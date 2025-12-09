Zelenszkij: Ma kerül Washington elé az átdolgozott ukrán béketerv

Béketerv: nem engednek át területet

Zelenszkij közölte, hogy az új terv 20 pontot tartalmaz, de a legkényesebb kérdésben, a területi engedmények ügyében még nincs megállapodás.

„Komplex kérdés, és nincs kialakult kompromisszum” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy Ukrajna nem mondhat le egyetlen területéről sem.

A nyugati vezetők ugyanakkor arra figyelmeztettek: csak olyan tűzszünet képzelhető el, amely garantálja Ukrajna szuverenitását és hosszú távú biztonságát.

A brit, francia és német vezetők „erős felhatalmazást” akarnak adni Kijev kezébe, ugyanakkor továbbra is komoly bizonytalanság övezi, hogy Moszkva és Kijev hajlandó-e elfogadni az amerikai béke-keretmegállapodást. Zelenszkij szerint Európa és az Egyesült Államok nélkül nincs tartós megoldás.

Vannak dolgok, amelyeket csak amerikai támogatással tudunk rendezni, másokat pedig Európa nélkül nem lehet

– mondta.