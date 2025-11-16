A bűnöző migránsok miatt fontos hagyomány van eltűnőben Európában

Az Evangelische Nachrichtenagentur hírügynökség megbízásából az INSA-Consulere piac- és társadalomkutató intézet által készített felmérés alapján a német Katolische Nachrichten hírportál arról számol be, hogy a németek 22 százaléka a magas terrorveszély miatt idén nem látogat el a karácsonyi vásárokba – írja az Origo.

Kölnben még kinyitott idén a karácsonyi vásár (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Az emberek annak ellenére is kétszer meggondolják, hogy megkockáztassák-e a részvételt az ünnepi eseményeken, hogy az elmúlt évek támadásainak hatására Európa-szerte megszigorították a karácsonyi vásárokra vonatkozó biztonsági követelményeket. Ez pedig két irányból is fojtogatja a szervezőket: a kevesebb látogató kevesebb bevételt, a szigorúbb biztonsági követelmények magasabb költségeket jelentenek.

A forralt bor, a fényjátékok és a sült mandula illata helyett most betontorlaszok, csúcstechnológiás akadályok és milliós költségvetések uralják a német karácsonyi vásárok világát. A tavalyi magdeburgi merénylet után a hatóságok olyan drasztikusan megszigorították az előírásokat, hogy számos rendezvényt törölni kellett. Az ok: a megkövetelt „tanúsítvánnyal ellátott terrorelhárító akadályok” főként a magánszervezők számára elviselhetetlenül magas költségeket jelentenek.