Egy bécsi migráns késsel támadt saját lányára

A tanúk és a sértett vallomása szerint az apa először ököllel ütni kezdte lányát, majd egy konyhakéssel többször megsebesítette. A támadás oka a lány párkapcsolata – és a család becsületének megsértése – lehetett.

Állítólag az apa olyan erővel szúrta meg gyerekét, hogy a kés pengéje eltört.

A férfit, aki több mint húsz éve él Bécsben és korábban nem volt rendőrségi ügye, a helyszínen őrizetbe vették, és beismerte a támadást. A késelés indítékát a rendőrség még vizsgálja.