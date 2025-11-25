Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Szentkirályi Alexandraerkölcs

Szentkirályi Alexandra: A nők elleni erőszak sebei láthatatlanok, de egy életre megmaradnak

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: valódi változást azok a pillanatok hoznak, amikor egy nő ki meri mondani, hogy elég volt, amikor kilép a félelemből, és megnevezi azt, aki bántotta.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 19:02
Szentkirályi Alexandra Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján Szentkirályi Alexandra arra hívta fel a figyelmet, hogy vannak sebek, „amelyek láthatatlanok — de a nők lelkében egy életre ott maradnak” – fogalmazott közösségi bejegyzésében a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.

Budapest, 2025. június 3. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője sajtótájékoztatót tart a Városházán 2025. június 3-án. Budapest csődközeli helyzete miatt a főváros minden költésének 2019-ig visszamenő átvilágítását szorgalmazta Szentkirályi Alexandra, miután részt vett a főpolgármester által kezdeményezett egyeztetésen. MTI/Illyés Tibor
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Mint írta, „vannak kétarcú férfiak, akik azt hiszik, hogy elég egy új szerep, egy új jelmez, és a múltjuk majd nyomtalanul eltűnik”. A politikus szerint ezen a napon nem a hangos szavak számítanak, hanem azok a pillanatok, amikor „egy nő végre kimondja: elég volt”.

Szentkirályi hangsúlyozta: 

akkor történik valódi változás, „amikor a nő kilép, amikor meg meri nevezni azt, aki bántotta, amikor először kap levegőt hosszú évek után.”

Posztjában azt is kiemelte, hogy „közben akadnak olyan hazug bántalmazók is, akik egykor félelmet és bizonytalanságot vittek a saját otthonukba, ma mégis erkölcsről és tisztességről akarnak beszélni – mintha a múlt nem létezne, csak mert ők így kényelmesebbnek érzik”.

„Ez a nap azoké, akik már megtalálták a hangjukat. És azoké is, akiknek még nem sikerült. Mi értük állunk ki” – zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

