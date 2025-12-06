Autó hajtott a tömegbe egy karácsonyi vásáron, többen meghaltak + videó

A tragédia Franciaország tengerentúli megyéjében, a karib térségben, Sainte-Anne településen történt. Hatósági jelentések szerint három áldozat állítólag súlyos állapotban van – közölte a Hindustian Times.
Azt egyelőre nem tudni, hogy szándékos gázolásról van szó vagy balesetről, az ügyben nyomozás folyik. A helyi sajtó riportjában idézett szemtanúk szerint az is lehetséges, hogy a sofőr rosszul lett vezetés közben, azonban a hatóságok ezt nem erősítették meg. A járművet vezető személy nem menekült el a helyszínről. A város polgármestere válságstábot hívott össze, hogy segítséget nyújtsanak a tragédia áldozatainak.
