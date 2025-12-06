Az amerikaiak a békéről, az európaiak a háborúról tárgyalnak

Kétnapos tárgyalást folytatott Steven Witkoff béke-különmegbízott és Jared Kushner Rusztem Umerovval, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával és Andrij Hnatov tábornokkal, az ukrán fegyveres erők vezérkari főnökével, azzal a céllal, hogy reális és hatékony utat találjanak a tartós és igazságos béke eléréséhez Ukrajnában. Ez volt a felek hatodik találkozója az elmúlt két hétben. Umerov megerősítette, hogy Ukrajna prioritása egy olyan rendezés, amely garantálja az ország függetlenségének és állami szuverenitásának védelmét, az ukránok biztonságát, és stabil alapot teremt egy sikeres demokratikus jövőhöz.

Ukrajna főtárgyalója, Rusztem Umerov beszámolt az amerikaiakkal folytatott tárgyalásokról (Fotó: AFP)