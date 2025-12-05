Iskolai fenyegetések és országos diáklázadás: kiéleződött a vita a német sorozási tervek miatt

Péntekre mintegy kilencven német városban hirdették meg az Iskolai sztrájk a sorkatonaság ellen nevű akciót. A diákmozgalom szervezői azt kérik: a fiatalok a tanórákról kilépve vonuljanak utcára, hogy tiltakozzanak a Bundestag előtt álló törvénytervezet ellen – írja az Origo a Welt cikkére hivatkozva.

Diákok tüntetnek egy kölni gimnázium előtt. Fotó: AFP

A CDU/CSU és az SPD által kidolgozott új szolgálati modell lényege:

minden 18 éves fiatalt kötelező előszűrésre hívnának be,

a férfiak számára ez kötelező eljárás lenne,

a szolgálat első körben önkéntes maradna,

ha kevés a jelentkező, jogszabályban állítanák vissza a klasszikus sorozást.

A Welt szerint ez a legjelentősebb változás a német hadkötelezettség rendszerében a 2011-es felfüggesztés óta.

Aki hiányzik, fegyelmit is kaphat

A Német Tanárszövetség elnöke, Stefan Düll egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: az iskolai órák alatti részvétel igazolatlan hiányzásnak számít, a tiltakozókat fegyelmi intézkedés, akár megrovás is érheti, az „iskolai sztrájk” kifejezés félrevezető, mert a diákok nem alkalmazottak, így jogilag nincs sztrájkjoguk. Düll szerint bárki tiltakozhat, de azt iskolaidőn kívül kell megtenni. A tanárok emellett arra figyelmeztetnek: a kampány hamisan kelti azt a benyomást, mintha az iskolában jogszerű lenne a „sztrájk”.

Tartományi minisztériumok is bekapcsolódtak, a szigor felé billen a mérleg

A hírek szerint három tartomány, Szászország, Szász-Anhalt és Türingia is figyelmeztetést adott ki. Az oktatási tárcák szerint tanórán nem lehet tiltakozni, a diákoknak az iskolakötelezettségnek eleget kell tenniük. Ugyanakkor Türingia később pontosított: szülői kérésre, indokolt esetben egyedi felmentést adhatnak, ezt azonban az osztályfőnökök mérlegelik.