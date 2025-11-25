Szentkirályi Alexandra: A nők elleni erőszak sebei láthatatlanok, de egy életre megmaradnak

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján Szentkirályi Alexandra arra hívta fel a figyelmet, hogy vannak sebek, „amelyek láthatatlanok — de a nők lelkében egy életre ott maradnak” – fogalmazott közösségi bejegyzésében a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Mint írta, „vannak kétarcú férfiak, akik azt hiszik, hogy elég egy új szerep, egy új jelmez, és a múltjuk majd nyomtalanul eltűnik”. A politikus szerint ezen a napon nem a hangos szavak számítanak, hanem azok a pillanatok, amikor „egy nő végre kimondja: elég volt”.

Szentkirályi hangsúlyozta:

akkor történik valódi változás, „amikor a nő kilép, amikor meg meri nevezni azt, aki bántotta, amikor először kap levegőt hosszú évek után.”

Posztjában azt is kiemelte, hogy „közben akadnak olyan hazug bántalmazók is, akik egykor félelmet és bizonytalanságot vittek a saját otthonukba, ma mégis erkölcsről és tisztességről akarnak beszélni – mintha a múlt nem létezne, csak mert ők így kényelmesebbnek érzik”.

„Ez a nap azoké, akik már megtalálták a hangjukat. És azoké is, akiknek még nem sikerült. Mi értük állunk ki” – zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.