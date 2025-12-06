Autó hajtott a tömegbe egy karácsonyi vásáron, többen meghaltak + videó

Támadásoktól tartanak Németországban

Amint arról korábban beszámoltunk, több településen is elmarad a karácsonyi vásár Németországban. Ahol megtartják, ott komoly biztonsági intézkedéseket vezettek be. A terrortámadásoktól való félelem lényegében tönkreteszi az egyik legszebb ünnepi hagyományt Európában. A németek jelentős része tart attól, hogy idén is terrortámadás ér egy karácsonyi vásárt.

A félelem nem alaptalan: 2024. december 20-án Magdeburgban egy járművel elkövetett támadásban, amelyben egy szaúdi állampolgár terepjáróval gázolt át a tömegen, hatan haltak meg és több mint háromszázan sebesültek meg. 2016. december 19-ben Berlinben történt terrortámadás, amikor egy iszlamista merénylő teherautóval hajtott a karácsonyi vásáron békésen sétáló emberek közé a Vilmos császár emléktemplomnál, tizenhárom ember halálát okozva.

Borítókép: Karácsonyi vásár – illusztráció (Fotó: AFP)