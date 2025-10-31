karácsonyi vásárMagdeburgKerpenBerlinStrasbourg

Hátat fordít a karácsonyi hagyományoknak a német város

Újabb európai hagyomány esett a politikai korrektség áldozatául. Egy német kisvárosban átkeresztelik a karácsonyi vásárt.

2025. 10. 31. 4:57
Illusztráció (Forrás: Only France via AFP)
A Németország Észak-Rajna–Vesztfália tartományában található Kerpenben idén nem lesz hagyományos karácsonyi vásár – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál.

A magdeburgi karácsonyi vásár elleni támadás áldozatainak emlékhelye
A magdeburgi karácsonyi vásár elleni támadás áldozatainak emlékhelye (Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP)

A helyi szervezők úgy döntöttek, hogy a kedvelt adventi rendezvényt átkeresztelik „élvezetek vásárára”. Ez a lépés nem csupán névváltoztatás, hanem kényszerű reakció a szigorodó előírásokra és a városi támogatás hiányára, amely komoly aggodalmat kelt a hagyományok őrzői körében.

A Kolping Város Kerpen Akciócsoport (AGK) által szervezett rendezvény évek óta a helyi közösség egyik legfontosabb ünnepi eseménye volt. Az átnevezés mögött húzódó okok között szerepelnek a növekvő bérleti díjak, a szigorúbb biztonsági előírások és a lezárt területek miatti többletköltségek, amelyek együttesen már-már finanszírozhatatlanná tették a vásár megtartását a megszokott formában.

Közölték velünk, hogy minden oldalról le kellene zárnunk a Stiftsplatzot. Ugyanakkor a várostól nem kapunk pénzügyi támogatást, és mindent saját költségből kell fedeznünk. Figyelembe kell venni, hogy az AGK tagdíjakból él. Ezt pénzügyileg egyszerűen már nem tudjuk megengedni magunknak

– magyarázta a döntést René Hövel, az AGK vezetőségi tagja.

Az új koncepció szerint az „élvezetek vására” kisebb területet vesz igénybe, így elkerülhetők bizonyos költséges előírások. Ez a megoldás azonban sokakban felvetette a kérdést: vajon nem vész-e el így a karácsonyi vásárok hagyományos hangulata és szerepe a közösség életében?

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a város vezetése nem engedélyezte a hagyományosan a karácsonyi vásárhoz kapcsolódó vasárnapi nyitvatartást a helyi üzleteknek. Ez a döntés további csalódást okozott a szervezőknek és a helyi kereskedőknek egyaránt. A város indoklása szerint kérdéses, hogy egy „élvezetek vására” ugyanolyan jogalapot biztosít-e a vasárnapi nyitvatartásra, mint egy klasszikus karácsonyi vásár.

A városi önkormányzat ugyanakkor védi álláspontját, hangsúlyozva, hogy a nagyszabású rendezvények esetében felelősséggel tartoznak a biztonságért.

A vásárok előírásait mindig egyénileg kell a szervező által készített rendezvényleíráshoz igazítani

– fogalmazott az egyik szóvivő, hozzátéve, hogy a karácsonyi vásárokra nem vonatkoznak szigorúbb szabályok, a jóváhagyás inkább olyan tényezőktől függ, mint a menekülési útvonalak, a látogatók száma, a standok mennyisége és a színpadi program.

Sajnos nem a költségnövekedés az egyetlen veszély, amely manapság a nyugat-európai karácsonyi vásárokat fenyegeti – sőt nem is a legsúlyosabb. Az elmúlt években több szörnyű támadás is történt az adventi rendezvényeken.

Tavaly épp Németországban, Magdeburg karácsonyi vásárában történt merénylet. Egy bevándorló férfi fékezés nélkül hajtott az ünnepi esemény látogatói közé. A helyszínen öten haltak meg, köztük egy kilencéves kisfiú, később még egy áldozat belehalt a sérüléseibe. A sérültek száma a kétszázat is meghaladta.

Szintén Németországban, mégpedig a fővárosban, Berlinben történt az egyik első és legnagyobb visszhangot kiváltó támadás egy karácsonyi vásár ellen. Abban az esetben is egy gépjármű volt a fegyver, egy tunéziai származású terrorista kamionnal hajtott a tömegbe. A szörnyű támadásnak tizenkét halottja volt és több mint ötvenen megsérültek. Az akciót az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta magára.

2018-ban Strasbourgban egy marokkói származású szélsőséges iszlamista öt embert megölt és tizenegyet megsebesített a város híres karácsonyi vásárában. Franciaországban korábban is történtek hasonló támadások, igaz, azok nem jártak halálos áldozatokkal.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Only France via AFP)

