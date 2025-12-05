Európai UnióWashingtonbéketervMoszkva

Washington a béke eszközének tekinti a befagyasztott orosz vagyont – Európa a legfelső szinten tiltakozik

Egyre látványosabb diplomáciai súrlódás alakul ki Washington és Brüsszel között abból fakadóan, miként kellene felhasználni az EU-ban zárolt, mintegy 210 milliárd eurónyi orosz jegybanki vagyont. A Handelsblatt beszámolója szerint Andrew Puzder amerikai nagykövet azt várja el, hogy ezek az összegek az Egyesült Államok elképzeléseit támogassák, míg Friedrich Merz német pénzügyminiszter határozottan leszögezte: Európa nem engedheti át másnak annak eldöntését, mi történik a saját joghatósága alatt befagyasztott pénzeszközökkel.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 18:51
Donald Trump amerikai elnök és Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter Fotó: CHIP SOMODEVILLA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Új nézetkülönbség rajzolódik ki az Európai Unió és az Egyesült Államok között – ezúttal nem Ukrajna fegyverzése, hanem az Európában befagyasztott, mintegy 210 milliárd eurónyi orosz jegybanki vagyon miatt. A vita súlyára jellemző, hogy Brüsszelben és Berlinben a legmagasabb szinten reagáltak arra, amit Andrew Puzder amerikai EU-nagykövet a Handelsblatt interjújában mondott – írja az Origo.

Az EU célja az, hogy a befagyasztott orosz vagyon haszna Ukrajna támogatását szolgálja
Az EU célja az, hogy a befagyasztott orosz vagyon haszna Ukrajna támogatását szolgálja  (Fotó: AFP)

A pénz Európában van, de Washington szeretné meghatározni, hogyan használják fel – méghozzá nem pusztán Ukrajna támogatására, hanem az amerikai elképzelések szerint a béketárgyalások részeként.

Az eszközök pontos felhasználása attól is függ, mihez ragaszkodnak az oroszok

– fogalmazott Puzder. Hozzátette: a nagykövet szerint Donald Trump elnök minden lehetőséget nyitva akar tartani, hogy Moszkvát a tárgyalóasztalhoz kényszerítse, és így érjen el békét. A lefoglalt orosz milliárdok Washington szemében tehát nem pusztán gazdasági források, hanem stratégiai alkualap.

Az amerikai álláspont várhatóan komoly ellenállásba ütközik Európában a lap szerint. Friedrich Merz német pénzügyminiszter a Frankfurter Allgemeine Zeitungban megjelent vendégcikkében határozottan elutasította, hogy az EU átengedje a döntést az Egyesült Államoknak:

Európa nem bízhatja más, nem európai államokra a döntést arról, hogy mi történik egy agresszor pénzügyi forrásaival, amelyeket jogállamiságunk joghatósága alatt és saját pénznemünkben jogilag befagyasztottak.

Berlin attól fél, hogy Washington a háta mögött kezd alkudozásba Moszkvával.

Az EU célja az, hogy a befagyasztott orosz vagyon haszna Ukrajna támogatását szolgálja, különösen a háború elhúzódása és a kijevi költségvetés drámai helyzete miatt. Washington azonban máshogy gondolkodik – a pénzt Trump eszköznek tekinti, amellyel nyomást gyakorolhat Moszkvára a béke érdekében.

Ha az USA valóban saját diplomáciai céljaihoz kötné az orosz milliárdok sorsát, Európa szuverenitásának kérdése kerülne napirendre.

Egybehangzó nemzetközi sajtóértesülések – köztük a Politico, a The Kyiv Independent és a Die Zeit cikkei – szerint egy zárt európai vezetői egyeztetésen több államfő és kormányfő is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Washington olyan megállapodást készít elő Moszkvával, amely jelentős engedményeket kényszerítene ki Ukrajnától. Emmanuel Macron, Friedrich Merz és Alexander Stubb egyaránt arra figyelmeztette a résztvevőket, hogy a jelenlegi amerikai elképzelések szerintük nem tartalmaznak valódi biztonsági garanciákat Kijev számára, miközben a dokumentum számos pontja Oroszország pozícióit erősítené.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter (Fotó: Getty Images)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

