vagyon elkobzásának, valamint az Oroszországban letelepedett belga vállalatok elleni megtorlásoknak a kockázatát is.

Jelenlegi formájában ez a megoldás nem reális

– fogalmazott.

Véleménye szerint egy ilyen döntés jelentős jogi kockázatokkal jár, és az Euroclear központi szerepe miatt veszélybe sodorhatja a globális pénzügyi rendszer stabilitását is. Az orosz vagyon lefoglalásának és felhasználásának elképzelése az Euroclear és a pénzügyi piacok működésének félreértését mutatja – vélekedett. Kijelentette: 

A mintegy 183 milliárd eurót kitevő orosz eszközök lefoglalása nagyon jelentős egyensúlyhiányt teremtene az Euroclear mérlegében, mivel Oroszország továbbra is fenntartja a jogot a pénzre, még akkor is, ha azt kiveszik a pénzintézet mérlegéből.

Ha az Eurocleart az EU arra kényszerítené, hogy átadja a számláin tartott orosz pénzeszközöket, az intézmény mindenképpen bíróság előtt támadná meg a döntést – tette hozzá a vezérigazgató.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

 

