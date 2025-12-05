CDUgimnáziumMDRtüntetéssorkatonaság

Iskolai fenyegetések és országos diáklázadás: kiéleződött a vita a német sorozási tervek miatt

Egyre komolyabb társadalmi konfliktust szült Németországban a sorkatonaság visszaállításának terve: kilencven városban készülnek diákok iskolai időben tiltakozni, miközben a tanárszövetség akár megrovással és eltanácsolással is fenyegeti azokat, akik emiatt nem jelennek meg az órákon. A diákok jogi szervezetei viszont azt állítják: a demonstráció a demokratikus részvétel része, és nem érheti büntetés azokat, akik élnek vele.

2025. 12. 05. 13:53
Tüntetők Kölnben (Fotó: AFP)
Péntekre mintegy kilencven német városban hirdették meg az Iskolai sztrájk a sorkatonaság ellen nevű akciót. A diákmozgalom szervezői azt kérik: a fiatalok a tanórákról kilépve vonuljanak utcára, hogy tiltakozzanak a Bundestag előtt álló törvénytervezet ellen – írja az Origo a Welt cikkére hivatkozva.  

Diákok tüntetnek egy kölni gimnázium előtt
Diákok tüntetnek egy kölni gimnázium előtt. Fotó: AFP

A CDU/CSU és az SPD által kidolgozott új szolgálati modell lényege:

  • minden 18 éves fiatalt kötelező előszűrésre hívnának be,
  • a férfiak számára ez kötelező eljárás lenne,
  • a szolgálat első körben önkéntes maradna,
  • ha kevés a jelentkező, jogszabályban állítanák vissza a klasszikus sorozást.

A Welt szerint ez a legjelentősebb változás a német hadkötelezettség rendszerében a 2011-es felfüggesztés óta.

 

Aki hiányzik, fegyelmit is kaphat

A Német Tanárszövetség elnöke, Stefan Düll egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: az iskolai órák alatti részvétel igazolatlan hiányzásnak számít, a tiltakozókat fegyelmi intézkedés, akár megrovás is érheti, az „iskolai sztrájk” kifejezés félrevezető, mert a diákok nem alkalmazottak, így jogilag nincs sztrájkjoguk. Düll szerint bárki tiltakozhat, de azt iskolaidőn kívül kell megtenni. A tanárok emellett arra figyelmeztetnek: a kampány hamisan kelti azt a benyomást, mintha az iskolában jogszerű lenne a „sztrájk”.

 

Tartományi minisztériumok is bekapcsolódtak, a szigor felé billen a mérleg

A hírek szerint három tartomány, Szászország, Szász-Anhalt és Türingia is figyelmeztetést adott ki. Az oktatási tárcák szerint tanórán nem lehet tiltakozni, a diákoknak az iskolakötelezettségnek eleget kell tenniük. Ugyanakkor Türingia később pontosított: szülői kérésre, indokolt esetben egyedi felmentést adhatnak, ezt azonban az osztályfőnökök mérlegelik.

 

Diákszervezetek: Nem büntetni kell a fiatalokat, hanem meghallgatni

A Szövetségi Diákkonferencia, amely a Welt szerint több százezer fiatal érdekképviselete, teljesen más álláspontot képvisel. A szervezet főtitkára, Amy Kirchhoff kijelentette: 

a diákoknak alapjoguk rész venni a nyilvános politikai párbeszédben, a gyülekezési jog nem szűnik meg az iskolában, a politikai nevelés nem csak az órák keretei között valósul meg.

Szerintük a tiltakozók nem rendbontást akarnak, hanem a saját jövőjüket érintő kérdésekben szólalnak fel.

A nagyvárosok – Berlin, Lipcse, Drezda, Erfurt, Magdeburg – diákjai már készülnek a megmozdulásokra. Egyes helyeken alternatív „polgári órákat” is tartanak majd, ahol szakértők beszélnek a hadkötelezettség jogi és biztonságpolitikai hátteréről.

 

Borítókép: Tüntetők Kölnben (Fotó: AFP)

Google News
