Elfogadta a katonai szolgálatról szóló törvényt a német parlament

A német szövetségi parlament alsóháza (Bundestag) pénteken elfogadta a katonai szolgálatról szóló törvényt, amely 2027 júliusától önkéntes formában teszi lehetővé a szolgálatot férfiak és nők számára egyaránt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 15:41
Így készülnek a német fiatalok a sorkatonaság elleni tüntetésre Forrás: AFP
A jogszabályt 323 képviselő támogatta és 272 ellenezte a törvényhozásban. A törvényt még a német szövetségi parlament felsőházának (Bundesrat) is jóvá kell hagynia. A törvény értelmében a 2008 után születettek kérdőívet kapnak, melyre a férfiaknak kötelező válaszolniuk, és ebben kell választ adniuk, hogy szeretnének-e önkéntes szolgálatot teljesíteni. 

Friedrich Merz német kancellár
Friedrich Merz német kancellár Fotó: AFP

A nők számára a válaszadás nem kötelező, mert a német alkotmány a nők katonai szolgálatáról nem rendelkezik. A törvény értelmében január 1-jétől a fiatal férfiaknak kötelező orvosi vizsgálaton részt venniük, és regisztráltatniuk magukat. Maga a katonai szolgálat nem kötelező, és havonta minimum 2600 euró (mintegy 990 ezer forint) fizetés jár érte. A hosszabb szolgálatot jobban honorálja a törvény.

Boris Pistorius védelmi miniszter a szavazás előtt úgy érvelt, hogy a szólás- és gyülekezés szabadsága, a vallásszabadság „nem fogja megvédeni magát”.

Ehhez olyan emberekre van szükség, akik kiállnak ezekért a dolgokért, nem pedig olyanok, akik a kerítés mögül várják, hogy mások ezt megtegyék

– mondta a politikus.

A törvénytervezet elfogadása előtt a német kormánykoalíciót alkotó pártok között vita folyt arról, hogy visszaállítsák-e a kötelező sorkatonai szolgálatot. Mivel a szociáldemokraták ezzel nem értettek egyet, végül az önkéntes szolgálat bevezetésében állapodtak meg, azzal a kitétellel, hogy a parlament elrendelheti a kötelező sorozást, ha önkéntes alapon nem sikerül elérni a kívánt létszámbővítést a hadseregben.

A NATO ajánlása szerint Németországnak 460 ezer főre kellene növelnie a hadserege létszámát, amelyben belül 260 ezer hivatásos, és 200 ezer tartalékos katonát kellene állományban tartania. Jelenleg 182 ezer a hivatásos, illetve 49 ezer a tartalékos katonáik létszáma.

Borítókép: Így készülnek a német fiatalok a sorkatonaság elleni tüntetésre (Fotó: AFP)

Lóránt Károly
idezojelekháború

A béke útján a háború felé

Lóránt Károly avatarja

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

