Elegük lett a briteknek a migránsokból

Az Egyesült Királyságban most érvényes előírások alapján a menekültstátuszt kapó emberek öt évig tarthatják meg azt, ezt követően pedig kérhetik a hatóságoktól a korlátlan időre szóló tartózkodási engedélyt, illetve elindíthatják a brit állampolgársághoz vezető eljárást.

Az új, dán mintára épülő rendszer célja az, hogy visszafogja az illegális bevándorlást és egyszerűbbé tegye az érintettek kitoloncolását.

A készülő szabályozás szerint a menekültstátusz csak átmenetileg lenne érvényes, időszakos ellenőrzésekkel, és a menekülteket akkor utasítanák ki, amikor származási országukat a hatóságok biztonságosnak ítélik.

Egy, a bejelentését megelőző közösségi médiás videóban Shabana Mahmood belügyminiszter azt mondta: „Mindig olyan ország leszünk, amely menedéket nyújt a veszély elől menekülőknek, de helyre kell állítanunk a rendet és az ellenőrzést.” A lépést

a modern idők legjelentősebb menekültügyi reformjának

