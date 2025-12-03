Bakondi György: A terrortól való félelem beárnyékolja az európai adventi vásárokat

Ezek összefüggnek az illegális migráció elhibázott és téves kezelésével

– fogalmazott.

Mint mondta, az esetek arra késztették a nyugat-európai biztonsági szerveket, hogy megpróbáljanak mindent megtenni, és akár fizikai akadállyal is meggátolni a gázolásos cselekményeket. A karácsonyi vásárok biztonsága azonban óriási költségeket emészt fel Európa nagyvárosaiban – hangzott el.

Amennyiben összeadnánk az elmúlt tíz év áldozatait, akár a halottakat, akár a sebesülteket, akkor nagyon nagy számot kapnánk

– fogalmazott Bakondi György, hozzátéve, hogy azok a jelenségek, amelyek először csak szórványosan történtek meg Európában, mára rendszerszinten is láthatók, ezért nagyon fontos, hogy a kormányok megpróbáljanak gondoskodni az állampolgáraik biztonságáról.

Kiemelte: ott, ahol nagy létszámú illegális bevándorló van jelen, ez sokkal veszélyesebb és nehezebb, hiszen a bűnelkövetők elvegyülhetnek az ünneplők vagy éppen az ott élő muszlim kisebbség körében.

Ezek olyan tények, amelyek azt mondatják egyre több nyugat-európai politikussal, hogy a magyaroknak igazuk volt, amikor 2015-ben úgy döntöttek, hogy csak ellenőrzött, a hatóságok által engedélyezett és valóban politikai menekültstátusra jogosult személyek léphetnek be az országba

– fűzte hozzá, jelezve: ma már egyre több ország választ az Európai Unión kívül eső helyszíneket a menekültkérelmek elbírálására.