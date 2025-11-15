Nagy-Britanniából egy átfogó menekültügyi átalakításról érkezett bejelentés. A kormány a dán menekültügyi rendszert venné alapul, amely szerint a menekültstátusz csak meghatározott időre szólna, és időről időre felülvizsgálnák az. Emellett napirendre kerülhet a családegyesítés feltételeinek szigorítása is – írja az Origo a Sky News cikkére hivatkozva.
Elegük lett a briteknek a migránsokból
A brit kabinet hétfőn olyan menekültügyi átalakításokat készül nyilvánosságra hozni, amelyek a menedékjogot időlegessé tennék, és azt rendszeres felülvizsgálathoz kötnék. A kezdeményezés a dán megoldást venné alapul, és szóba került a családegyesítés feltételeinek szigorítása is. A kormány állítása szerint a cél a bevándorlási nyomás mérséklése és az illegálisan érkezők kitoloncolásának leegyszerűsítése. A csomag a második világháború óta a legnagyobb átalakulást hozhatja a brit menekültpolitikában.
Az Egyesült Királyságban most érvényes előírások alapján a menekültstátuszt kapó emberek öt évig tarthatják meg azt, ezt követően pedig kérhetik a hatóságoktól a korlátlan időre szóló tartózkodási engedélyt, illetve elindíthatják a brit állampolgársághoz vezető eljárást.
Az új, dán mintára épülő rendszer célja az, hogy visszafogja az illegális bevándorlást és egyszerűbbé tegye az érintettek kitoloncolását.
A készülő szabályozás szerint a menekültstátusz csak átmenetileg lenne érvényes, időszakos ellenőrzésekkel, és a menekülteket akkor utasítanák ki, amikor származási országukat a hatóságok biztonságosnak ítélik.
Egy, a bejelentését megelőző közösségi médiás videóban Shabana Mahmood belügyminiszter azt mondta: „Mindig olyan ország leszünk, amely menedéket nyújt a veszély elől menekülőknek, de helyre kell állítanunk a rendet és az ellenőrzést.” A lépést
a modern idők legjelentősebb menekültügyi reformjának
nevezte. Korábban a Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy szabadulnának a migránsoktól a britek.
A belügyminiszter egyik bizalmasa szerint „ma a menekültté nyilvánítás gyakorlatilag azt jelenti, hogy valaki élete végéig oltalmat kap az Egyesült Királyságban”. Mahmood ezt változtatná meg azzal, hogy a menekültstátuszt időben korlátozottá tenné, és rendszeres felülvizsgálathoz kötné.
Bár mindez elsőre csak technikai módosításnak tűnik, a szakértők szerint a menekültekre vonatkozó szabályozásban a második világháború óta ez lenne a legnagyobb átalakítás.
A Belügyminisztérium adatai alapján az idei évben eddig 39 075-en érkeztek az Egyesült Királyságba, ami 19 százalékkal több, mint 2024 ugyanezen időszakában, és 43 százalékos növekedést jelent 2023-hoz viszonyítva.
Borítókép: Shabana Mahmood brit belügyminiszter (Fotó: AFP)
