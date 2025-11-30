vásáradventkarácsony

Félelem és rettegés övezi karácsonyi vásárokat Németországban

Több településen is elmarad a karácsonyi vásár Németországban, ahol pedig megtartják, ott komoly biztonsági intézkedéseket vezettek be. A terrortámadásoktól való félelem lényegében tönkreteszi az egyik legszebb ünnepi hagyományt Európában. A németek jelentős része tart attól, hogy idén is terrortámadás ér egy karácsonyi vásárt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 8:19
Szigorú biztonsági intézkedések mellett zajlanak a karácsonyi vásárok Németországban Fotó: FRANK HAMMERSCHMIDT Forrás: DPA
A német hatóságok komoly biztonsági intézkedéseket vezettek be, a lakosság többsége pedig retteg egy újabb terrortámadástól, sokan félnek kimenni a karácsonyi vásárba. A látogatókat már nemcsak a karácsonyi fények és az ünnepi hangulat várja, hanem megerősített rendőri jelenlét, terrorelhárításra szolgáló akadályok és biztonsági őrök is. 

Szigorú biztonsági intézkedések mellett zajlanak a karácsonyi vásárok Németországban. Képünk illusztráció Fotó: FABIAN SOMMER / DPA
A biztonsági készültség nem alaptalan. 2024. december 20-án Magdeburgban egy járművel elkövetett támadásban, amelyben Taleb Al-Abdulmohsen, 50 éves szaúdi állampolgár, terepjáróval gázolt át a tömegen, hatan vesztették életüket és több mint háromszázan sebesültek meg. 2016. december 19-ben Berlinben történt terrortámadás, amikor egy iszlamista merénylő teherautóval hajtott a karácsonyi vásáron békésen sétáló emberek közé a Vilmos császár emléktemplomnál, tizenhárom ember halálát okozva.

Magdeburgban komoly bizonytalanság övezte a karácsonyi vásár idei megnyitását, a városvezetés sokáig hezitált, hogy egyáltalán engedélyezzék-e a rendezvényt. Végül szigorú biztonsági intézkedések és a vásár megnyitása mellett döntöttek, a város polgármestere pedig azt hangsúlyozta, hogy fontos a hagyományok megőrzése, de a lakosság biztonsága az elsődleges.

Karácsonyi vásár: szigorú biztonsági intézkedéseket vezetettek be

A német nagyvárosok intenzív rendőri jelenléttel próbálják fenntartani a karácsonyi vásárok biztonságát, azonban több kisebb településen – például a Köln melletti Overathban, egy rostocki helyszínen, valamint a dortmundi Bodelschwingh-kastélynál – idén elmaradnak a vásárok. Bár egyes esetekben felújításra hivatkoznak, a háttérben sokszor a biztonsági költségek drasztikus emelkedése és a szigorú előírások betarthatatlansága áll. A megemelkedett költségek miatt az árusoknak sem éri meg kitelepülni, hiszen a helypénz olyan magas, hogy nyereséget már nem tudnak termelni.  

A németek félnek

Amint arról korábban beszámoltunk, a németek 62 százaléka tart attól, hogy idén terrortámadás ér egy karácsonyi vásárt. Renardo Schlegelmilch, a legnagyobb német katolikus rádióadó, a kölni Domradio főszerkesztője szerint a biztonság kérdése nemzeti ügy lett. Úgy véli, bár a látható akadályok és a rendőrség célja a megnyugtatás, sokakban éppen ezek a látványos óvintézkedések keltenek további feszültséget, hiszen folyamatosan emlékeztetnek a fenyegetettségre.

Ausztria is rettegésben tölti az ünnepi időszakot

A szomszédos Ausztria is küzd az adventi rendezvények biztonságának problémájával. A tavalyi magdeburgi tragédia tanulságait szem előtt tartva az osztrák rendőrség módosította az idei adventi időszak biztonsági intézkedéseit – látható jelenléttel és láthatatlan megfigyeléssel.

Az osztrák Exxpress című lap ugyanakkor arról írt, hogy bizarr módon zajlik a terrorizmus elleni védekezés az augsburgi karácsonyi vásáron. 

Aki ezekben a napokban ellátogat az augsburgi városháza előtti térre, nemcsak forralt boros standokat és karácsonyi fényeket láthat, hanem egy pusztító migrációs politika közvetlen következményét is

– fogalmazott a lap, amely arról is beszámolt, hogy egy, a közösségi médiában terjedő videón látható, azt mutatja, ahogy három biztonsági őr sárga-kék kabátban felemeli, elmozgat egy mobil oszlopot, majd röviddel később visszaviszi ugyanarra a helyre. Mindez az augsburgi karácsonyi vásár hivatalos biztonsági koncepciójának része. A városháza előtti útszakaszon a vásár megnyitása óta általános átjárási tilalom van érvényben – kivéve a villamosokat és a mentőautókat. Annak érdekében, hogy a betonblokkok ne rontsák el a város képét, a város úgynevezett Pitagone-akadályokat alkalmaz: mobil acélkorlátokat, amelyek megakadályozzák a járművel elkövetett merényleteket.

Amikor olyan jármű érkezik, amelyet át kell engedni a kordonon, akkor a város által megbízott biztonsági szolgálat három alkalmazottja áll készenlétben, hogy kézzel és mini emelőkocsikkal mozgassák a több tonnás oszlopokat. 

A portál beszámolója szerint a módszer nemcsak nehézkes, de költséges is: a helyi hatóságok tájékoztatása szerint poller-tolók személyzeti költségei „átlagosan öt számjegyű összeget” tesznek ki.

Frankfurt am Mainban hasonló eljárást alkalmaznak, ott is több alkalmazottra van szükség a korlátok felállításához és lebontásához.

Borítókép: Szigorú biztonsági intézkedések mellett zajlanak a karácsonyi vásárok Németországban (Fotó: AFP)

 

 

