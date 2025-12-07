Ukrajnaukrajnai háborúOroszországDonyeckDonbászLuhanszk

Kellogg: Csak két kérdés áll az ukrajnai békemegállapodás útjában

Az Egyesült Államok ukrajnai különmegbízottja, Keith Kellogg úgy véli, hogy a háború befejezésére irányuló tárgyalások előrehaladott fázisban vannak, de bizonyos ellentétek továbbra is fennállnak. A volt altábornagy szerint a békemegállapodás két alapvető kérdés tisztázásán bukhat el: a Donbász régió státusa és a stratégiai jelentőségű zaporizzsjai atomerőmű kezelése. Kellogg szerint ezek nélkül a politikai megegyezés nem tekinthető teljesnek, a konfliktus tényleges lezárása továbbra is bizonytalan.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 11:06
Kellogg: Csak két kérdés áll az ukrajnai békemegállapodás útjában
Donald Trump leköszönő ukrajnai különmegbízottja, Keith Kellogg szerint a háború lezárására irányuló tárgyalások a végső szakaszhoz értek. A nyugalmazott altábornagy szombaton a kaliforniai Simi Valley-ben található Ronald Reagan Elnöki Könyvtár és Múzeumban kijelentette: a békemegállapodás létrejöttét mindössze két kérdés gátolja, a Donbász régió státusa és a stratégiai jelentőségű zaporizzsjai atomerőmű sorsa – számolt be róla a Reuters.

Kellogg: Csak két kérdés áll az ukrajnai békemegállapodás útjában
Kellogg: Csak két kérdés áll az ukrajnai békemegállapodás útjában Fotó: AFP

Két kérdés áll az ukrajnai békemegállapodás útjában

Az ukrajnai konfliktus 2022 februári orosz támadással éleződött ki, miután nyolc éven át tartottak a harcok az orosz támogatású szakadár erők és az ukrán hadsereg között a Donyeck és Luhanszk régióból álló Donbászban. A háború mára a második világháború óta a legvéresebb európai összecsapássá vált, és a hidegháború óta a legnagyobb geopolitikai feszültséget okozza Oroszország és a Nyugat viszonyában.

Kellogg szerint a két alapvető akadály a területi rendezés – elsősorban a Donbász jövője – és az ukrán Zaporizzsja atomerőmű ügye, 

amely Európa legnagyobb atomerőműveként kulcsfontosságú, jelenleg azonban orosz ellenőrzés alatt áll. 

Amint ezek a kérdések rendeződnek, a többi részlet is könnyebben megoldható lesz. Nagyon közel vagyunk a megállapodáshoz

– fogalmazott a volt amerikai különmegbízott. A távozó amerikai különmegbízott hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háború okozta emberi veszteségek példátlanok. Keith Kellogg szerint a felek együttes vesztesége meghaladja a kétmillió főt, a számba véve a halottakat és sebesülteket is. Mindkét fél vitatja a másik adatait: Moszkva szerint a nyugati becslések túlzóak, Kijev pedig az orosz adatokat tartja felnagyítottnak.

Az ukrajnai háború okozta emberi veszteségek példátlanok
Az ukrajnai háború okozta emberi veszteségek példátlanok Fotó: AFP

Jelenleg Oroszország Ukrajna területének mintegy 19,2 százalékát tartja ellenőrzése alatt. 

Ez magában foglalja a 2014-ben annektált Krím-félszigetet, Luhanszk teljes területét, Donyeck több mint 80 százalékát, valamint Herszont és Zaporizzsját nagyjából háromnegyed részben. Emellett részleges ellenőrzést gyakorol Harkiv, Szumi, Mikolajiv és Dnyipropetrovszk régiók egyes területein.

A múlt hónapban kiszivárgott, 28 pontból álló amerikai békejavaslat új tárgyalási lehetőségeket kínált, ám az ukrán és európai tisztviselők szerint a dokumentum túlzott engedményeket tartalmaz Moszkva számára.

 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton közölte, hogy hosszú és tartalmas telefonbeszélgetést folytatott Trump különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal, valamint Jared Kushnerrel, Trump vejével. A Kreml szerint várhatóan Kushner fogja irányítani az esetleges megállapodás kidolgozását.

Borítókép: Az Egyesült Államok távozó ukrajnai különmegbízottja, Keith Kellogg (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

