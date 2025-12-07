Donald Trump leköszönő ukrajnai különmegbízottja, Keith Kellogg szerint a háború lezárására irányuló tárgyalások a végső szakaszhoz értek. A nyugalmazott altábornagy szombaton a kaliforniai Simi Valley-ben található Ronald Reagan Elnöki Könyvtár és Múzeumban kijelentette: a békemegállapodás létrejöttét mindössze két kérdés gátolja, a Donbász régió státusa és a stratégiai jelentőségű zaporizzsjai atomerőmű sorsa – számolt be róla a Reuters.

Kellogg: Csak két kérdés áll az ukrajnai békemegállapodás útjában Fotó: AFP

Két kérdés áll az ukrajnai békemegállapodás útjában

Az ukrajnai konfliktus 2022 februári orosz támadással éleződött ki, miután nyolc éven át tartottak a harcok az orosz támogatású szakadár erők és az ukrán hadsereg között a Donyeck és Luhanszk régióból álló Donbászban. A háború mára a második világháború óta a legvéresebb európai összecsapássá vált, és a hidegháború óta a legnagyobb geopolitikai feszültséget okozza Oroszország és a Nyugat viszonyában.

Kellogg szerint a két alapvető akadály a területi rendezés – elsősorban a Donbász jövője – és az ukrán Zaporizzsja atomerőmű ügye,

amely Európa legnagyobb atomerőműveként kulcsfontosságú, jelenleg azonban orosz ellenőrzés alatt áll.