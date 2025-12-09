béketervOroszországUkrajnaEurópaterületkövetelésEgyesült Államok

Zelenszkij: Ma kerül Washington elé az átdolgozott ukrán béketerv

Volodimir Zelenszkij közlése szerint Ukrajna kedden adja át az Egyesült Államoknak azt a módosított béketervet, amelyet Kijev a háború lezárása feltételének tart. Az ukrán államfő a londoni egyeztetéseket követően tette mindezt nyilvánossá, ahol a francia, a német és a brit vezetőkkel tárgyalt az ukrajnai helyzetről és a további lépésekről.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 12. 09. 14:46
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Londonban Fotó: Toby Melville Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A háború közel négy éve tart, miközben Washington egyre erősebben sürgeti Kijevet, hogy mielőbb kerüljön sor megállapodásra. A Nyugat részéről azonban nyilvánvaló az aggodalom: az amerikai tervezet több pontja kedvezőtlen volt Ukrajna számára, és Moszkva feltételei felé billentette volna a tárgyalásokat, írja az Origo.

Béketerv
Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Emmanuel Macron francia elnök a londoni Downing Street 10. szám alatt, 2025. december 8-án (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

Béketerv: nem engednek át területet

Zelenszkij közölte, hogy az új terv 20 pontot tartalmaz, de a legkényesebb kérdésben, a területi engedmények ügyében még nincs megállapodás.

„Komplex kérdés, és nincs kialakult kompromisszum” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy Ukrajna nem mondhat le egyetlen területéről sem.

A nyugati vezetők ugyanakkor arra figyelmeztettek: csak olyan tűzszünet képzelhető el, amely garantálja Ukrajna szuverenitását és hosszú távú biztonságát.

A brit, francia és német vezetők „erős felhatalmazást” akarnak adni Kijev kezébe, ugyanakkor továbbra is komoly bizonytalanság övezi, hogy Moszkva és Kijev hajlandó-e elfogadni az amerikai béke-keretmegállapodást. Zelenszkij szerint Európa és az Egyesült Államok nélkül nincs tartós megoldás.

Vannak dolgok, amelyeket csak amerikai támogatással tudunk rendezni, másokat pedig Európa nélkül nem lehet

– mondta.

Az amerikai elnök, Donald Trump megbízottjai nemrég Moszkvában egyeztettek, majd újabb tárgyalási kör következett ukrán részről Miamiban, áttörés azonban nem született. Trump vasárnap már arról beszélt, hogy csalódott Zelenszkijben, mert szerinte az ukrán elnök „nem is olvasta el teljes körűen” az amerikai javaslatot.

A fronton tovább romlik a helyzet

Ukrajna közben az egyik legkeményebb időszakát éli át: az orosz erők újra lendületet vettek a keleti fronton, a civil infrastruktúrát és az energiahálózatot célba vevő támadások miatt pedig több városban órákra szakad meg az áramellátás.

Zelenszkij szerint az új diplomáciai hét legfontosabb kérdése a légvédelem erősítése, valamint a hosszú távú finanszírozás biztosítása lesz.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Londonban (Fotó: AFP/Toby Melville) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekNémetországban

Jelentés a kommunizmus állásáról – Nyugaton

Bayer Zsolt avatarja

Pontosan ennyire kell ezeket komolyan venni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu