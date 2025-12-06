tragédiaautóvásárkarácsonyi vásár

Autó hajtott a tömegbe egy karácsonyi vásáron, többen meghaltak + videó

Autó rohant a tömegbe egy karácsonyi rendezvényen a Guadeloupe-szigeten, tíz ember meghalt. A hatóságok közlése szerint több sérült állapota válságos.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 21:10
Karácsonyi vásár - illusztráció Fotó: STEFAN SAUER Forrás: DPA
A tragédia Franciaország tengerentúli megyéjében, a karib térségben, Sainte-Anne településen történt. Hatósági jelentések szerint három áldozat állítólag súlyos állapotban van – közölte a Hindustian Times.

Autó rohant a tömegbe egy karácsonyi rendezvényen a Guadeloupe-szigeten Fotó: YANNICK MONDELO / AFP
Autó rohant a tömegbe egy karácsonyi rendezvényen a Guadeloupe-szigeten  Fotó: YANNICK MONDELO / AFP

Azt egyelőre nem tudni, hogy szándékos gázolásról van szó vagy balesetről, az ügyben nyomozás folyik. A helyi sajtó riportjában idézett szemtanúk szerint az is lehetséges, hogy a sofőr rosszul lett vezetés közben, azonban a hatóságok ezt nem erősítették meg. A járművet vezető személy nem menekült el a helyszínről. A város polgármestere válságstábot hívott össze, hogy segítséget nyújtsanak a tragédia áldozatainak.

Támadásoktól tartanak Németországban

Amint arról korábban beszámoltunk, több településen is elmarad a karácsonyi vásár Németországban. Ahol megtartják, ott komoly biztonsági intézkedéseket vezettek be. A terrortámadásoktól való félelem lényegében tönkreteszi az egyik legszebb ünnepi hagyományt Európában. A németek jelentős része tart attól, hogy idén is terrortámadás ér egy karácsonyi vásárt.

A félelem nem alaptalan: 2024. december 20-án Magdeburgban egy járművel elkövetett támadásban, amelyben egy szaúdi állampolgár terepjáróval gázolt át a tömegen, hatan haltak meg és több mint háromszázan sebesültek meg. 2016. december 19-ben Berlinben történt terrortámadás, amikor egy iszlamista merénylő teherautóval hajtott a karácsonyi vásáron békésen sétáló emberek közé a Vilmos császár emléktemplomnál, tizenhárom ember halálát okozva.

Borítókép: Karácsonyi vásár – illusztráció (Fotó: AFP)

 

