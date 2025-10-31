Hátat fordít a karácsonyi hagyományoknak a német város

A Németország Észak-Rajna–Vesztfália tartományában található Kerpenben idén nem lesz hagyományos karácsonyi vásár – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál.

A magdeburgi karácsonyi vásár elleni támadás áldozatainak emlékhelye (Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP)

A helyi szervezők úgy döntöttek, hogy a kedvelt adventi rendezvényt átkeresztelik „élvezetek vásárára”. Ez a lépés nem csupán névváltoztatás, hanem kényszerű reakció a szigorodó előírásokra és a városi támogatás hiányára, amely komoly aggodalmat kelt a hagyományok őrzői körében.

A Kolping Város Kerpen Akciócsoport (AGK) által szervezett rendezvény évek óta a helyi közösség egyik legfontosabb ünnepi eseménye volt. Az átnevezés mögött húzódó okok között szerepelnek a növekvő bérleti díjak, a szigorúbb biztonsági előírások és a lezárt területek miatti többletköltségek, amelyek együttesen már-már finanszírozhatatlanná tették a vásár megtartását a megszokott formában.

Közölték velünk, hogy minden oldalról le kellene zárnunk a Stiftsplatzot. Ugyanakkor a várostól nem kapunk pénzügyi támogatást, és mindent saját költségből kell fedeznünk. Figyelembe kell venni, hogy az AGK tagdíjakból él. Ezt pénzügyileg egyszerűen már nem tudjuk megengedni magunknak

– magyarázta a döntést René Hövel, az AGK vezetőségi tagja.