migránsNagy-Britanniaillegális bevándorlásmenekültstátusz

Elegük lett a briteknek a migránsokból

A brit kabinet hétfőn olyan menekültügyi átalakításokat készül nyilvánosságra hozni, amelyek a menedékjogot időlegessé tennék, és azt rendszeres felülvizsgálathoz kötnék. A kezdeményezés a dán megoldást venné alapul, és szóba került a családegyesítés feltételeinek szigorítása is. A kormány állítása szerint a cél a bevándorlási nyomás mérséklése és az illegálisan érkezők kitoloncolásának leegyszerűsítése. A csomag a második világháború óta a legnagyobb átalakulást hozhatja a brit menekültpolitikában.

András János
2025. 11. 15. 22:06
Shabana Mahmood brit belügyminiszter
Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy-Britanniából egy átfogó menekültügyi átalakításról érkezett bejelentés. A kormány a dán menekültügyi rendszert venné alapul, amely szerint a menekültstátusz csak meghatározott időre szólna, és időről időre felülvizsgálnák az. Emellett napirendre kerülhet a családegyesítés feltételeinek szigorítása is – írja az Origo a Sky News cikkére hivatkozva.

A britek dán mintára szigorítanák a bevándorlási szabályaikat
A britek dán mintára szigorítanák a bevándorlási szabályokat
Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Az Egyesült Királyságban most érvényes előírások alapján a menekültstátuszt kapó emberek öt évig tarthatják meg azt, ezt követően pedig kérhetik a hatóságoktól a korlátlan időre szóló tartózkodási engedélyt, illetve elindíthatják a brit állampolgársághoz vezető eljárást.

Az új, dán mintára épülő rendszer célja az, hogy visszafogja az illegális bevándorlást és egyszerűbbé tegye az érintettek kitoloncolását.

A készülő szabályozás szerint a menekültstátusz csak átmenetileg lenne érvényes, időszakos ellenőrzésekkel, és a menekülteket akkor utasítanák ki, amikor származási országukat a hatóságok biztonságosnak ítélik.

Egy, a bejelentését megelőző közösségi médiás videóban Shabana Mahmood belügyminiszter azt mondta: „Mindig olyan ország leszünk, amely menedéket nyújt a veszély elől menekülőknek, de helyre kell állítanunk a rendet és az ellenőrzést.” A lépést 

a modern idők legjelentősebb menekültügyi reformjának

 nevezte. Korábban a Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy szabadulnának a migránsoktól a britek.

A belügyminiszter egyik bizalmasa szerint „ma a menekültté nyilvánítás gyakorlatilag azt jelenti, hogy valaki élete végéig oltalmat kap az Egyesült Királyságban”. Mahmood ezt változtatná meg azzal, hogy a menekültstátuszt időben korlátozottá tenné, és rendszeres felülvizsgálathoz kötné.

Bár mindez elsőre csak technikai módosításnak tűnik, a szakértők szerint a menekültekre vonatkozó szabályozásban a második világháború óta ez lenne a legnagyobb átalakítás.

A Belügyminisztérium adatai alapján az idei évben eddig 39 075-en érkeztek az Egyesült Királyságba, ami 19 százalékkal több, mint 2024 ugyanezen időszakában, és 43 százalékos növekedést jelent 2023-hoz viszonyítva.

Borítókép: Shabana Mahmood brit belügyminiszter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu