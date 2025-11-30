Félelem és rettegés övezi karácsonyi vásárokat Németországban

A német hatóságok komoly biztonsági intézkedéseket vezettek be, a lakosság többsége pedig retteg egy újabb terrortámadástól, sokan félnek kimenni a karácsonyi vásárba. A látogatókat már nemcsak a karácsonyi fények és az ünnepi hangulat várja, hanem megerősített rendőri jelenlét, terrorelhárításra szolgáló akadályok és biztonsági őrök is.

Szigorú biztonsági intézkedések mellett zajlanak a karácsonyi vásárok Németországban. Képünk illusztráció Fotó: FABIAN SOMMER / DPA

A biztonsági készültség nem alaptalan. 2024. december 20-án Magdeburgban egy járművel elkövetett támadásban, amelyben Taleb Al-Abdulmohsen, 50 éves szaúdi állampolgár, terepjáróval gázolt át a tömegen, hatan vesztették életüket és több mint háromszázan sebesültek meg. 2016. december 19-ben Berlinben történt terrortámadás, amikor egy iszlamista merénylő teherautóval hajtott a karácsonyi vásáron békésen sétáló emberek közé a Vilmos császár emléktemplomnál, tizenhárom ember halálát okozva.

Magdeburgban komoly bizonytalanság övezte a karácsonyi vásár idei megnyitását, a városvezetés sokáig hezitált, hogy egyáltalán engedélyezzék-e a rendezvényt. Végül szigorú biztonsági intézkedések és a vásár megnyitása mellett döntöttek, a város polgármestere pedig azt hangsúlyozta, hogy fontos a hagyományok megőrzése, de a lakosság biztonsága az elsődleges.

Karácsonyi vásár: szigorú biztonsági intézkedéseket vezetettek be

A német nagyvárosok intenzív rendőri jelenléttel próbálják fenntartani a karácsonyi vásárok biztonságát, azonban több kisebb településen – például a Köln melletti Overathban, egy rostocki helyszínen, valamint a dortmundi Bodelschwingh-kastélynál – idén elmaradnak a vásárok. Bár egyes esetekben felújításra hivatkoznak, a háttérben sokszor a biztonsági költségek drasztikus emelkedése és a szigorú előírások betarthatatlansága áll. A megemelkedett költségek miatt az árusoknak sem éri meg kitelepülni, hiszen a helypénz olyan magas, hogy nyereséget már nem tudnak termelni.