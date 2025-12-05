Elfogadta a katonai szolgálatról szóló törvényt a német parlament

A jogszabályt 323 képviselő támogatta és 272 ellenezte a törvényhozásban. A törvényt még a német szövetségi parlament felsőházának (Bundesrat) is jóvá kell hagynia. A törvény értelmében a 2008 után születettek kérdőívet kapnak, melyre a férfiaknak kötelező válaszolniuk, és ebben kell választ adniuk, hogy szeretnének-e önkéntes szolgálatot teljesíteni.

Friedrich Merz német kancellár Fotó: AFP

A nők számára a válaszadás nem kötelező, mert a német alkotmány a nők katonai szolgálatáról nem rendelkezik. A törvény értelmében január 1-jétől a fiatal férfiaknak kötelező orvosi vizsgálaton részt venniük, és regisztráltatniuk magukat. Maga a katonai szolgálat nem kötelező, és havonta minimum 2600 euró (mintegy 990 ezer forint) fizetés jár érte. A hosszabb szolgálatot jobban honorálja a törvény.