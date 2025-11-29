Döbbenetes eset rázta meg Ausztriát: Bécsben egy 50 éves férfi a nyílt utcán támadt rá saját, 15 éves lányára egy késsel. A szemtanúk azonnal a lány segítségére siettek és egy orvosi rendelőbe vitték, ahonnan később mentőhelikopterrel kórházba szállították – írja az Exxpress.
Egy bécsi migráns késsel támadt saját lányára
Egy 50 éves férfi a nyílt utcán késsel támadt 15 éves lányára, vélhetően azért, mert a lány párkapcsolata megsértette a cslád „becsületét”. A szemtanúk azonnal közbeléptek, és a lányt egy orvosi rendelőbe szállították, majd onnan mentőhelikopterrel kórházba került. Az apa több mint húsz éve él Bécsben, korábban nem volt rendőrségi ügye. Miközben a nők elleni erőszakra hívja fel egy kampány a figyelmet, Ausztria nőkért felelős minisztere hallgat.
A tanúk és a sértett vallomása szerint az apa először ököllel ütni kezdte lányát, majd egy konyhakéssel többször megsebesítette. A támadás oka a lány párkapcsolata – és a család becsületének megsértése – lehetett.
Állítólag az apa olyan erővel szúrta meg gyerekét, hogy a kés pengéje eltört.
A férfit, aki több mint húsz éve él Bécsben és korábban nem volt rendőrségi ügye, a helyszínen őrizetbe vették, és beismerte a támadást. A késelés indítékát a rendőrség még vizsgálja.
Sok hagyományosan patriarchális társadalomban, ahol gyakran az iszlám kultúra dominál, a család becsülete leginkább a női szüzességen és erkölcsi magatartáson alapul. Már a feltételezett szabálysértések, mint egy nem rokon férfival folytatott beszélgetés vagy a független életvitel iránti vágy, „becsületcsorbításnak” minősülhetnek. Ezekben a kultúrákban a család becsülete gyakran fontosabb, mint egy nő élete.
Ausztria nőkért, tudományért és kutatásért felelős minisztere, Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) egy szóval sem reagált az esetre. Épp most zajlik a nemzetközi Orange the World kampány, amely november 25. és december 10. között hívja fel a figyelmet a nők elleni erőszakra. A miniszter ugyan korábban részletesen beszélt a nőket ért erőszakról, a biztonságuk fontosságáról, a nemzeti akciótervről, a szexuális bűncselekmények törvényi szigorításáról, a hamisított mesterséges intelligenciával készült videók és az internetes zaklatás jelentette problémákról, valamint a prevenciós programokról az oktatásban,
a konkrét támadást azonban szóba sem hozta.
Borítókép: Hidzsábba öltözött nők egy bécsi parkban (Fotó: AFP)
