karácsonyi vásárNémetországEurópa

A bűnöző migránsok miatt fontos hagyomány van eltűnőben Európában

Alapjaiban változtatja meg az európai kultúrát a tömeges migráció – figyelmeztet az Origo. A terrortámadások lehetősége miatti félelem és megnövekedett költségek két irányból fojtogatják a karácsonyi vásárok szervezőit.

Munkatársunktól
2025. 11. 16. 22:33
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Evangelische Nachrichtenagentur hírügynökség megbízásából az INSA-Consulere piac- és társadalomkutató intézet által készített felmérés alapján a német Katolische Nachrichten hírportál arról számol be, hogy a németek 22 százaléka a magas terrorveszély miatt idén nem látogat el a karácsonyi vásárokba – írja az Origo.

Kölnben még kinyitott idén a karácsonyi vásár (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)
Kölnben még kinyitott idén a karácsonyi vásár (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Az emberek annak ellenére is kétszer meggondolják, hogy megkockáztassák-e a részvételt az ünnepi eseményeken, hogy az elmúlt évek támadásainak hatására Európa-szerte megszigorították a karácsonyi vásárokra vonatkozó biztonsági követelményeket. Ez pedig két irányból is fojtogatja a szervezőket: a kevesebb látogató kevesebb bevételt, a szigorúbb biztonsági követelmények magasabb költségeket jelentenek.

A forralt bor, a fényjátékok és a sült mandula illata helyett most betontorlaszok, csúcstechnológiás akadályok és milliós költségvetések uralják a német karácsonyi vásárok világát. A tavalyi magdeburgi merénylet után a hatóságok olyan drasztikusan megszigorították az előírásokat, hogy számos rendezvényt törölni kellett. Az ok: a megkövetelt „tanúsítvánnyal ellátott terrorelhárító akadályok” főként a magánszervezők számára elviselhetetlenül magas költségeket jelentenek.

Különösen drámai a helyzet a karácsony fővárosának is nevezett Drezdában – hívja fel a figyelmet a Bild német napilap. A város híres Striezelmarkt vására mellett számos magánszervezésű karácsonyi vásár is működik, amelyektől a rendőrség most részben azt követeli, hogy kisebb területet vegyenek igénybe, hogy a bejáratokat le lehessen zárni.

A városi tanács eredetileg 800 000 eurót szánt a karácsonyi vásárok további védelmére. A valóság azonban más:

Csak Drezda esetében a költségek összesen körülbelül négy millió euróra rúgnak

– számolta össze Matteo Böhme, az egyik szervező, aki egyben az IHK rendezvényszervezési munkacsoportjának szóvivője is. Böhme hónapok óta kilincsel segítségért miniszterektől hivatalnokokig, a városházától a belügyminisztériumig, de eddig eredménytelenül.

Overath városában idén nem rendezik meg a karácsonyi vásárt, mert a szervezők és az önkormányzat nem tudtak megegyezni a biztonsági intézkedések finanszírozásáról.

A gond akkora, hogy egy német iparági képviselő egyenesen „a karácsonyi vásár kultúra összeomlásáról” beszél.

Nem a biztonság az egyetlen szempont, ami miatt az adventi időszak már nem ugyanaz többé Nyugat-Európában. Nagyrészt a tömeges migráció és az annak nyomában járó társadalmi átalakulás hatására egyre több helyen tűnnek el a keresztény szimbólumok, például a betlehemek a karácsonyi vásárokból, megfosztva a lényegétől az advent időszakát. Akad olyan német város is, ahol a ez már az elnevezésben is visszaköszön: Kerpenben a karácsonyi vásárt átkeresztelték az „élvezetek vásárává”.

Tíz évvel ezelőtt a német politikusok még azt ígérték, hogy a bevándorlás nem fogja megváltoztatni Németországot, mára azonban nyilvánvalóvá vált, hogy ez az ígéret nem teljesült – írja az Exxpress osztrák hírportálon megjelent véleménycikkében Pauline Voss, a NiUS német hírportál helyettes főszerkesztője.

A terrorfenyegetettség miatt bevezetett biztonsági intézkedések, például a többtonnás útakadályok a karácsonyi vásárokon, folyamatosan emlékeztetnek arra, hogy az iszlamisták szemében életünkkel fizethetünk keresztény ünnepeink megtartásáért – hívja fel a figyelmet a német újságíró.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKocsis Máté

A tisztánlátás végett

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu