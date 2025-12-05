Magyarország nemet mond a közös hitelre Ukrajnáért

Magyarország pénteken hivatalosan is kizárta, hogy eurókötvényeket bocsásson ki Ukrajna támogatására – ez a lépés megfosztja az Európai Bizottságot egy lehetséges B tervtől arra az esetre, ha nem sikerülne módot találni a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználására Ukrajna 165 milliárd eurós hitelének finanszírozásához – írja a Politico. A brüsszeli lap tudósítása szerint az Európai Bizottság azt szeretné, ha a 27 uniós tagállam még ebben a hónapban, egy csúcstalálkozón megállapodna abban, hogy hitellel támogatja Ukrajna csődben lévő gazdaságát, a befagyasztott orosz jegybanki tartalékok felhasználására alapozva.

Friedrich Merz a belga miniszterelnököt győzködi, Magyarország vétózik

Fotó: AFP

Az eurókötvények alternatív finanszírozási forrást biztosítottak volna Ukrajna számára, de Budapest elutasította a közös adósságkibocsátás ötletét – közölte a Politicóval két diplomata a nagykövetek találkozóján.

Eközben Friedrich Merz német kancellár Belgiumban győzködi Bart De Wever belga miniszterelnököt, hogy járuljon hozzá az orosz befagyasztott vagyon felhasználásához.

De Wever korábban pénteken hangsúlyozta, hogy Belgium továbbra is teljes mértékben kiáll Európa és Ukrajna mellett, és mindig a békét, a szabadságot és a demokráciát választja – közölte az Euractiv. Ugyanakkor kijelentette, hogy Belgiumtól nem lehet „lehetetlent kérni”, mivel az orosz vagyon döntő része a Brüsszel melletti Euroclear elszámolóházban található. Ez azt jelenti, hogy ha jogi vagy pénzügyi kockázatok merülnek fel, azok főleg Belgiumot érintenék.

Bart De Wever elismerte, hogy az Európai Bizottság valamelyest figyelembe vette a belga aggályokat, de szerinte még nem teljesen. Hozzátette: bármely más ország, ha Belgium helyzetében lenne, ugyanilyen feltételeket támasztana.