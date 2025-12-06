UkrajnaRusztem UmerovcsernobilSteven Witkofforosz-ukrán háborúEmmanuel MacronVolodimir Zelenszkij

Az amerikaiak a békéről, az európaiak a háborúról tárgyalnak

Miközben az amerikai küldöttség az ukránokkal tárgyal a béke megteremtése érdekében, a francia elnök továbbra is a háborúpárti politika híve. Az ukrajnai háború újabb szörnyű következménnyel járt – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2025. 12. 06. 23:57
Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Hans Lucas via AFP
Kétnapos tárgyalást folytatott Steven Witkoff béke-különmegbízott és Jared Kushner Rusztem Umerovval, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával és Andrij Hnatov tábornokkal, az ukrán fegyveres erők vezérkari főnökével, azzal a céllal, hogy reális és hatékony utat találjanak a tartós és igazságos béke eléréséhez Ukrajnában. Ez volt a felek hatodik találkozója az elmúlt két hétben. Umerov megerősítette, hogy Ukrajna prioritása egy olyan rendezés, amely garantálja az ország függetlenségének és állami szuverenitásának védelmét, az ukránok biztonságát, és stabil alapot teremt egy sikeres demokratikus jövőhöz.

Ukrajna főtárgyalója, Rusztem Umerov beszámolt az amerikaiakkal folytatott tárgyalásokról
Ukrajna főtárgyalója, Rusztem Umerov beszámolt az amerikaiakkal folytatott tárgyalásokról (Fotó: AFP)

A közel négy éve folyó öldöklés lezárására mindennél nagyobb szükség lenne, hiszen amíg a háború folyik, napról napra többen halnak vagy nyomorodnak meg vagy válnak földönfutóvá. Ukrajnát az éjjel ismét súlyos támadás érte, amelynek célpontjai javarészt energetikai létesítmények voltak. Volodimir Zelenszkij értelmetlennek nevezte a támadásokat. A támadást Emmanuel Macron francia elnök is elítélte. Macron ugyanakkor eközben azon dolgozik, hogy tovább húzza a vérontást. Feltétlen támogatásáról biztosította ukrán hivatali partnerét, hétfőn pedig Londonban találkozik Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Friedrich Merz német kancellárral.

Megrongálódott a csernobili szarkofág a februári dróntámadást követően, így nem tudja ellátni elsődleges biztonsági feladatát – jelentette be a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ). A csernobili atomerőművet ért támadással Ukrajna az orosz egységeket vádolta, amit Moszkva visszautasított.

Autó rohant a tömegbe egy karácsonyi rendezvényen Franciaország tengerentúli megyéjében, a Guadeloupe-szigeten, Sainte-Anne településen. A hatóságok közlése szerint tíz ember meghalt és több sérült állapota válságos. Azt egyelőre nem tudni, hogy szándékosan gázolásról van szó, vagy balesetről, az ügyben nyomozás folyik. A járművet vezető személy nem menekült el a helyszínről.

Borítókép: Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: Hans Lucas via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

