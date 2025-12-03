„A béke ára az orosz külpolitikai érdekek elfogadása” – szakértő értékelte a moszkvai tárgyalásokat

Putyin a tárgyalások előtt ismét azt hangsúlyozta, hogy nem tervez háborút Európával, de ha Európa konfliktust akar, Oroszország „azonnal kész” rá.

A találkozó kapcsán Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértőt arról kérdeztük, hogy Amerika és Oroszország meddig hajlandó engedni a béke érdekében, hol húzódnak a felek „vörös vonalai”, és hogy Ukrajna gyenge tárgyalási pozíciói – a korrupció, a háborús veszteségek és a romló helyzet – változtathatnak-e ezeken.

Somkuti Bálint: A béke ára az orosz külpolitikai érdekek elfogadása

Somkuti Bálint felidézte: a konfliktus gyökerei nem 2022-ben kezdődtek.

A háború nagyon összetett folyamat. Négy évvel ezelőtt az orosz vezetés két szerződésjavaslatot küldött a NATO-nak és az Egyesült Államoknak. Ezek rögzítették mindazokat a pontokat, amelyek lényegében most a csatamezőn dőlnek el.

A dokumentumok kimondták:

– Ukrajna nem lehet NATO-tag,

– NATO-csapatok nem állomásozhatnak Ukrajna területén,

– a NATO keleti irányú katonai telepítéseit le kell állítani.

A szakértő szerint ezek Moszkva mai vörös vonalai is:

Az orosz vezetés ezekből nem fog engedni. Nem lesz olyan megállapodás, amelyet Oroszország aláír, ha ezek a pontok sérülnek.

A szakértő hangsúlyozta: Oroszország saját jogrendje is behatárolja a mozgásteret. „Az a négy régió, ahol a harcok zajlanak, az orosz alkotmány szerint Oroszország része. Erről még az elnök sem tárgyalhat.”

Somkuti Bálint hozzátette: ez független attól, hogy a Nyugat miként értékeli a területek státuszát.