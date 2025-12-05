Washington a béke eszközének tekinti a befagyasztott orosz vagyont – Európa a legfelső szinten tiltakozik

Új nézetkülönbség rajzolódik ki az Európai Unió és az Egyesült Államok között – ezúttal nem Ukrajna fegyverzése, hanem az Európában befagyasztott, mintegy 210 milliárd eurónyi orosz jegybanki vagyon miatt. A vita súlyára jellemző, hogy Brüsszelben és Berlinben a legmagasabb szinten reagáltak arra, amit Andrew Puzder amerikai EU-nagykövet a Handelsblatt interjújában mondott – írja az Origo.

Az EU célja az, hogy a befagyasztott orosz vagyon haszna Ukrajna támogatását szolgálja (Fotó: AFP)

A pénz Európában van, de Washington szeretné meghatározni, hogyan használják fel – méghozzá nem pusztán Ukrajna támogatására, hanem az amerikai elképzelések szerint a béketárgyalások részeként.

Az eszközök pontos felhasználása attól is függ, mihez ragaszkodnak az oroszok

– fogalmazott Puzder. Hozzátette: a nagykövet szerint Donald Trump elnök minden lehetőséget nyitva akar tartani, hogy Moszkvát a tárgyalóasztalhoz kényszerítse, és így érjen el békét. A lefoglalt orosz milliárdok Washington szemében tehát nem pusztán gazdasági források, hanem stratégiai alkualap.