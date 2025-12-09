A háború közel négy éve tart, miközben Washington egyre erősebben sürgeti Kijevet, hogy mielőbb kerüljön sor megállapodásra. A Nyugat részéről azonban nyilvánvaló az aggodalom: az amerikai tervezet több pontja kedvezőtlen volt Ukrajna számára, és Moszkva feltételei felé billentette volna a tárgyalásokat, írja az Origo.
Zelenszkij: Ma kerül Washington elé az átdolgozott ukrán béketerv
Volodimir Zelenszkij közlése szerint Ukrajna kedden adja át az Egyesült Államoknak azt a módosított béketervet, amelyet Kijev a háború lezárása feltételének tart. Az ukrán államfő a londoni egyeztetéseket követően tette mindezt nyilvánossá, ahol a francia, a német és a brit vezetőkkel tárgyalt az ukrajnai helyzetről és a további lépésekről.
Béketerv: nem engednek át területet
Zelenszkij közölte, hogy az új terv 20 pontot tartalmaz, de a legkényesebb kérdésben, a területi engedmények ügyében még nincs megállapodás.
„Komplex kérdés, és nincs kialakult kompromisszum” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy Ukrajna nem mondhat le egyetlen területéről sem.
A nyugati vezetők ugyanakkor arra figyelmeztettek: csak olyan tűzszünet képzelhető el, amely garantálja Ukrajna szuverenitását és hosszú távú biztonságát.
A brit, francia és német vezetők „erős felhatalmazást” akarnak adni Kijev kezébe, ugyanakkor továbbra is komoly bizonytalanság övezi, hogy Moszkva és Kijev hajlandó-e elfogadni az amerikai béke-keretmegállapodást. Zelenszkij szerint Európa és az Egyesült Államok nélkül nincs tartós megoldás.
Vannak dolgok, amelyeket csak amerikai támogatással tudunk rendezni, másokat pedig Európa nélkül nem lehet
– mondta.
További Külföld híreink
Az amerikai elnök, Donald Trump megbízottjai nemrég Moszkvában egyeztettek, majd újabb tárgyalási kör következett ukrán részről Miamiban, áttörés azonban nem született. Trump vasárnap már arról beszélt, hogy csalódott Zelenszkijben, mert szerinte az ukrán elnök „nem is olvasta el teljes körűen” az amerikai javaslatot.
A fronton tovább romlik a helyzet
Ukrajna közben az egyik legkeményebb időszakát éli át: az orosz erők újra lendületet vettek a keleti fronton, a civil infrastruktúrát és az energiahálózatot célba vevő támadások miatt pedig több városban órákra szakad meg az áramellátás.
Zelenszkij szerint az új diplomáciai hét legfontosabb kérdése a légvédelem erősítése, valamint a hosszú távú finanszírozás biztosítása lesz.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Londonban (Fotó: AFP/Toby Melville)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brüsszel migránskvótáról egyeztet, miközben Berlinben szír tömegek tombolnak
Brüsszel menekültügyi rendszere megbukott.
Trump: Európát gyenge vezetők irányítják, akik képtelenek véget vetni a háborúnak
Trump ismét támogatásáról biztosította Orbán Viktort.
Kínai külügyminiszter: Japán lépései elfogadhatatlanok
Japán és Kína egymást vádolja provokációval.
XIV. Leó pápa fogadta az ukrán elnököt
Volodimir Zelenszkij London és Brüsszel után érkezett Rómába.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brüsszel migránskvótáról egyeztet, miközben Berlinben szír tömegek tombolnak
Brüsszel menekültügyi rendszere megbukott.
Trump: Európát gyenge vezetők irányítják, akik képtelenek véget vetni a háborúnak
Trump ismét támogatásáról biztosította Orbán Viktort.
Kínai külügyminiszter: Japán lépései elfogadhatatlanok
Japán és Kína egymást vádolja provokációval.
XIV. Leó pápa fogadta az ukrán elnököt
Volodimir Zelenszkij London és Brüsszel után érkezett Rómába.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!